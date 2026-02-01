"Al diablo ICE": Kehlani se lanza contra Trump tras ganar dos premios Grammy

La cantante estadounidense Kehlani se convirtió en una de las protagonistas de los Premios Grammy 2026, al obtener dos galardones en una misma noche: Mejor interpretación de R&B y Mejor canción de R&B por su tema “Folded”. La ceremonia se celebró el domingo 1 de febrero en Los Ángeles, marcando un punto clave en la trayectoria de la artista tras una década de nominaciones sin victoria.

Doble triunfo en las categorías de R&B

Durante la gala, Kehlani fue anunciada como ganadora en dos de las categorías más relevantes del género R&B, consolidando su posición dentro de la música contemporánea. El tema “Folded” fue reconocido tanto por su interpretación vocal como por su composición, lo que le permitió llevarse dos estatuillas en la misma edición.

Con este resultado, la cantante suma sus primeros premios Grammy, después de haber sido considerada por la Academia durante varios años sin obtener el reconocimiento máximo.

"Juntos somos más fuertes": Kehlani en discurso

Al subir al escenario para recibir uno de los premios, Kehlani ofreció un discurso que trascendió lo musical y adquirió un tono político. La artista se refirió al papel de la comunidad artística frente a distintos conflictos sociales y llamó a utilizar la visibilidad pública como una herramienta de presión colectiva.

Durante su intervención, declaró:

“Quiero asegurarme de decir: todos en esta sala, y todos los que estarán aquí más tarde, son muy poderosos. Juntos, somos más fuertes para alzar la voz contra toda la injusticia que está ocurriendo en el mundo ahora mismo. Espero que todos se sientan inspirados a unirse como comunidad de artistas y alzar la voz contra lo que está sucediendo”.

El momento más comentado llegó cuando cerró su mensaje con una crítica directa a ICE, pronunciando una frase que generó reacciones inmediatas tanto dentro como fuera del recinto.

Agradecimiento personal y relato familiar

Más allá del mensaje político, Kehlani dedicó parte de su discurso a hablar de su historia personal. En el escenario, agradeció públicamente a su madre, explicando que fue adoptada y reconociendo la decisión de criarla.

Este momento aportó un tono íntimo a la premiación, alejándose del formato habitual de agradecimientos breves y centrándose en una parte central de su identidad y trayectoria personal.

Diez años de nominaciones hasta el primer Grammy

El triunfo de Kehlani en los Grammy 2026 adquiere relevancia al observar su historial con la Academia de la Grabación. La cantante ha estado nominada desde 2016, cuando recibió su primera candidatura por el proyecto “You Should Be Here” en la categoría Mejor Álbum Urbano Contemporáneo.

Desde entonces, su nombre apareció de nuevo en las listas de nominados en:

2018 , en categorías vinculadas al R&B y colaboraciones

, en categorías vinculadas al R&B y colaboraciones 2025, en una edición previa sin resultar ganadora

El reconocimiento de 2026 marca así el cierre de un ciclo de una década, en el que su trabajo fue constante dentro de la industria sin haber sido premiado hasta ahora.

Folded y su lugar en la carrera de Kehlani

La canción Folded se ha convertido en una de las piezas más representativas de la etapa reciente de Kehlani. El tema destaca por su enfoque introspectivo, una producción sobria y un uso del R&B contemporáneo que prioriza la voz y la narrativa emocional.

El doble reconocimiento por parte de la Academia sugiere que Folded logró conectar tanto a nivel técnico como artístico, un equilibrio que no siempre se refleja en las decisiones de premiación.