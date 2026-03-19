Wei Yi es el gran talento de China

El 3er jugador mejor rankeado del torneo de Candidatos cuya inauguración en la bella isla de Chipre será el sábado próximo (la primera ronda es el domingo 29) es el chino de 26 años Wei Yi con 2754 puntos de rating FIDE y séptimo en el escalafón mundial. Notable niño prodigio, se convirtió en gran maestro con tan solo 13 años y 8 meses y en ese momento fue la principal esperanza de su país para alcanzar los mayores laureles. Sin embargo, su carrera no progresó como prometía (y fue su compatriota Ding Liren el que alcanzó el campeonato mundial) pero en recientes años ha repuntado su nivel de forma notable y en el 2025 logró ganar el grupo principal del fuerte torneo Tata Steel en Wijk ann Zee, entre otros importantes eventos. Desde muy joven su genio destacó como un gran jugador de ataque con brillantes combinaciones en su haber, tal como veremos en la siguiente partida contra la gran maestra holandesa Anne Haast.

Blancas: Wei Yi (2675) – Negras: Anne Haast (2352)

Defensa Siciliana 77th Tata Steel Wijk aan Zee, 2015

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 5.Cc3 Dc7 6.Ae3 a6 7.Df3 Ce5 8.Dg3 h5 9.0–0–0 h4 10.Dh3 (en esta aguda línea de la variante Paulsen de la Siciliana el blanco intentará abrir líneas de ataque en el centro contra el negro mientras que este intentará su contrajuego en el flanco de dama. Un grave error era 10.Df4? g5! 11.Dxg5 f6! 12.Df4 Ah6 ganando la dama) 10…b5 11.f4 Cc4 12.Axc4 Dxc4 13.f5 Ab7 14.Thf1 e5 15.Cb3 Dc7 16.Rb1 (una sutil novedad teórica del chino. Jugar de inmediato 16.f6 no funcionaba por 16…Cxf6 17.Txf6? gxf6 18.Ab6? Ah6+ 19.Rb1 Dxb6 20.Dxd7+ Rf8 y gracias al jaque del alfil el rey se escapa del mate. Pero ahora con el rey en b1 si es una amenaza real que Anne Haast no percibe) 16...Tc8? (aunque parezca increíble, este es el único error del negro en la partida pero es decisivo. Había que jugar 16...Cf6! 17.Cd5 Axd5 18.exd5 Tc8 solo con ligera ventaja blanca) 17.f6! Cxf6 18.Txf6! gxf6 19.Ab6! Dc6 (para evitar el mate en d7 pero perderá su alfil de b7) 20.Ca5 De6 21.Cxb7 Tb8 (esto dará origen a preciosos golpes tácticos blancos. La opción era 21...Dxh3 22.gxh3 Tb8 23.Cd6+! Axd6 24.Txd6 Re7 25.Ac7! con final ganado) 22.Cd5! Txb7 (si 22...Dxh3 sigue una bonita variante: 23.Cc7+ Re7 24.Ac5+ d6 25.Txd6! f5 26.Cd5+ Re8 27.Td8+! Txd8 28.Cf6++) 23.Dc3! Dc6 (no sirve 23…d6 para evitar el mate en c8 debido a 24.Dc6+ Dd7 25.Cxf6+) 24.Cxf6+! Re7 (tampoco salvaba aceptar el sacrificio de caballo. Si 24...Dxf6 25.Dc8+ Re7 26.Ac5+ Re6 27.De8+ De7 28.Td6# o 26…d6 27.Dxb7+ ganando. Viene el remate final…) 25.Ad8+! Re6 (esto permite el mate inmediato pero la alternativa era perder la dama por la clavada luego de 25...Rxd8 26.Dxc6) 26.Dh3++ 1–0.

Una gran partida conducida con notable precisión combinativa por el prodigio chino Wei Yi. Los aficionados del ajedrez esperamos ver espectaculares partidas de esta calidad en el torneo de candidatos que se avecina.

Solución al problema del diagrama: Wei Yi, aun con sus piezas comprometidas, consiguió un brillante remate táctico usando la gran potencia de su peón pasado: 1...e3+! 2.Txd5 e2! (esta jugada de desviación es la clave de la victoria negra) 3.f7 (ya no hay defensa, si 3.De1 Dxg1+! 4.Dxg1 Txg1+ 5.Rxg1 e1=D+ 6.Rg2 De4+ ganando) 3...Dg2+! (había otras formas de ganar pero esta es la más rápida) 5.Txg2 exd1=D+ y mate la siguiente jugada 0–1.