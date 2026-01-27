Karely Ruíz denuncia robo de 15 mil pesos a través de Instagram

La influencer y creadora de contenido Karely Ruíz sorprendió a sus seguidores este lunes al compartir una denuncia inesperada en sus historias de Instagram. Según relató, un "tipo" al que ella había conocido durante un viaje a Colombia le robó aproximadamente 15 mil pesos, aprovechando la confianza que le había brindado.

Karely, conocida por su cercanía con sus fans y su manera directa de comunicar lo que le sucede, relató la situación con un tono que mezclaba indignación y humor. En sus historias, escribió: "Me robó 15 mil pesos jajajaja necesitado", dejando ver su sorpresa por la acción de alguien a quien consideraba confiable. La influencer continuó explicando que durante su encuentro en Colombia, se habían portado muy bien con él, lo que hace aún más llamativo el hecho de que se atreviera a robarla.

"Lo conocimos en Colombia y nos portábamos súper bien con él y se atreve a robarme jaja, qué rata", agregó.

Karely Ruíz estalla en Instagram tras ser robada por hombre que conoció en Colombia Foto: @karelyruiz.

El caso generó rápidamente reacciones entre sus seguidores, quienes mostraron su apoyo y preocupación por la situación. Varios comentaron sobre la importancia de ser cautelosos al brindar confianza a personas recién conocidas, especialmente cuando hay dinero de por medio.

"Este individuo me robó, cómo se atreve a robarme jaja", escribió la influencer, reafirmando la denuncia y haciendo evidente que no piensa dejar pasar la situación. Aunque no dio más detalles sobre la identidad del presunto ladrón, mencionó que algunos ya lo consideran una "fichita", sugiriendo que tiene antecedentes de este tipo de comportamiento.

La confianza traicionada

Este incidente resalta la importancia de la prudencia y la precaución incluso cuando se trata de personas que aparentan ser confiables. Karely Ruíz, a pesar de su exposición pública y su estilo de vida, mostró que todos pueden ser víctimas de engaños y fraudes. Su relato combina la frustración natural de ser estafada con un toque de humor que le permite compartir la experiencia sin perder la cercanía con su audiencia.

Además, la situación genera un recordatorio sobre la vulnerabilidad que existe al interactuar con desconocidos, incluso en contextos aparentemente amistosos. La influencer enfatizó que la experiencia no afectará su confianza en la gente en general, pero sí la hace más consciente de la importancia de protegerse.

Con su característica franqueza, Karely Ruíz convirtió un incidente negativo en una anécdota que, si bien incomoda, también sirve para advertir a sus seguidores sobre los riesgos de confiar ciegamente en desconocidos. Hasta el momento, no se han reportado acciones legales, pero el mensaje de Karely es claro: nadie debe aprovecharse de la confianza ajena, y la atención de sus seguidores está puesta en que se haga justicia.