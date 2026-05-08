Marilyn Monroe: La estrella perdura en objetos que serán subastados

Objetos personales de la fallecida modelo y estrella de cine Marilyn Monroe saldrán a subasta, ofreciendo una visión excepcional del mundo privado de una de las leyendas más perdurables de Hollywood. Entre los artículos a la venta se incluyen prendas de su vestuario, joyas, cartas, notas manuscritas, pinturas y poemas.

"Marilyn es simplemente un ícono", declaró Brian Chanes, director sénior de Hollywood y entretenimiento de Heritage Auctions, durante una presentación previa de la colección el viernes. "La gente la ama y la adora hasta el día de hoy".

Entre los objetos a subastar hay bisutería original que utilizó Marilyn Monroe. REUTERS

Nacida como Norma Jeane Mortenson en Los Ángeles en 1926, Monroe se convirtió en una reconocida actriz, modelo, cantante y símbolo sexual, famosa por su cabello rubio y su figura curvilínea. Falleció en 1962.

La subasta coincidirá con su cumpleaños

Heritage Auctions abre la subasta al público de artículos del legado de los poetas Norman y Hedda Rosten, amigos íntimos y confidentes de Monroe. La subasta, que tendrá lugar el 1 de junio, coincide con el que habría sido el centenario de la estrella y presenta objetos personales que datan de 1955 a 1962. Entre las piezas más destacadas se encuentran documentos nunca antes vistos públicamente, que arrojan luz sobre la vida interior de Monroe. Estos documentos exploran sus relaciones amorosas, sus temores en torno a un embarazo perdido y sus reflexiones sobre la mortalidad.

Es realmente especial porque no se trata de material que se haya comprado y vendido a lo largo de las décadas", dijo Chanes. "Es un descubrimiento".

Desde bisutería que Monroe lució hasta obras de arte que alguna vez sostuvo en sus manos, la colección ofrece a los compradores un acceso íntimo a su mundo personal. La subasta también incluye correspondencia de su exmarido, el dramaturgo Arthur Miller, que revela las complejidades emocionales de su matrimonio, así como una carta inédita del psiquiatra de Monroe que describe el día previo a su muerte. Chanes destacó un fragmento particularmente emotivo del período en que Monroe filmaba Some Like It Hot. En papel con membrete del Hotel del Coronado, imploraba ayuda cuando sus problemas amenazaban con interrumpir la producción.

“Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños”, Marilyn Monroe. Foto: *Wikimedia Commons

Justo antes de sufrir una sobredosis y tener que detener el rodaje, escribió: 'Siento que me ahogo'", recordó Chanes.

"Se puede sentir la angustia en su escritura", añadió, señalando que Monroe dibujó una figura de palitos sumergida en agua en el mismo papel, pidiendo ayuda, una imagen que resalta los problemas de salud mental que enfrentó a lo largo de su carrera.