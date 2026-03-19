¿Zona en peligro?

Comentaba en sus redes sociales un gran amigo exlanzador de LMB algo muy pero muy cierto: “El framing ése está dañando el juego. #esonofuestrike”.

El otrora serpentinero Gary Espadas —con experiencia en LMB y la CPBL— hasta se vio MUY decente con su expresión si le preguntan a nuestros hermanos dominicanos después de ese último hórrido llamado de strike al darse la eliminación para dicha nación caribeña nada menos que a favor de Estados Unidos.

El Team USA perdería la final, pero también en ese encuentro contra los criollos siguió el jaloneo, el movimiento de la mascota, donde los receptores se han vuelto muy proclives a esa MALA ARTE; Ok, el beisbol en parte es el arte del engaño, pero no así al espíritu del juego en la certeza de si un lanzamiento entró o hasta rozó la esquina de la zona de strike.

Si observamos detenidamente, habían marcado fuera de la zona consistentemente MAL los ampáyeres del Clásico Mundial de Beisbol (WBC) y, en ese cuestionadísimo juego de la semifinal, quizá un poco más fueron a favor de República Dominicana, aunque, así, es PENOSÍSIMO que en pleno 2026 los strikes no se marquen automáticos si ahí está la zona ya totalmente visible en la transmisión y MUCHO PEOR es terminar un juego de esos llenos de drama, cuando todo podía pasar con dos equipos trabados en plena 9ª; incluso el dicho de “el ampayita ya se quería ir a cenar” es un clásico, pero, ¡caray!, no para un evento como este Clásico… porque aquí vamos con las hipótesis y las teorías.

Insistentes sobre el tema: a Grandes Ligas quizá se les hizo ya “bolas el engrudo” y un campeonato de formato tan rápido (hasta se polemiza si la final debería ser a un solo juego) se ha vuelto fuego, gama de colores y alta pasión electrizante con las banderas ondeando, con el fabuloso contraste entre el griterío latino y la disciplina oriental, están pidiendo un replanteamiento muchos aficionados estadunidenses y no es para menos, cuando estos juegos tienen todo ese componente emocional no visto en muchos juegos de Ligas Mayores, donde equipos del centro —para no herir a NADIE— no mueven mucho la aguja de los decibeles.

Dos cosas ESENCIALES tendrá que mover la gente del comisionado Rob Manfred y del ente rector mundial (la cosa ésa WBSC) para hacer del WBC un aún mejor evento, sí, puede ser todavía MEJOR: relajar el tema de los seguros para que participantes como Puerto Rico saquen en realidad su mejor roster y el absolutamente más indispensable con la zona de strike digital —electrónica— con tecnología de vanguardia, ya no podemos ver charadas, sobre todo cuando está el orgullo nacional de por medio.

Al final y en la final, prácticamente estábamos viendo a… DOS CONTENDIENTES de Serie Mundial, en marzo: ¡valoren este producto en Las Mayores, pero YA!