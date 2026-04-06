“Me da asco”: Gigi Hadid reacciona a su mención en archivos de Epstein

La reciente publicación de documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein volvió a sacudir al mundo del espectáculo, y esta vez el nombre de Gigi Hadid quedó en el centro de la polémica

La modelo, una de las figuras más influyentes de la industria de la moda, reaccionó con contundencia tras aparecer mencionada, junto a su hermana Bella Hadid, en los llamados “archivos Epstein”.

¿Qué dicen los archivos Epstein de las hermanas Hadid?

Los documentos, dados a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluyen un intercambio de correos electrónicos fechado en 2015 entre Epstein y una persona cuya identidad fue reservada.

Su nombre aparece junto al de su hermana Bella Hadid en correos de 2015. Archivo

En dichos mensajes, el interlocutor cuestionaba cómo las hermanas Hadid lograron convertirse en modelos exitosas y alcanzar altos ingresos. La respuesta del financiero fue ambigua, insinuando que “seguían instrucciones”, lo que desató una ola de especulaciones en redes sociales.

¿Qué dijo Gigi Hadid sobre Epstein?

Ante la creciente presión mediática, Gigi Hadid decidió romper el silencio. Lo hizo luego de que un usuario la confrontara directamente por no pronunciarse sobre su aparición en los documentos. Su respuesta fue inmediata y emocional:

Me revolvió el estómago… me da asco”, escribió, dejando claro el impacto que tuvo en ella verse relacionada, aunque indirectamente, con una figura tan polémica.

Hadid aseguró que nunca conoció ni tuvo relación con Epstein. Grosby / IG gigihadid

La modelo fue tajante al deslindarse de cualquier vínculo con Epstein.

Es horrible leer a alguien que nunca has conocido hablar de ti de esa manera, especialmente en este contexto”, expresó.

Además, aseguró que jamás tuvo contacto con él y calificó como “perturbador” que su nombre aparezca en esos archivos, sobre todo considerando que en ese momento tenía apenas entre 20 y 21 años.

Gigi también explicó por qué había optado inicialmente por no emitir declaraciones. Según detalló, su intención era no restar atención a las verdaderas víctimas del caso, cuyas historias han sido clave para dimensionar la gravedad de los delitos cometidos por el financiero. Sin embargo, tras las críticas, decidió aclarar su postura para evitar malinterpretaciones.

La modelo explicó que guardó silencio inicialmente por respeto a las víctimas. Grosby / IG gigihadid

¿Cómo inicio la carrera de Gigi Hadid?

En su mensaje, la supermodelo aprovechó para hablar sobre su trayectoria profesional y desmentir cualquier insinuación sobre el origen de su éxito. Reconoció haber crecido en un entorno privilegiado, pero destacó que sus padres siempre la guiaron bajo valores de disciplina y esfuerzo.

Mis padres me protegieron y me enseñaron el valor del trabajo duro”, afirmó.

También defendió su trayectoria profesional basada en esfuerzo y disciplina. IG gigihadid

Recordó que su carrera comenzó formalmente cuando firmó con una agencia de modelaje en 2012, tras asistir a diversas reuniones en Nueva York acompañada por su madre. Desde entonces, asegura, ha trabajado sin descanso para consolidarse como una de las figuras más relevantes del mundo fashion.

Aunque la mención de las hermanas Hadid en los documentos no implica ningún tipo de acusación en su contra, el simple hecho de aparecer en ese contexto fue suficiente para generar controversia.