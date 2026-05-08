Demandan a James Cameron por usar rostro de actriz indígena en "Avatar" 

El universo de Avatar vuelve a colocarse en medio de la controversia. Esta vez, el director James Cameron enfrenta una demanda presentada por la actriz Q’orianka Kilcher, quien asegura que su rostro fue utilizado como inspiración para diseñar a Neytiri, personaje interpretado por Zoe Saldaña en la exitosa franquicia cinematográfica.

Kilcher, reconocida por dar vida a Pocahontas en la película El nuevo mundo de 2005, sostiene que nunca autorizó el uso de sus rasgos físicos y que tampoco recibió crédito o compensación por ello.

La actriz argumenta que Cameron y su equipo habrían empleado fotografías suyas como referencia visual para desarrollar la apariencia del personaje Na’vi que se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del cine.

La supuesta inspiración detrás de Neytiri

De acuerdo con documentos judiciales difundidos por medios estadounidenses, Q’orianka Kilcher afirma que conoció la supuesta relación entre su imagen y el personaje hasta 2010, un año después del estreno de la primera película de Avatar.

Según su versión, durante un encuentro con James Cameron, el cineasta le entregó un boceto firmado de Neytiri acompañado de un mensaje donde reconocía que su belleza había sido la inspiración inicial para el personaje.

Ese momento, asegura la actriz, cambió completamente su percepción sobre el origen visual de Neytiri y despertó dudas sobre cómo se utilizó su imagen dentro del proceso creativo de la película.

Neytiri Avatar

La demanda también menciona que Cameron habría reconocido previamente, durante una entrevista, que una fotografía de Kilcher publicada en Los Angeles Times fue una de las referencias iniciales para diseñar el rostro del personaje.

Acusaciones de explotación cultural

Uno de los puntos más delicados del caso es la acusación relacionada con explotación cultural e identidad biométrica. Los representantes legales de Kilcher sostienen que la franquicia Avatar promovía públicamente mensajes de respeto hacia los pueblos indígenas, mientras que detrás de cámaras —afirman— se habría utilizado la imagen de una joven actriz indígena sin autorización.

En el documento legal, los abogados describen el caso como un ejemplo de cómo Hollywood puede apropiarse de rasgos físicos y elementos culturales para construir productos multimillonarios sin reconocer a las personas involucradas.

Avatar: Fuego y cenizas supera los mil millones de dólares y consolida el imperio taquillero de James Cameron Fotos: Cortesía 20th Century

La actriz aseguró sentirse profundamente decepcionada por la situación, especialmente porque admiraba el mensaje de la película y confiaba en el director.

Millones de personas se enamoraron de Avatar por su discurso sobre la conexión humana y la defensa de las culturas indígenas”, expresó Kilcher en un comunicado. “Nunca imaginé que mi rostro habría sido integrado en el diseño del personaje sin mi conocimiento.

Lo que exige la actriz

La demanda presentada contra Cameron solicita compensaciones económicas y daños punitivos, además de una revisión de las ganancias relacionadas con el uso de su imagen.

Asimismo, la actriz pide medidas cautelares y una aclaración pública sobre el supuesto uso de sus rasgos físicos en la creación de Neytiri.

Hasta el momento, ni James Cameron ni su equipo legal han emitido una postura oficial sobre las acusaciones. Tampoco Zoe Saldaña se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

James Cameron IG

Un nuevo escándalo para Hollywood

La controversia reabre el debate sobre los límites entre inspiración artística y uso indebido de imagen dentro de la industria cinematográfica. En años recientes, Hollywood ha enfrentado cuestionamientos relacionados con representación cultural, derechos de imagen y apropiación de identidades indígenas.

Mientras la franquicia Avatar continúa siendo una de las más exitosas en la historia del cine, el caso podría convertirse en una disputa legal de gran impacto para James Cameron y para la manera en que se desarrollan personajes en grandes producciones.

Por ahora, el conflicto apenas comienza, pero ya logró colocar nuevamente a Avatar en el centro de la conversación mundial, aunque esta vez lejos de Pandora y mucho más cerca de los tribunales.

AAAT*