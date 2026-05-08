No todo son conciertos, la experiencia SWIMSIDE de BTS ya recibe a las ARMY

SWIMSIDE, la experiencia que Spotify organizó en colaboración con BTS para el fin de semana ARIRANG que la Ciudad de México vivirá con la banda reina del K-pop ya comenzó en el Supremo (de la CDMX) y Excelsior fue parte de ella.

Antes de contar de qué va toda esta experiencia te recordamos que los registros fueron enviados ya desde la semana pasada y todos los lugares ya están reservados. Se trata de un recorrido de 30 minutos, teniendo como primer ingreso el grupo de las 10 am y como último, las 7:00 pm.

La primera sala es la espera, donde los miembros del staff te entregarán una postal para que puedas escribir un mensaje a tu BIAS o a los integrantes que quieras del grupo, una vez dentro, te encontrarás con una sala ambientada artistica y musicalmente con la rola Swim. Un faro te recibirá para llevarte y acompañarte hasta una, dos o todas las trajineras que la plataforma diseñó con cada uno de los nombres de los chicos.

Cada uno de los cantantes tenía una trajinera donde los fans depositaban una carta para ellos. Mateo Reyes.

Nosotros le depositamos su postal a J-hope, al igual que muchas ARMY que se enamoraron ayer que descubrieron lo verdaderamente mexicano que es, el ahora bautizado como José Fernández (se llama Jung Ho-seok). También estuvieron los que se juntaron en la traja de V y Suga; todos tuvieron a sus favoritos, así que ningún buzón quedó vacío.

A Jin le escribí de todo, porque estamos conectados: el cumple el 4 de diciembre y yo el 3. Pero los amo a todos, las letras de sus canciones me han ayudado en alma y corazón”, dijo una de las fans que fue parte del primer grupo en la experiencia.

Cada fan escogió a su BTS favorito para dedicarle unas palabras con pluma y papel Mateo Reyes

Un intérprete de coreano a español y viceversa apareció para juguetear un poco con el humor de su país y cotorrearse a las ARMY, porque les enseñó a decir en coreano las frases "Bienvenidos a México" y "Los amamos", pero al tratar de pronunciar fluidamente las palabras, el chico decía: “muy bien, pero BTS no les va a entender”, entre las risas de los asistentes.

La siguiente parte fue interpretar el fanchant y Swim, para finalmente sellar su experiencia SWIMSIDE con una foto fugaz en un photobooth bastante sensible al tacto, porque todavía no estaba listo cuando el obturador se cierra y terminas en una pose… rara. La instantánea de la experiencia, un llavero de esponja rojo y una botellita de agua culminan con los 30 minutos que te permiten estar dentro.