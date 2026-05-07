Shakira y los mundiales: todas las canciones que cantó para la FIFA

Más allá de su carrera como artista internacional, Shakira logró algo que ningún otro artista ha conseguido al convertirse en sello musical de varias Copas del Mundo consecutivas. Su voz y espectáculos hicieron que cada mundial tuviera una identidad sonora imposible de olvidar.

Ahora, con el anuncio de “Dai Dai” para la Copa del Mundo de 2026, la barranquillera vuelve a demostrar por qué es considerada la auténtica Reina de los Mundiales. Este es el recorrido por todas las canciones que interpretó para la FIFA y cómo cada una terminó marcando una época.

Alemania 2006: el inicio de la era mundialista de Shakira

La relación entre Shakira y la FIFA comenzó oficialmente en el Mundial de Alemania 2006. En aquel momento, la cantante atravesaba una etapa decisiva en su carrera internacional tras el lanzamiento de Oral Fixation Vol. 2.

Aunque el álbum arrancó con resultados discretos gracias al sencillo “Don’t Bother”, todo cambió cuando apareció “Hips Don’t Lie”, colaboración junto a Wyclef Jean. La canción explotó a nivel global y rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de la década.

El impacto fue tan grande que la FIFA invitó a la colombiana a participar en la ceremonia de clausura del Mundial en el Olympiastadion de Berlín, previo a la final entre Italia y Francia.

Para aquella ocasión especial nació “Hips Don’t Lie - Bamboo”, una versión adaptada para el evento deportivo que incluyó referencias directas al futbol y menciones a leyendas como Diego Maradona y Pelé.

Aunque el himno oficial del torneo era otro, para millones de aficionados la canción de Shakira terminó convirtiéndose en el verdadero soundtrack del Mundial de 2006.

Sudáfrica 2010: el fenómeno global de "Waka Waka"

Cuatro años después llegó el momento que consolidó definitivamente el vínculo entre Shakira y la Copa del Mundo.

Sudáfrica 2010 representaba un momento histórico para el continente africano, ya que era la primera vez que la competencia se realizaba allí. Para esa edición, la FIFA eligió a la colombiana para interpretar el himno oficial: “Waka Waka (This Time for Africa)”, junto a la agrupación sudafricana Freshlyground.

Al principio existieron críticas por parte de algunos sectores que cuestionaban la elección de una artista latina para representar el primer mundial africano. Sin embargo, la canción terminó rompiendo fronteras y se transformó en un fenómeno cultural.

Con una mezcla de ritmos africanos, pop y un mensaje de unión global, “Waka Waka” se convirtió en uno de los himnos deportivos más exitosos de todos los tiempos.

La canción sonó en todos los rincones del planeta y el videoclip destacó por mostrar diversidad cultural, baile y referencias futboleras. Además, la interpretación de Shakira en el Soccer City de Johannesburgo quedó grabada en la memoria colectiva.

Ese mundial también tuvo un significado especial para la cantante, ya que durante el torneo comenzó su mediática relación con Gerard Piqué, campeón con España en aquella edición.

Hasta hoy, “Waka Waka” sigue siendo una de las canciones más representativas de cualquier Copa del Mundo y continúa formando parte de los conciertos de la gira Las Mujeres Ya No Lloran.

Brasil 2014: "La La La" y una presentación histórica

Para Brasil 2014, Shakira consiguió otro récord histórico al convertirse en la primera artista en presentarse en tres mundiales consecutivos.

La colombiana apostó por “La La La”, una adaptación de uno de los temas incluidos en su álbum Shakira. Para darle identidad brasileña al proyecto, colaboró con Carlinhos Brown, quien aportó sonidos inspirados en la samba y la percusión típica del país anfitrión.

El video reunió a estrellas del futbol internacional, incluyendo a Lionel Messi y nuevamente a Gerard Piqué.

La presentación de Shakira ocurrió en el mítico Estadio Maracaná antes de la final entre Alemania y Argentina. Lo que muchos desconocían en ese momento era que la artista se encontraba embarazada de Sasha, su segundo hijo.

Aquella actuación terminó siendo una de las imágenes más recordadas del Mundial de Brasil y reafirmó el enorme poder mediático de la cantante dentro del universo FIFA.

Mundial 2026: el regreso con “Dai Dai”

Después de varios años alejada de los escenarios mundialistas, Shakira volverá para la Copa del Mundo de 2026 con “Dai Dai”.

El torneo, que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá, marcará una nueva etapa en la relación entre la artista y el futbol.

Aunque todavía no se confirma en qué ceremonia aparecerá, los rumores apuntan a que podría encabezar el espectáculo inaugural en el Estadio Azteca o incluso participar en la gran final que se disputará en Nueva Jersey.

Con este nuevo tema, Shakira reafirma su posición como la cantante más importante en la historia musical de los mundiales, un lugar que ninguna otra estrella internacional ha logrado igualar.

Desde “Hips Don’t Lie - Bamboo” hasta “Waka Waka”, “La La La” y ahora “Dai Dai”, la barranquillera construyó un legado único donde música y futbol se unieron para crear momentos que siguen emocionando a millones de personas alrededor del mundo.

AAAT*