¿Qué pasó con The Batman 2? Robert Pattinson habla de la pausa

Hace unos días se informó que la producción de The Batman 2 enfrenta un nuevo contratiempo. Después de varios cambios en su calendario de estreno, la secuela protagonizada por Robert Pattinson detuvo sus grabaciones, lo que ha generado dudas sobre el futuro de la película.

Ante esta situación, el actor británico habló por primera vez sobre la suspensión del rodaje y explicó qué ocurrirá con la cinta dirigida por Matt Reeves, quien tuvo que alejarse temporalmente de la producción por motivos personales.

¿Qué dijo Robert Pattinson sobre la suspensión de The Batman 2?

Durante la presentación de su nueva película, Primetime, en el Festival de Cine de Londres, Robert Pattinson fue cuestionado por el medio Official Pop Drop sobre la situación de The Batman 2 y los planes para continuar con las grabaciones.

El actor confirmó que el equipo se encuentra en una pausa, aunque sus declaraciones apuntan a que la intención es retomar los trabajos cuando las condiciones lo permitan.

“Estamos haciendo una pequeña pausa y después veremos cómo resolverlo todo”, declaró Pattinson durante el encuentro con la prensa.

El protagonista de la saga de Crepúsculo no ofreció una fecha para regresar al set ni explicó cuánto tiempo podría prolongarse la suspensión. Tampoco adelantó si esta situación obligará a modificar nuevamente el calendario de estreno.

Sus palabras coinciden con la postura de Warner Bros. y DC Studios, que han señalado que se trata de una interrupción temporal y no de una cancelación del proyecto.

Hasta ahora, el estudio no ha anunciado cambios en el equipo creativo ni ha informado sobre modificaciones en la historia de la película, cuyo guion fue desarrollado por Reeves junto con Mattson Tomlin.

Robert Pattinson, protagonista de The Batman 2, interpreta nuevamente a Bruce Wayne en la próxima película de DC. IG pattinsonofficial_

¿Por qué se suspendieron las grabaciones de The Batman 2?

El pasado 5 de octubre de 2026, Warner Bros. y DC Studios confirmaron que la producción de The Batman 2 había sido detenida debido a una situación familiar que requiere la atención de su director, Matt Reeves.

A través de un comunicado, las compañías explicaron que el cineasta se alejaría temporalmente de sus responsabilidades para atender este asunto y expresaron su respaldo a la decisión.

“La producción de The Batman: Parte II se ha suspendido temporalmente mientras Matt Reeves atiende un asunto familiar”, señalaron las compañías.

El estudio también indicó que Reeves cuenta con el apoyo de DC Studios y manifestó su intención de continuar con la película cuando sea posible.

No se han dado a conocer detalles sobre la situación familiar del director. Tampoco se ha informado si otro integrante del equipo asumirá alguna de sus responsabilidades durante su ausencia.

La suspensión ocurre después de que el rodaje comenzara en Londres en junio de 2026, tras un largo periodo de preparación y desarrollo del guion.

Reeves también estuvo a cargo de la primera película, estrenada en marzo de 2022, y participa como guionista y productor de esta continuación.

Robert Pattinson se prepara para regresar como Batman en la secuela dirigida por Matt Reeves. X @gaak_fr

¿Cuándo se estrenará The Batman 2 tras la suspensión?

Por ahora, The Batman 2 mantiene su estreno programado para el 18 de febrero de 2028, aunque todavía no se sabe si la interrupción del rodaje tendrá consecuencias en su lanzamiento.

La secuela ha atravesado varios ajustes desde que Warner Bros. anunció sus planes para continuar la historia del personaje interpretado por Robert Pattinson.

De mantenerse este calendario, la segunda película llegará a las salas de cine casi seis años después de la primera entrega.

El proyecto también contará con el regreso de varios personajes conocidos, además de incorporar nuevos actores al universo de Gotham.

Robert Pattinson volverá a interpretar al Hombre Murciélago en The Batman 2, la esperada secuela de DC. Warner Bros

Entre los integrantes del reparto confirmados se encuentran Colin Farrell, quien volverá como Oz Cobb, Andy Serkis en el papel de Alfred Pennyworth y Jeffrey Wright como James Gordon.

También participarán Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance y Brian Tyree Henry, aunque los detalles de algunos de sus personajes todavía se mantienen reservados.

La historia continuará dentro del universo desarrollado por Matt Reeves, que también incluye la serie El Pingüino, protagonizada por Farrell y estrenada en 2024.