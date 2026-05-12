Así fue como la mamá de Jack Black salvó a los astronautas de Apollo 13

Conoce la historia de Judith Love Cohen, la madre de Jack Black que salvó al Apollo 13. Detrás del actor más carismático y ruidoso de Hollywood, se encuentra una figura cuya brillantez intelectual no solo desafió las convenciones de género de los años 60, sino que literalmente permitió que tres hombres regresaran con vida desde el gélido vacío del espacio.

La narrativa popular suele decir que "detrás de cada gran hombre hay una gran mujer", pero en el caso de Jack Black, la frase se queda corta. Judith Love Cohen no fue solo la madre orgullosa de un ícono del rock y la comedia; fue una de las mentes matemáticas más brillantes de su generación en la NASA.

La historia de la misión Apollo 13 es conocida mundialmente como el "fracaso exitoso" más famoso de la exploración espacial. Sin embargo, mientras el mundo contenía el aliento viendo cómo el oxígeno se agotaba y los sistemas fallaban a miles de kilómetros de la Tierra, un componente crítico diseñado por Cohen se mantenía firme.

Sin el Abort Guidance System (AGS), el módulo de aterrizaje lunar jamás habría servido como el "bote salvavidas" que trajo de vuelta a Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise.

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Judith Love Cohen: una mente brillante en un mundo de hombres

Judith Love Cohen nació en 1933 en Brooklyn, y desde temprana edad demostró una afinidad casi mágica por los números. Mientras sus compañeros de clase sufrían con el álgebra básica, ella ya estaba resolviendo los problemas matemáticos de sus amigos, a cambio de que ellos hicieran su tarea de lengua.

A pesar de su talento, Judith se enfrentó a un muro de escepticismo. Su consejero vocacional en la secundaria le sugirió que se dedicara a la enseñanza, argumentando que la ingeniería "no era un lugar para mujeres".

Judith ignoró el consejo y se inscribió en la Universidad del Sur de California (USC), donde obtuvo tanto su licenciatura como su maestría en ingeniería eléctrica. Lo hizo en una época donde no había baños para mujeres en los edificios de ciencias y donde era común ser la única mujer en un salón de 100 personas.

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Judith Love Cohen y el Apollo 13

El hito de la carrera de Cohen ocurrió mientras trabajaba en TRW (Thompson Ramo Wooldridge), una empresa contratista de la NASA. Su proyecto principal fue el Abort Guidance System (AGS) para el Módulo Lunar.

El AGS era el sistema de respaldo del Apollo 13; la computadora de navegación principal del Módulo Lunar era una maravilla de la época, pero en el espacio, no hay nada infalible. El AGS fue diseñado para tomar el control si el sistema principal fallaba durante el descenso o el ascenso de la Luna.

Cuando ocurrió la explosión del tanque de oxígeno en el Módulo de Servicio del Apollo 13 el 13 de abril de 1970, la misión de aterrizar en la Luna se abortó instantáneamente. El problema era que el sistema de navegación principal de la cápsula de mando tuvo que ser apagado para conservar energía.

Los astronautas se vieron obligados a refugiarse en el Módulo Lunar, utilizándolo como un refugio temporal. Aquí es donde el trabajo de Judith Love Cohen brilló: el AGS, ese sistema de "emergencia" en el que ella había trabajado incansablemente, fue utilizado para calcular las maniobras críticas necesarias para poner a la nave en una trayectoria de regreso a la Tierra.

Si el código o el hardware del AGS hubieran fallado, los astronautas se habrían perdido en el espacio para siempre. Judith no solo diseñó un sistema; diseñó un milagro técnico.

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El legado de Judith en la ciencia

Junto a su tercer esposo, David Katz, Judith fundó una editorial llamada Cascade Pass. Su objetivo era simple: publicar libros que inspiraran a las niñas a seguir carreras en ciencia y matemáticas.

Su serie de libros "You Can Be a Woman..." (Puedes ser una mujer ingeniera, bióloga, arquitecta, etc.) ha inspirado a miles de jóvenes alrededor del mundo.

¿Qué opina Jack Black de su mamá?

Aunque a primera vista un ingeniero aeroespacial y el actor de Escuela de Rock parecen no tener nada en común, la realidad es diferente. Jack Black siempre ha hablado con orgullo de su madre.

Judith nunca presionó a sus hijos para que siguieran sus pasos en la ciencia; por el contrario, fomentó la individualidad. Jack Black ha mencionado en diversas entrevistas que su madre siempre fue su mayor fan, asistiendo a sus obras de teatro y conciertos iniciales.

Judith Love Cohen falleció en 2016, dejando tras de sí un legado impresionante. Por un lado, su contribución técnica salvó vidas y expandió los límites del conocimiento humano. Por el otro, su legado cultural vive a través del carisma y la alegría que su hijo Jack Black reparte en sus actuaciones.