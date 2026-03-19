Hijo de familia: resistencia cinematográfica

El director Rafa Lara y su equipo actoral, comandado por Ianis Guerrero, estaban en plena filmación de Hijo de familia cuando se anunció la pandemia del coronavirus y, por obvias razones, tuvieron que parar.

Ante la incertidumbre que se vivía, los inversionistas de la cinta se retiraron y el filme quedó a la deriva; sin embargo, el mismo equipo empujó para que, años después, se retomara el proyecto y se concluyera dicho filme que pone sobre la mesa temas como la gentrificación y la tardanza de cientos de jóvenes de entre 30 y 40 años que siguen viviendo en casa de sus padres.

“Afortunadamente nosotros sí sobrevivimos y pudimos continuarla, pero estamos viviendo un momento muy particular, pues hoy entre 10% y 15% de las películas mexicanas totales alcanzan a llegar a salas de cine con un lanzamiento mínimamente masivo o nacional, como es el caso de Hijo de familia, que vamos a salir como con 100 copias.

“Yo he escuchado a amigos que me dicen que ellos estrenaron sus películas en cuatro salas, en dos, con 15 o 50. Para mí, es el estreno menos grande que he tenido. Entonces, el solo hecho de que una película cumpla, como todas mis películas anteriores, su ciclo de terminar en la pantalla grande es ya un hecho de resistencia y revolucionario”, reflexionó Rafa Lara en entrevista con Excélsior.

El también director de Labios rojos, El tamaño sí importa o Cinco de mayo: La película, fue claro al decir que la pandemia que se vivió a nivel mundial modificó mucho la manera en que se consume el entretenimiento, principalmente por la proliferación de las plataformas.

“Cambió el público, las costumbres y los usos de consumo del audiovisual; entonces, estar estrenando Hijo de familia en cines es una bendición”, acotó Lara, quien ha dirigido series como De brutas, nada, Pancho Villa: El Centauro del Norte y quien hace poco rodó en España para Disney La increíble historia de Julia Pastrana.

El actor Ianis Guerrero, quien hace poco concluyó en Guadalajara el rodaje de la comedia A la carta, además de haber estado involucrado en el guion del filme, es el encargado de darle vida a Bobby, un arquitecto de 35 años inmaduro que, al vivir con su madre Lola (Carmen Beato), invierte su sueldo en adquirir piezas coleccionables de películas como Star Wars.

Su visión sobre la vida comienza a cambiar cuando conoce a Tijuana, interpretada por la actriz Alicia Jaziz, una artista con ideales revolucionarios que, junto a su comuna, habita una casona que busca derrumbar el despacho de arquitectos en el que trabaja Bobby para levantar ahí un complejo habitacional de lujo. Es ahí donde las emociones y la razón de Bobby entran en un dilema.

“Cuando estaba escribiendo el guion empecé a analizar el tema y ver datos. Vi qué porcentaje de hombres siguen viviendo en casa de sus padres y hasta qué edad se quedan. México es de los países en los que se quedan mucho más tiempo en la casa de los papás. En Francia y Estados Unidos a los veintitantos se van, en Latinoamérica un poco más, pero en México realmente sí se extiende y además está bien visto y es normal que los hijos se traigan a la novia embarazada. Ahí es cuando entra otro tema: el acceso a la vivienda, que en la Ciudad de México es carísimo y en donde los sueldos no alcanzan para nada”, contó Ianis Guerrero.

“Entonces, todos estos temas son los que yo quería tocar en el guion y ahí empieza a nacer

Bobby; y qué mejor que un arquitecto que construye casas, paradójicamente, un arquitecto que no quiere salirse de la casa de sus padres. A todo eso se le suma el tema de la gentrificación, pues tras la pandemia explotan los desarrollos inmobiliarios y se aprecia el desplazamiento de la gente. Todo eso se desarrolla en nuestra película a través de una comedia y de la risa”, apuntó Guerrero.

En el camino de Bobby se atraviesan dos mujeres: la artista y revolucionaria Tijuana y Melissa, interpretada por Constanza Andrade, personaje que trabaja con Bobby en el despacho y que está enamorada de él.

“Contrario a Bobby, Melissa es independiente, vive sola, se pagó sola su carrera, le ve un potencial enorme a Bobby y además lo quiere. A ella le gustaría que él se saliera de su casa, se independice y madure. Ella lo empuja a eso y creo que todos hemos tenido a alguien que siempre nos dice: ‘Sí, aviéntate, hazlo’”, compartió Constanza Andrade.

Hijo de familia, que se estrena hoy en cines, se rodó en Guadalajara debido a que uno de los productores, Ozcar Ramírez González, vive allá y tuvo la necesidad de salir de la CDMX para mostrar otros escenarios que, de igual manera, forman parte del mosaico cultural del país.

“Fue de los primeros sellos que yo puse como director. Cuando acepté el proyecto dije: ‘Sí, vamos a hacerlo allá’. Yo soy de allá, Ozcar se acaba de mudar allá y, aunque todavía no estaba eso de los estímulos fiscales que hay actualmente, ya había crecido la industria. Yo crecí en Guadalajara y, sin embargo, salí de ahí porque no había propiamente industria; había mucho talento, muchas ganas de hacer las cosas, pero no había industria, no había condiciones técnicas ni equipos experimentados; de repente me topo con que hoy ya hay todo eso y fue buenísimo”, expresó Lara.

“En el género de la comedia pareciera ser que toda la comedia del cine mexicano ocurre en la Roma y la Condesa, por ahí Polanco y Santa Fe y párale de contar… Coyoacán ya si te pones muy alternativo. Filmar en otros estados es descentralizar el cine, es también reflejar otras partes y, en este caso, Guadalajara es un personaje de la película que muestra sus calles, sus lugares emblemáticos, sus costumbres, su comida e incluso hasta su música, pues tenemos un homenaje a una de las bandas más importantes que salieron de Guadalajara: Rostros Ocultos”, relató Lara.

Cabe destacar que en la cinta Hijo de familia hay una secuencia en la que a la actriz Alicia Jaziz se le ve cantando y bailando Que te vas de Rostros Ocultos, banda a la que hace referencia el director. Por su parte, la actriz Alicia Jaziz rememoró cómo fue el rodaje antes y después de la pandemia.

“El hecho de filmar fuera de la Ciudad de México sirve mucho para hacer equipo. Quieras o no, en esas semanas de rodaje nos hacemos uno y de pronto empezamos a desayunar juntos, a comer, y se hace una familia, una comunidad muy bonita. El set fue muy amoroso, nos salíamos los fines de semana a bailar y luego bailábamos en plena calle”, apuntó Jaziz.

El elenco de Hijo de familia se complementa con Dagoberto Gama —quien interpreta al finado padre de Bobby—, Marco Treviño, Rodrigo Cachero, Antonio Monroy y Javier Dueñas.