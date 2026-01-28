Karla Panini estaría de regreso con un nuevo programa y daría consejos de amor

El nombre de Karla Panini suele generar todo tipo de reacciones, principalmente de rechazo y aversión, razón por la que hace un tiempo fue considerada una de las figuras de la farándula más odiadas de México, título que mochos coinciden, ya se lo robó Ángela Aguilar.

Años después de alejarse de la televisión y los medios tradicionales, todo apunta a que la comediante regresaría con un nuevo programa, el cual, de manera inesperada, estaría enfocado en dar consejos sobre el amor.

De acuerdo con información que comenzó a circular recientemente, Panini estaría preparando su regreso como conductora, lo que ha sorprendido a muchos debido a la fuerte polémica que la rodea desde hace años por su historia con Américo Garza, actual esposo suyo y expareja de su amiga y compañera de escenario, Karla Luna.

¿De qué trataría el nuevo programa de Karla Panini?

La versión sobre su regreso cobró fuerza luego de que el influencer y periodista de espectáculos Pablo Chagra comentara que Panini estaría por estrenar un programa de radio, presuntamente en La Mejor FM.

Según Chagra, el proyecto ya estaría en preparación y Panini se encargaría de dar consejos de amor, un giro que ha causado sorpresa y debate en redes sociales, además, mencionó que ya se estarían realizando sesiones fotográficas y promocionales para el lanzamiento, el cual podría darse en febrero.

Aunque el propio periodista aclaró que no cuenta con todos los detalles, aseguró que el regreso de la comediante es un tema que ya se comenta dentro de la industria.

Por ahora, Karla Panini no ha confirmado ni desmentido esta información, por lo que todo se mantiene como un rumor.

¿Por qué Karla Panini sigue siendo tan polémica?

Durante su etapa en Las Lavanderas, Karla Panini fue una de las comediantes más queridas de la televisión mexicana, junto a Karla Luna, formó una dupla exitosa interpretando a la Comadre Güera y la Comadre Morena, respectivamente, además de la química en pantalla, ambas presumían una sólida amistad.

Sin embargo, en 2014 todo cambió cuando Karla Luna reveló que había descubierto una relación entre su entonces esposo, Américo Garza, y Panini, lo más convertido de esta situación es que ocurrió mientras Luna enfrentaba una dura batalla contra el cáncer, diagnosticado en 2012, y según su testimonio, encontró mensajes comprometedores que confirmaban el romance.

La situación generó una enorme indignación pública que se intensificó tras la muerte de Karla Luna en 2017 y el matrimonio de Panini y Garza un año antes, desde entonces, Karla Panini ha sido señalada por muchos como “la mujer más odiada de México”, título que ha cargado durante años.

Panini no desapareció por completo, y a pesar de las duras críticas que recibió, ha tenido apariciones esporádicas en pódcasts y espacios digitales, donde ha asegurado que ya no le afectan las críticas y que está satisfecha con la vida que lleva.

