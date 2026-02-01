Justin y Hayley Bieber lucen pines 'ICE Out' en los Grammy 2026

Justin Bieber y Hailey Bieber llevaron un simbolismo político a la alfombra roja de los Grammy 2026 al lucir pines con la leyenda ICE Out al llegar al Crypto.com Arena en Los Ángeles el domingo 1 de febrero.

El accesorio forma parte de una campaña de protesta más amplia relacionada con la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como ICE, en medio de un debate público sobre políticas migratorias y acciones de la agencia.

ICE Out: más que moda, un mensaje político

El uso de pines con el lema “ICE Out” por parte de celebridades en eventos de alto perfil no es un detalle al azar, sino parte de una campaña organizada por grupos activistas y organizaciones de derechos civiles que busca visibilizar y criticar acciones de la agencia federal de inmigración de Estados Unidos.

Esta corriente de protesta se ha manifestado a lo largo de la temporada de premios, iniciando con los Globos de Oro a principios de enero, donde varias figuras del entretenimiento también portaron pines con mensajes similares.

¿Dónde nace la campaña ICE Out?

El símbolo de protesta surgió en medio de una oleada de activismo contra las acciones de ICE, especialmente tras la muerte de varias personas —incluida Renée Nicole Good, una mujer de Minneapolis que fue asesinada por un agente de ICE en enero de 2026— lo que generó protestas y cobertura mediática a nivel nacional.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la American Civil Liberties Union (ACLU) y grupos como Moving Families Power y Maremoto, promovieron el uso de los pines para transformar momentos de alta visibilidad mediática en plataformas de denuncia pacífica contra lo que consideran políticas y acciones excesivas de la agencia federal.

En su origen, la campaña combinó dos lemas principales: Be Good, orientado a recordar la importancia de la empatía y el respeto entre las personas, y ICE Out, que expresa el rechazo específico hacia las prácticas y presencia de ICE en comunidades afectadas por redadas y detenciones.

Justin Bieber y Hayley Bieber en los Grammys AFP

La presencia de los Bieber en la alfombra roja

Justin y Hailey Bieber llegaron a la gala con atuendos monocromáticos —ambos de negro— acompañados de los pines de protesta. El gesto fue interpretado como una muestra de solidaridad con la campaña y un intento de amplificar un mensaje social en un evento seguido por millones de personas.

La aparición de los Bieber coincidió con la presencia de otros artistas que también utilizaron símbolos similares o expresaron críticas frente a la política migratoria estadounidense, lo que situó la alfombra roja de los Grammy como un escenario no solo de moda y cultura, sino también de declaraciones sociales.

ICE Out, Minneapolis y Donald Trump

El uso de estos pines ocurre dentro de un debate más amplio sobre la actuación de ICE y las políticas migratorias en Estados Unidos, especialmente en estados como Minnesota, donde las operaciones de la agencia han tenido un impacto social significativo. En semanas recientes, diferentes protestas han destacado la muerte de ciudadanos durante confrontaciones con agentes federales, lo que ha intensificado la discusión pública.

Organizaciones civiles han trabajado para exponer estos incidentes, pedir rendición de cuentas y generar presión pública a través de manifestaciones, siendo la presencia de figuras públicas en eventos culturales una herramienta para mantener la atención mediática sobre el tema.

ICE Out en los Grammy y otros movimientos políticos

La presencia de mensajes políticos en eventos como los Grammy no es nueva, pero adquiere particular relevancia cuando figuras de alto perfil como los Bieber optan por participar de campañas visiblemente conectadas con movimientos sociales.

En años recientes, otros artistas también han aprovechado alfombras rojas y discursos de premios para expresar posturas sobre temas como derechos humanos, justicia social y políticas gubernamentales.

La campaña de pines “ICE Out” ha sido parte de ese fenómeno, en el que se busca —a través de un símbolo sencillo y fácilmente reconocible— unir a figuras de distintas disciplinas culturales alrededor de una causa común durante momentos de gran exposición pública.