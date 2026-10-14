De Los Juegos del Hambre al Universo DC: El nuevo papel de Josh Hutcherson

El actor Josh Hutcherson expande su carrera en Hollywood y firma su ingreso oficial a las filas del renovado Universo DC. El protagonista de la exitosa saga cinematográfica Los Juegos del Hambre asume un rol protagónico en una de las apuestas animadas más ambiciosas de la compañía.

Peter Safran, codirector ejecutivo de DC Studios, confirmó la contratación de la estrella durante una reciente entrevista exclusiva para el portal IGN. El ejecutivo detalló que el intérprete liderará el elenco de voces de un proyecto basado en un galardonado cómic de la editorial.

Josh Hutcherson continuará su carrera con DC Studios. Foto: Grosby Group

La transición del actor hacia el mundo de los superhéroes llega en un momento de plena reestructuración para la marca bajo el mando de Safran y el cineasta James Gunn. La directiva apuesta fuertemente por talentos consolidados en la industria para dar voz a sus nuevas series animadas.

Esta producción recibió luz verde oficial durante el festival de animación de Annecy en junio de 2025. En aquel momento, los estudios mantuvieron en total secreto los nombres del talento vocal principal, situación que detonó enormes expectativas entre los miles de fanáticos de las historietas gráficas.

El héroe escapista del Universo DC

El misterio finalmente terminó. Josh Hutcherson prestará su voz al personaje de Scott Free, mundialmente conocido bajo el manto del superhéroe Mister Miracle. El actor compartirá el crédito estelar con la actriz Mackenzie Davis, quien dará vida a su imponente compañera, la diosa Big Barda.

La trama de la serie narra las intensas aventuras del mejor escapista del planeta y su esposa guerrera. La pareja terminará envuelta directamente en una brutal guerra interestelar entre sus respectivos mundos de origen, Nueva Génesis y Apokolips, mientras el villano Darkseid persigue la mítica Ecuación Anti-Vida.

Mackenzie Davis también estará en Míster Miracle. Foto: Grosby Group

Tom King, creador del cómic original ganador del premio Eisner, asumió la responsabilidad total del guion televisivo. El afamado escritor adaptó su propia obra literaria y escribió en solitario los ocho episodios que conforman la primera temporada de esta anticipada ficción animada.

Safran elogió abiertamente el trabajo del guionista tras su exitoso paso como cocreador y productor ejecutivo de Lanterns. El directivo de DC calificó los guiones de esta nueva adaptación como un material simplemente explosivo y resaltó la brillante química vocal entre Hutcherson y Davis.

El avance de las producciones animadas

El codirector del estudio reveló anécdotas conmovedoras sobre el impacto de la historieta original de 12 números ilustrada por Mitch Gerads. Según Safran, los lectores abordan constantemente a King en las convenciones internacionales para expresarle de frente que esta historia específica les salvó literalmente la vida.

La producción de Warner Bros. Animation explora temas existenciales profundos sobre la supervivencia en el mundo actual sin conocer las respuestas a los grandes misterios. Actualmente, la cúpula de DC Studios mantiene bajo resguardo el nombre de la cadena de transmisión y la fecha oficial de estreno.

Míster Miracle será la nueva serie animada de DC Studios. Foto: DC Studios

El proyecto de Mister Miracle lidera la lista de los trabajos animados más avanzados de la compañía. La nutrida pizarra de entretenimiento incluye títulos con un progreso creativo sólido como la segunda temporada de Creature Commandos, My Adventures with Green Lantern, Starfire y DC Superpowers.

Al elenco estelar de Hutcherson y Davis, conocidos también por Five Nights at Freddy's y Terminator: Dark Fate, se suma el veterano Nathan Fillion, quien confirmó en agosto su participación como Guy Gardner. Por su parte, los ejecutivos del estudio definirán a finales de año el estatus para la segunda entrega de Lanterns.