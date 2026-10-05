¿Qué hará Mariana Ochoa con su premio de LCDLF México? Esta es la cantidad que ganó

Después de 71 días dentro de La Casa de los Famosos México, Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada del reality con más de 10 millones de votos del público.

Además del reconocimiento público, la exintegrante de OV7 obtuvo un premio de millones de pesos, que no tendría un solo destino, ya que antes de la final la cantante reveló cuáles eran sus planes para utilizar el dinero una vez que pasara la emoción por su triunfo.

Mariana Ochoa: ¿cuánto ganó en LCDLF México y qué hará con el premio? IG: @soymarianaochoa

¿Qué hará Mariana Ochoa con el premio que ganó en LCDLF México?

Mariana Ochoa tiene contemplados tres objetivos para el dinero que obtuvo como ganadora de La Casa de los Famosos México 2026. Antes de conocer el resultado de la competencia y aún en el encierro del reality, durante una plática con Karina Torres, la cantante explicó cuáles eran sus proyectos en caso de convertirse en la famosa que apagara las luces de la casa.

Ochoa aseguró que una parte del premio será para donar a una casa de beneficencia, pues señaló que cada año realiza aportaciones a este tipo de instituciones.

Hay una casa de niños con discapacidad auditiva que apoyaba hace tiempo y retomé justo este año. Me gustaría aportar algo para ellos. Funciona como una escuela, pero no les cobran a las familias; también les ayudan a aprender el lenguaje de sordomudos. Hay desde maternal hasta prepa, por decirlo de alguna manera, pero de aquella época cuando yo les ayudaba, los que estudiaban ahora ya imparten clases como agradecimiento.

La cantante recalcó que “los aparatos auditivos son muy caros”, por lo cual ella destinaría una parte del premio a la organización para cubrir los gastos internos que se requieran.

Durante una intervención en el confesionario, la exintegrante de OV7 también explicó que otra parte del dinero la destinaría a invertir en su carrera musical y terminar un álbum. Mariana explicó que actualmente vive en un departamento y quiere utilizar parte del dinero para dar el enganche de una casa con jardín para vivir con sus hijos.

Este último punto fue explicado directamente por Mariana después de su triunfo, por lo que se trata de un proyecto que ella misma ha manifestado públicamente.

Por ahora, Mariana no ha informado qué cantidad exacta destinará a cada uno de estos proyectos. Lo que sí está confirmado es que el premio representa para ella una oportunidad para combinar un proyecto social, uno profesional y uno familiar.

Mariana Ochoa: ¿cuánto ganó en LCDLF México y qué hará con el premio? IG: @soymarianaochoa

¿Cuánto dinero ganó Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026?

Mariana Ochoa ganó 4 millones de pesos por obtener el primer lugar de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México el pasado domingo 4 de octubre de 2026.

Después de que Galilea Montijo anunció a Mariana como la ganadora, su madre, Yolanda Reyes, fue la encargada de entregarle el maletín con el dinero. La cantante celebró el triunfo junto a sus hijos, su mamá y su hermano.

El resultado se definió mediante la votación del público. De acuerdo con el reality, Mariana obtuvo 10 millones 825 mil 542 votos, dentro de una votación final que alcanzó 48 millones de sufragios.

La victoria llegó después de una temporada atípica para la cantante. Mariana había sido la primera eliminada del reality, pero posteriormente regresó a la competencia mediante la dinámica de El Exilio.

De esta manera, pasó de abandonar el programa durante las primeras semanas a convertirse en la participante que finalmente se llevó el premio principal.

Mariana Ochoa: ¿cuánto ganó en LCDLF México y qué hará con el premio? IG: @soymarianaochoa

¿Cuánto recibirá realmente Mariana Ochoa después de pagar impuestos?

Aunque el premio anunciado es de 4 millones de pesos, esa cantidad no necesariamente representa el dinero que Mariana tendrá disponible después de las retenciones fiscales.

El monto final depende del tratamiento fiscal correspondiente al concurso y de la entidad en la que se realice el pago.

En un probable escenario con una retención total de 7%, equivalente a 280 mil pesos, el monto después de esa retención sería de aproximadamente 3 millones 720 mil pesos.

No obstante, esta cifra debe considerarse como una estimación, no como el monto definitivo que Mariana recibirá en su cuenta.

La cantidad final depende de la forma en que la producción entregue el premio y de las obligaciones fiscales aplicables.

Con el reality terminado, Mariana Ochoa tendrá que definir cómo llevará a cabo los planes que ya adelantó: apoyar a una casa hogar, invertir en su música y buscar una vivienda con jardín para sus hijos.

Por ahora, el dato más claro es que el premio de 4 millones de pesos ya tiene un destino pensado, aunque todavía no se conocen las cantidades exactas que asignará a cada proyecto.

La victoria también abre una nueva etapa profesional para la cantante, quien salió del reality con mayor exposición pública y con recursos que, de acuerdo con sus propias declaraciones, quiere utilizar tanto para su familia como para fortalecer su carrera.