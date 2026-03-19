Matilda, El musical: semillero para el futuro

Con un teatro a reventar de invitados especiales y un elenco con la emoción a tope fue como ayer se estrenó Matilda, el musical, en la que 35 niños y cuatro chicas protagonistas dan vida a esta historia original de Roadl Dahl.

Alejandro Gou, productor teatral de la puesta en escena, compartió en la alfombra roja la emoción que le da que una de las Matildas de la obra sea su hija Emilia, además de que dejó entrever que existe la inquietud de que se pueda realizar un álbum con las canciones de esta producción.

“Estoy muy emocionado por esta obra que la traigo desde hace muchos años. Y bueno, primero la convocatoria de audiciones de mil niños, que de esos quedaron 100. Hicimos una academia, siete meses de academia. Un mes antes tuvimos que cortar la mitad de niños, que para mí fue algo terrible, se quedaron 40, incluyendo a las Matildas. Y tanto talento que hay en México... yo soy de estar creando las generaciones que van a hacer teatro en México y los futuros consumidores también”, señaló Gou en la alfombra roja.

En un inicio Gou no estaba muy convencido de que Matilda, el musical fuera una de las obras que quisiera hacer en México, pero, por su trayectoria en el teatro musical en México, los dueños de los derechos autorizaron, como otras ocasiones, poder transformar la obra. Así que si bien es una puesta en escena ya hecha, tiene el toque de Gou Producciones.

“Era una obra que, les quiero confesar, que no era mi máximo, cuando la vi en Londres y en Broadway se me hacía una obra un poco oscura, una obra que no me llenó los ojos al 100%, pero cuando fui a comprar los derechos —yo ya tenía unos antecedentes con Jesucristo Superestrella, José el Soñador y con Vaselina, que me dejaron transformar la obra—, cuando fui a comprar Matilda, les dije: ‘¿me van a dejar modificarla?’, que no fuera una réplica, que fuera una escenografía totalmente diferente, que pudiéramos hacer un poco más de magia, que pudiéramos hacer no la obra tan oscura.

“Y, bueno, un ingrediente especial es que una de las Matildas es mi hija, fue la que me motivó. Es que es una obra bastante difícil, y por regla de los derechos, se piden mínimo tres Matildas, aquí consideramos la cuarta, que es invitada especial, entonces tenemos tres Matildas fijas y Lara Campos, que da funciones especiales. Se dividen todas las funciones equitativamente con todas las Matildas, y los dos grupos de niños suben una función cada uno de ellos”, explicó el productor.

Añadió que el papel que interpreta Jaime Camil debía ser hecho por un hombre y no pudo haber encontrado mejor actor para interpretar a Agatha Tronchatoro que Jaime Camil.

“Parte de los requisitos que te da la gente de la licencia es que tiene que ser un hombre de teatro. Al principio me criticaban los conocedores de teatro, ¿por qué un hombre? Ya que Jaime Camil fue contratado me dijo: ‘yo no quiero un alternante ni un suplente, jamás he dejado de dar una función’, es el más profesional del mundo”, dijo el productor, quien indicó que ya hay fechas confirmadas para gira de la obra por algunas ciudades de México.

A pregunta expresa de qué sucedería en el teatro durante el mundial de futbol que se llevará a cabo en México en junio, el productor señaló que es una oportunidad para capturar audiencia extranjera durante su estancia en la CDMX.

“Soy de los pocos locos que voy a seguir trabajando en el mundial. Va a seguir Matilda. Es que mucha gente en los mundiales, yo he ido a muchos mundiales, vas a ver los tres partidos y como no tienes nada más que hacer, pues buscas, entonces yo creo que Matilda es un título internacional en el cual nos puede ir bien”, agregó.

Y como buen empresario, Gou no perdió la oportunidad de estar frente a los medios de comunicación para compartir que será en agosto que, sin producir, traerá diferentes obras que se agruparán en el Broadway Tour.

“A partir de agosto voy a traer tres obras de Broadway que no las produzco yo, las traigo completitas ya hechas, como empresario. Primero La novicia rebelde, que la traemos del 11 al 16 de agosto, viene Bianca Marroquín en el elenco, es una gran sorpresa, en inglés obviamente; después, del 18 al 23 de agosto estará Papá por siempre, y en octubre repetimos Beetlejuice, tres semanas”, dijo Gou.

Por la alfombra roja del estreno de Matilda, el musical, figuras de la industria del cine, teatro, música y televisión desfilaron como Arlete Pacheco, Rosana Nájera, Pablo Perroni, José Eduardo Derbez, Eugenia Cauduro, Julio Camejo, Flaco Ibañez, Erika Buenfil, Benny Ibarra, Maca Carriedo, Jorge Salinas y su hijo Santi, Pedro Damián, Gloria Aura, Sabo Romo y Barbara Torres, entre otros.