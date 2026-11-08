Aislinn Derbez muestra su apoyo a sus hermanos tras denuncia contra Vadhir y separación de José Eduardo

Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez han estado en el centro de la polémica durante los últimos días debido a distintas situaciones personales y legales que han generado comentarios en redes sociales. En medio de todo esto, su hermana Aislinn Derbez llamó la atención con una publicación que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Aunque los integrantes de la familia Derbez suelen compartir momentos juntos, en esta ocasión una fotografía de los tres hermanos provocó diversas reacciones debido a las circunstancias que atraviesan los actores.

IG: Aislinn Derbez

Aislinn Derbez demuestra su cariño a Vadhir y José Eduardo

Fue este domingo cuando Aislinn Derbez utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía en la que aparece acompañada de sus dos hermanos, hijos también del comediante Eugenio Derbez.

Junto a la imagen, la actriz escribió “Los tqm” y agregó un corazón azul y blanco, un mensaje breve con el que dejó ver el cariño que siente por ambos.

IG: Aislinn Derbez

Pese a que no explicó el motivo de su publicación, el momento en el que decidió compartirla hizo que algunos usuarios la interpretaran como una muestra de apoyo hacia Vadhir y José Eduardo.

Sin embargo, Aislinn no hizo ninguna declaración sobre los problemas que enfrentan sus hermanos.

¿Qué pasó con José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Uno de los acontecimientos que recientemente puso a la familia Derbez en la conversación pública fue la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, quienes confirmaron el pasado 1 de noviembre que su relación había terminado.

La noticia sorprendió a algunos de sus seguidores, pues durante meses habían surgido rumores sobre una posible ruptura, aunque ninguno de los dos había confirmado que ya no estaban juntos.

IG jose_eduardo92

Finalmente, mediante un video publicado en Instagram, el actor y la influencer decidieron hablar sobre su situación sentimental y explicaron que la separación había ocurrido tiempo atrás.

Además, dejaron claro que, a pesar de haber terminado su relación, mantienen una buena comunicación y desean continuar presentes en la vida de Tessa, la hija que tienen en común.

Aunque alrededor de su ruptura circularon versiones sobre posibles infidelidades, José Eduardo negó que esa fuera la razón por la que terminó su relación con Paola Dalay.

¿Qué ocurre con Vadhir Derbez tras la denuncia por presunta violación?

Por otra parte, la situación que enfrenta Vadhir Derbez es de carácter legal, luego de que se diera a conocer una investigación relacionada con una denuncia por presunta violación.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga hechos que presuntamente ocurrieron en la alcaldía Coyoacán.

Foto de FB: Vadhir Derbez

Hace unos días se informó que las autoridades habían obtenido una orden de aprehensión contra el actor. Sin embargo, esta quedó sin efectos después de que promovió un juicio de amparo.

Esto significa que Vadhir no puede ser detenido por ahora, pero no quiere decir que haya sido declarado inocente ni que la investigación haya terminado.

Las autoridades señalaron que el procedimiento continúa y que el hijo de Eugenio Derbez puede ser citado para presentarse ante un juez sin necesidad de ser detenido previamente.

Por su parte, la defensa del actor ha rechazado las acusaciones. Vadhir también ha sostenido que es víctima de un presunto intento de extorsión, en el que supuestamente le exigieron 350 mil dólares para detener el caso.