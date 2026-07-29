Vecinos de la Del Valle exigen a FGJ CDMX acciones para frenar despojos; proponen 'Ley Carlota'

Vecinos de la colonia Del Valle acudieron este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para entregar un pliego petitorio dirigido a la fiscal Bertha Alcalde Luján y al secretario de Gobierno, César Cravioto, con el que demandan acciones concretas para combatir el delito de despojo de inmuebles en la capital.

La comitiva estuvo acompañada por Arturo Santana, hijo de Doña Carlota, cuyo caso cobró notoriedad tras defender su patrimonio de presuntos invasores en el Estado de México. Durante la manifestación, también plantearon impulsar la denominada “Ley Carlota”, una propuesta que busca agilizar la restitución de propiedades invadidas y fortalecer el marco legal para sancionar este delito.

Alicia Camps, integrante de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) Del Valle Centro

Alicia Camps, integrante de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) Del Valle Centro, explicó que el movimiento vecinal surgió de un grupo conformado por alrededor de mil 500 habitantes de la alcaldía Benito Juárez que han documentado diversos casos de despojo.

Detalló que, además de entregar el pliego petitorio, ya sostuvieron reuniones con la diputada Laura Ballesteros y el legislador Royfid Torres para analizar una reforma que permita homologar la legislación de la Ciudad de México con la vigente en el Estado de México.

Se han documentado al menos 50 casos con un modus operandi similar, en las colonias de la Benito Juárez Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

La representante vecinal destacó que en la entidad mexiquense se han recuperado más de dos mil inmuebles mediante el Operativo Restitución, por lo que buscan que un mecanismo similar sea implementado en la capital.

Durante el pronunciamiento, Camps aseguró que los despojos no corresponden a hechos aislados, sino que forman parte de una red organizada que actúa con rapidez para apropiarse de inmuebles.

La Fedapur también deberá investigar un allanamiento ocurrido el 2 de junio, cuando otra persona ingresó al terreno Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Según explicó, los grupos llegan con camiones y cerrajeros, desalojan las viviendas en pocas horas, cambian cerraduras e incluso realizan remodelaciones para consolidar la ocupación de las propiedades.

Asimismo, denunció presuntas complicidades de notarios y servidores públicos, además de señalar que las víctimas enfrentan procesos complejos para acreditar la propiedad de sus viviendas.

También se logró el aseguramiento de diversos inmuebles relacionados con investigaciones por posibles casos de despojo en colonias de varias alcaldías Foto: Especial

Por su parte, Arturo Santana afirmó que desde el caso de su madre advirtió sobre el crecimiento del delito de despojo y sostuvo que estos grupos operan con violencia.

Indicó que en la Ciudad de México existen más de 30 mil carpetas de investigación abiertas por este delito y cuestionó que, a un año del anuncio del gabinete especial para atender esta problemática, encabezado por César Cravioto, no existan resultados visibles. "Se anunció con bombo y platillo, pero al día de hoy no hay resultados palpables", declaró.

Santana consideró que la respuesta institucional ha sido insuficiente, lo que, dijo, ha permitido que las organizaciones dedicadas al despojo evolucionen y comiencen a apropiarse de inmuebles con mayor plusvalía.

También señaló que estas redes presuntamente cuentan con la participación de servidores públicos y personas vinculadas con instituciones de procuración de justicia y seguridad.

Finalmente, hizo un llamado a la jefa de Gobierno, Clara Brugada; a la fiscal Bertha Alcalde Luján; al secretario de Gobierno, César Cravioto, y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para implementar medidas similares a las aplicadas en el Estado de México, donde, aseguró, basta con acreditar la propiedad o la legítima posesión para que el inmueble sea restituido de manera inmediata.

Al término de la manifestación, una comisión integrada por vecinos de la alcaldía Benito Juárez ingresó a las instalaciones de la FGJCDMX para entregar formalmente el pliego petitorio a las autoridades.