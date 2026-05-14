Hasta el Fin del Mundo: Primeras imágenes de Aislinn Derbez con Mauricio Ochmann

El regreso de Aislinn Derbez con Mauricio Ochmann a la pantalla grande es algo que ha sorprendido a sus fieles seguidores, puesto que se da después de seis años de su separación como pareja en la vida real.

Luego de que Aislinn Derbez hace unos días compartiera un mensaje y una fotografía sobre la nueva película, titulada ‘Hasta el Fin del Mundo’, han salido a la luz las primeras imágenes del filme.

Tráiler de ‘Hasta el Fin del Mundo’, con Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

‘Hasta el Fin del Mundo’, con Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann Especial

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde Mauricio Ochmann compartió el primer tráiler de la película que se estrenará el 23 de julio en cines.

Ochman compartió las imágenes con un conmovedor mensaje:

Hay amores que no se olvidan, que siguen viviendo en alguna parte de nosotros, aunque todo cambie. Hay historias que no terminan donde crees que van a terminar. Algunos vínculos te marcan para siempre”.

El texto y el tráiler hizo que internautas reaccionaran y algunos hasta pidieran el regreso de la pareja en la vida real.

Entre las opiniones se lee:

Botón de: Ya regresen.

Un llorar con esta movie .

Los amo.

Solo ellos dos me hacen emocionar en una peli así.

Lloré demasiado solo con ver el tráiler.

Los únicos a los cuales no vamos a funar si regresan.

Aún no se estrena y ya estoy llorando. Qué hermoso.

Qué vivan los exesposos.

La película que pensé que no iba a necesitar.

La conexión nunca se perdió.

¿De qué trata la película?

‘Hasta el Fin del Mundo’, con Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann Especial

La película “Hasta el Fin del Mundo” es un drama romántico que gira en torno a un amor que reaparece después de muchos años.

La historia sigue a Manuel y Esmeralda, una expareja que se reencontra 15 años después cuando él está a punto de casarse con otra mujer. Ese inesperado reencuentro revive sentimientos del pasado y los obliga a cuestionar las decisiones que tomaron y si realmente dejaron atrás su historia de amor.

La cinta llama mucho la atención porque marca el regreso de Aislinn y Mauricio como pareja en la pantalla después de su divorcio en 2020, algo que ha generado mucha expectativa entre sus seguidores debido a la química que mostraron en proyectos anteriores y en su vida real.

El filme está dirigido por Emiliano Castro Vizcarra y combina romance, nostalgia y reflexión sobre las relaciones que cambian con el tiempo.

Crianza compartida y proyectos

‘Hasta el Fin del Mundo’, con Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann Especial

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez fueron una de las parejas más populares del entretenimiento durante varios años. Se conocieron mientras grababan la película ‘A la mala’ en 2014 y comenzaron una relación poco después. Su química llamó mucho la atención tanto dentro como fuera de la pantalla.

Se casaron en 2016 en una ceremonia privada en Morelos y en 2018 nació su hija Kailani, quien suele aparecer ocasionalmente en redes sociales y proyectos familiares. Durante su matrimonio proyectaban una relación muy cercana, algo que también mostraron en el reality familiar ‘De viaje con los Derbez’, donde Mauricio convivió con la familia de Aislinn y ganó popularidad entre el público.

En 2020 anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto. Ambos explicaron que seguían teniendo una relación cordial y enfocada en la crianza compartida de su hija. A pesar del divorcio, mantienen buena comunicación y hablan públicamente sobre la importancia de la madurez emocional y la coparentalidad.

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