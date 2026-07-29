Congreso CDMX recibe iniciativas para ampliar desarrollos inmobiliarios

El Congreso de la Ciudad de México comenzó la revisión de cuatro iniciativas ciudadanas que buscan modificar el uso de suelo en la misma cantidad de predios ubicados en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

De aprobarse, los cambios permitirían desde la construcción de un hotel de hasta 12 niveles, desarrollos habitacionales y mixtos con edificaciones de mayor altura a las actualmente permitidas.

Uno de los proyectos plantea modificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Nápoles y Ampliación Nápoles, para el inmueble ubicado en Filadelfia 42, colonia Nápoles, en Benito Juárez.

La propuesta busca incorporar el uso de suelo para hotel y servicios complementarios, además de autorizar una altura de hasta 12 niveles.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

En Miguel Hidalgo, una segunda iniciativa pretende cambiar las disposiciones del Programa Parcial de Desarrollo Urbano para las colonias Lomas Altas, Real de Lomas, Lomas de Reforma y Plan de Barrancas.

El objetivo es permitir que el predio localizado en Avenida Constituyentes 868 pueda desarrollar una edificación de hasta 19 niveles, manteniendo un área libre del 35 por ciento.

La tercera propuesta se concentra en el inmueble ubicado en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 621, colonia Irrigación, una de las zonas con mayor dinamismo inmobiliario de la Ciudad de México.

Actualmente, el predio permite construcciones habitacionales de hasta cinco niveles y comercios en planta baja; la iniciativa busca elevar el límite a 16 niveles, conservando el 30 por ciento de área libre.

Foto: Graciela López | Cuartoscuro

El cuarto proyecto corresponde al predio localizado en Poniente 143 número 143, colonia Nuevo México, también en Miguel Hidalgo.

En este caso se solicita modificar la zonificación para incrementar de tres a cuatro niveles máximos de construcción.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, la Mesa Directiva informó que las propuestas fueron turnadas a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, donde se evaluará la viabilidad de cada planteamiento y se revisará su impacto urbano, para determinar si las modificaciones son compatibles con los programas de ordenamiento territorial vigentes antes de que puedan ser sometidas a votación en el Pleno.