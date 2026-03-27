José Madero, rock y cerveza: Tu plan perfecto para el BeerFest 2026

El estado de Morelos se prepara para celebrar este 2026 la edición 11 de su BeerFest, uno de los eventos más esperados que combina la cultura cervecera con una cartelera musical de primer nivel, prometiendo ser un motor clave para el turismo y la economía en la entidad.

Aprovechando su clima privilegiado y la infraestructura de recintos emblemáticos como Jardines de México, Morelos busca consolidarse como un importante destino predilecto para eventos de gran formato. BeerFest Morelos destaca como uno de los festivales de cerveza artesanal más importantes del centro de México, logrando reunir a alrededor de 40 cerveceros con una oferta de más de 250 tipos de cervezas diferentes.

En conferencia de prensa, Sergio Sánchez, CEO de Jardines de México, y Fernanda Gaxiola Camacho, secretaria técnica de la Secretaría de Turismo del estado de Morelos, destacaron la relevancia que tendrá el evento este año.

Es un festival ya muy consolidado no sólo por la parte del entretenimiento, sino también por la parte de las cerveceras en el país, la cerveza artesanal ha tomado mucho auge y en Morelos hay muchas cerveceras locales con propuestas interesantes y siempre es interesante que en un sólo lugar converjan todas estas ofertas de cerveza", dice Fernanda Gaxiola.

Este año el festival permitirá el acceso a menores a partir de 15 años acompañados por sus padres, quienes deberán firmar un permiso, para que de esta forma también puedan degustar y consumir la oferta de bebidas dentro del festival de una manera responsable.

“Los menores de edad tiene que estar bien registrados con el permiso de los adultos, se les pondrá una pulsera con las que se les podrá distinguir, lo mayores de edad podrán consumir sin ningún problema”, indicó Sergio Sánchez.

BeerFest ha confirmado la participación de la agrupación estadunidense Portugal. The Man, así como la participación del talento local encabezado por José Madero, Camilo Séptimo, La Gusana Ciega, Allison, El Gran Silencio, Los Blenders e Insiste, permitiendo ofrecer al público una nueva propuesta en cuanto al talento musical, que planean renovar año con año.

“Seguimos sobre la misma línea del rock, pero ahora le cambiamos porque queremos decirle a la gente que este no es el único tipo de rock que existe, también existe el rock alternativo, el rock indie y el rock pop. Entonces, esa es la idea también para atraer otro tipo de audiencias”, señala Sergio.

El festival, que se llevará a cabo los días 1 y 2 de mayo de 2026, espera recibir a una afluencia de alrededor de 15 mil personas. Para garantizar que todos disfruten al máximo y con seguridad, se contará con una zona de camping para quienes prefieran pernoctar en el lugar. Además, los organizadores confirmaron que han formado alianzas con hoteles y plataformas de Airbnb en la zona, ofreciendo así una amplia oferta de hospedaje para los asistentes.

Para la gente que quiera pernoctar en Jardines de México se habilitará un espacio de camping para que no vaya y venga. Además que se realizará alianza con hoteles y Airbnb cercanos. Luis Gutiérrez

Por último, Sergio Sánchez aprovechó para extender la invitación al público a no perderse las demás actividades que se realizarán en Jardines de México. Mencionó que, tras el BeerFest, ya preparan el festejo del Día de las Madres, así como otros conciertos.

“Después de BeerFest, tenemos planeado festejar el Día de las Madres el 9 y 10 de mayo. Estamos preparando todo, va a haber regalos y muchas sorpresas para las mamás, Después de mayo vamos a tener talleres de jardinería y vamos a hacer todo un cambio en Jardines de México. Estamos invirtiendo para que la gente que vaya a Jardines encuentre algo diferente. Tenemos preparados varios conciertos y todo esto para poner en alto el turismo de México, específicamente en el estado de Morelos”, concluye.