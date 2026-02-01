Los mejores vestidos y los looks más extraños de la alfombra roja de los Grammy 2026

La edición 2026 de los Premios Grammy, considerada el evento más relevante del calendario musical internacional, se celebrará este domingo 1 de febrero.

Aun así, desde horas previas a la gala, la atención ya se ha concentrado en la alfombra roja, por donde comenzaron a desfilar algunas de las figuras más influyentes de la industria.

La ceremonia tendrá como sede el Crypto.com Arena de Los Ángeles, recinto que recibirá a artistas de primer nivel que formarán parte del espectáculo y de la premiación.

Entre los nombres confirmados destacan Bruno Mars, Justin Bieber, Lady Gaga, Lola Young, Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator, quienes protagonizarán una noche dedicada a reconocer lo más destacado de la música a nivel global.

Gesaffelstein

Mike Lévy, conocido artísticamente como Gesaffelstein, acaparó miradas durante su paso por la alfombra roja al presentar una imagen poco convencional.

El músico y productor francés de electrónica apareció con una estética que evocaba la de una escultura, apostando por una caracterización que rompió con los códigos habituales del evento y no pasó desapercibida.

Sabrina Carpenter

El look apostó por un vestido etéreo en tonos claros, con transparencias, bordados delicados y capas de tul que aportaron movimiento y un aire romántico.

La silueta, de inspiración vintage, combinó elegancia clásica con un toque moderno y sofisticado.

Sabrina Carpenter Grosby

Chappell Roan

Para la alfombra roja, optó por un diseño de Mugler, una elección audaz que reforzó su estética provocadora y teatral.

Miley Cyrus

Miley Cyrus apostó por una estética poderosa y sofisticada, con un look de inspiración rock que combinó cuero negro, guantes y gafas oscuras.

El estilismo reforzó una imagen de autoridad y rebeldía elegante, muy en línea con su evolución artística.

Nicki Nicole

Nicki Nicole complementó su look con un lirio metálico, una pieza simbólica que, según explicó, representa el amor propio y funciona como un guiño conceptual a la etapa creativa que atraviesa y a su próximo proyecto musical