La Ciudad de México se convertirá nuevamente en la sede del Festival Arre, luego de que su edición más reciente se realizara en Monterrey, Nuevo León, en noviembre de 2025. El anuncio marca el regreso del evento a la capital, donde inició su historia y consolidó una base importante de asistentes.

La noticia se dio a conocer a través de un video difundido en redes sociales oficiales del festival, en el que los organizadores confirmaron el retorno del que se ha posicionado como uno de los encuentros de música regional mexicana más relevantes del país.

Festival Arre 2026 regresa a CDMX: sede, posibles fechas y lo que se sabe IG

¿Cómo se anunció el regreso del Festival Arre a la CDMX?

El anuncio se construyó con una narrativa visual que apela a la identidad del público del festival. El video inicia con una escena de traslado desde un aeropuerto rumbo a la Ciudad de México.

A lo largo del recorrido, destacan imágenes de unas piernas con vaqueros y botas rojas, un guiño a la estética característica del regional mexicano.

Posteriormente, el audiovisual muestra escenas de ediciones anteriores con multitudes de asistentes, así como tomas de los escenarios que han dado vida al festival.

También aparecen referencias urbanas reconocibles, como las estaciones del Metro Pantitlán y Ciudad Deportiva, esta última una de las principales vías de acceso al Autódromo Hermanos Rodríguez.

El video se acompaña con la canción 'Feliz, feliz' de Mi Banda El Mexicano, con un mensaje: “No hay lugar como el hogar. Arre Pepsi Black vuelve a la Ciudad de México”. Con esta frase, los organizadores oficializaron el regreso del evento a la capital del país.

¿Cuándo y dónde será el Festival Arre 2026?

Aunque el anuncio confirma el regreso a la Ciudad de México, los detalles específicos no se habían revelado. En un segundo video se confirma la sede: el Autódromo Hermanos Rodríguez, un recinto que ya ha albergado ediciones anteriores y eventos masivos de gran formato.

Hasta el momento, se conoce que la cuarta edición 2026, se llevará a cabo el 5 y 6 de septiembre. Sin embargo, la expectativa crece entre el público, especialmente tras el éxito de la edición 2025 en Monterrey, considerada una plaza clave para el desarrollo del regional mexicano.

En redes sociales, los seguidores capitalinos reaccionaron de inmediato al anuncio, con mensajes que celebran el regreso del festival y anticipan una alta demanda de boletos una vez que se abra la venta.

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Cartel del Festival Arre en ediciones anteriores

Desde su creación en 2023 por OCESA, el Festival Arre ha reunido a algunos de los nombres más destacados del regional mexicano, con carteles que han evolucionado en cada edición.

La primera edición logró convocar a cerca de 120 mil asistentes durante dos días de actividades. En ese encuentro destacaron presentaciones de Peso Pluma, Edén Muñoz, Kumbia Kings, Banda Machos, Majo Aguilar, Herencia de Patrones y Yahritza y su Esencia.

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A estos nombres se sumaron artistas como Natanael Cano, Vivir Quintana, DannyLux y Mi Banda El Mexicano, cuya música volvió a sonar en el anuncio del regreso del festival, lo que abre la posibilidad de una nueva participación.

Para la segunda edición, el cartel creció en diversidad y alcance. Entre los artistas principales figuraron Los Tigres del Norte, Xavi, Codiciado, Junior H, Gerardo Ortiz y El Panter Bélico, consolidando al evento como una plataforma relevante para distintas generaciones del género.

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La tercera edición, realizada en el Parque Fundidora de Monterrey, presentó un cartel encabezado por Fuerza Regida, Eslabón Armado, Clave Especial, Alicia Villarreal, El Komander y Víctor Mendívil durante el primer día. En la jornada de cierre participaron Grupo Firme, Luis R. Conríquez, Marca Registrada, Remmy Valenzuela, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho y Los Horóscopos de Durango.

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Precios de boletos y tipos de acceso al Festival Arre

El costo de los boletos suele ser uno de los aspectos que más interés genera entre los asistentes. En ediciones recientes, los precios han variado según el tipo de experiencia ofrecida.

La entrada general ha tenido precios desde aproximadamente 3,900 pesos, mientras que el acceso VIP ronda los 5,600 pesos. Por su parte, la Zona Club ha superado los 16,000 pesos, con beneficios adicionales.

Entre las amenidades que incluyen estos accesos destacan zonas preferenciales, áreas de descanso, oferta gastronómica exclusiva y mejor visibilidad de los escenarios.

El sistema de venta se organiza en distintas fases, como preventa, early bird y venta general. Este esquema busca incentivar la compra anticipada y suele generar alta demanda desde los primeros anuncios oficiales.

En la edición 2026, la primera fase para adquirir los boletos del festival se llama Venta Compas y se lanzará al público el próximo 4 de mayo, en la que participan todas las tarjetas de crédito y débito.

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Un festival que consolida el auge del regional mexicano

Desde su lanzamiento, el Festival Arre se ha presentado como un escaparate dedicado exclusivamente a la música mexicana, con una propuesta que combina producción de gran escala, curaduría artística y convocatoria masiva.

El crecimiento del evento refleja el momento que vive el regional mexicano tanto en México como a nivel internacional, con artistas que encabezan listas de popularidad y amplían su presencia en nuevos mercados.

El regreso del Festival Arre a la Ciudad de México confirma la relevancia que ha adquirido el evento dentro del calendario musical del país.

Aunque aún faltan detalles por anunciar, la expectativa generada anticipa una nueva edición con alta convocatoria y un cartel que buscará mantener el nivel de años anteriores.