David, un líder atemporal

Para muchos, la historia de David y Goliat se resume a una batalla entre un joven pastor israelita que aparentemente no es fuerte contra el gigante filisteo que sí lo es. Sin embargo, esta historia bíblica va más allá de eso y de una analogía, es una de las más complejas que se encuentra en la Biblia por la cantidad de otras historias que se entrelazan con ella.

Sunrise Animation Studios se dio a la titánica tarea de no sólo crear una historia sencilla de entender, sino que además fuese accesible para toda la familia, especialmente para los niños. Y es así como después de poco más de una década llega David.

“No fue fácil, pero supongo que hay un dicho que dice que ‘si me das más tiempo, lo haré más sencillo’, porque lleva mucho tiempo, y lo llevó. Escribí el primer borrador del guion hace 11 años, llevamos mucho tiempo trabajando en él, y durante mucho tiempo no fue sencillo, no estuvo claro, pero cada vez que nos encontrábamos en esa situación simplemente lo hacíamos como si siempre creyera que lo lograríamos.

“Se trataba simplemente de ser fiel a seguir investigando, a seguir adelante, a seguir cortando, para llegar al punto en que entendemos que esto es para dejar esto claro aquí y aquí. Así que no fue fácil, pero me alegra que parezca fácil”, compartió Brent Dawes, director de David, en entrevista con Excélsior.

En 11 años, el mundo ha cambiado de muchas formas y no todas han sido para bien, por eso el proceso de adaptación de la historia no fue algo sencillo, pero Brent también estaba consciente del cambio de contexto que existía, y si en un principio la película tenía como misión mostrar una historia de liderazgo auténtico, éste es el momento perfecto para dar el mensaje.

“Creo que esta película debería estrenarse ahora porque transmite un mensaje sobre liderazgo. Y si nos fijamos en la situación actual, creo que los líderes mundiales nos están fallando, y una de las razones por las que hicimos esta película para niños fue porque queríamos inspirar a la próxima generación de líderes. Porque, si comparamos el liderazgo de David con el de Saúl, David tiene un corazón de siervo, es un pastor que empodera a su pueblo y dará su vida por él... y eso es lo que necesitamos.

“Mientras que Saúl se deja llevar por el miedo y le teme a la gente, él ama la corona. Así que creo que éste es el momento perfecto para que el mundo tenga una historia como ésta, y que podamos tener muchos más Davides en las futuras generaciones”, señaló el cineasta.

La historia del rey David es una de las más grandiosas jamás contadas, y con esta producción cinematográfica hecha en animación además de llegar a los niños de una forma sencilla y orgánica a través también de la música, también le da la oportunidad de llevar a los adultos a los recuerdos de su infancia, cuando sus padres los llevaban al cine a ver películas sin la prisa del mundo actual.

“Queríamos que fuera atemporal que sintiera que sería una película para generaciones, que no sería efímera. Creemos que mucho del contenido infantil hoy en día es simplemente... está hecho, es llamativo, rápido y brillante, y carece de sustancia y profundidad, y queríamos contar una historia para niños y familias que tuviera profundidad, resonancia y sentimiento, que ayudara a la gente a detenerse, pensar y, con suerte, inspirarse, desafiarse, y darles algo diferente que ver, espero que la gente lo aprecie.

“Es como un musical sin ser un musical en absoluto. Así que es muy interesante cómo usas la música.Nos inspiramos en los salmos porque David escribió más de la mitad de los salmos, así que fue maravilloso poder usar la música en la historia de forma auténtica porque David, de hecho, era cantante. Acudió a Saúl, como era músico, se suponía que debía aliviar el espíritu de Saúl a través de la canción. Y entonces, en la película, incluimos una canción, fue maravilloso poder hacer eso.