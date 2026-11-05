¿Sí hubo engaño? Mamá de Paola Dalay rompe el silencio sobre infidelidad a José Eduardo Derbez

La separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez continúa generando comentarios, especialmente después de que surgieran versiones sobre una presunta infidelidad durante su relación. Ahora, una persona cercana a la creadora de contenido decidió intervenir públicamente.

Fue la mamá de Paola Dalay quien respondió a los señalamientos contra su hija, luego de que un periodista de espectáculos asegurara que había engañado al actor cuando ambos acababan de convertirse en padres.

Mamá de Paola Dalay desmiente supuesta infidelidad a José Eduardo Derbez

La controversia comenzó después de que el periodista de espectáculos Jorge Zamitiz señalara que Paola Dalay habría sido infiel a José Eduardo Derbez poco después del nacimiento de su hija.

La acusación llamó la atención porque situaba el supuesto engaño en una etapa en la que la pareja acababa de convertirse en padres de Tessa, quien nació en 2024.

Ante estos comentarios, la madre de la creadora de contenido decidió responder directamente en una publicación relacionada con el tema.

De acuerdo con Univisión Famosos, la mujer rechazó la versión difundida por el periodista y cuestionó que se estuviera hablando de una presunta infidelidad cuando su hija acababa de dar a luz.

"Jajaja, la bebé no tenía ni un mes de haber nacido, ella ni siquiera salía, qué mentira. Ya dejen de estar ching#$%&", escribió, según el mensaje retomado por el medio.

La mamá de Paola Dalay defendió a su hija y aseguró que la información sobre un supuesto engaño no correspondía con lo que ella conocía de aquella etapa.

Su respuesta se centró en el momento en que presuntamente habría ocurrido la infidelidad, pues sostuvo que la joven permanecía en casa durante las primeras semanas posteriores al nacimiento de Tessa.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron su separación el 1 de noviembre de 2026, en medio de rumores de infidelidad. IG @paoladalay

Paola Dalay confirmó que sale con César Romo tras separarse de José Eduardo Derbez

Uno de los acontecimientos que provocó nuevas preguntas sobre la ruptura fue la aparición del nombre de César Romo, futbolista con quien Paola Dalay confirmó que estaba saliendo.

La información se conoció horas después del anuncio de su separación de José Eduardo Derbez, lo que llevó a que surgieran especulaciones sobre cuándo había comenzado el acercamiento entre ambos.

Ante las versiones que circularon, Dalay negó que su nueva relación sentimental estuviera relacionada con una infidelidad al actor.

La creadora de contenido también señaló que mantiene una buena relación con José Eduardo, especialmente porque ambos comparten la responsabilidad de criar a su hija.

Aunque la confirmación de su acercamiento con César Romo ocurrió poco después de que se hiciera pública la ruptura, esa cercanía entre los anuncios no establece por sí misma que hubiera existido un engaño.

Tampoco se ha dado a conocer públicamente la fecha exacta en que terminó la relación de pareja, más allá del día en que ambos decidieron comunicarlo.

La polémica también ha colocado bajo atención las declaraciones de personas cercanas a la expareja, aunque los protagonistas no han ofrecido una explicación detallada sobre los motivos de su decisión.

La mamá de Paola Dalay salió en defensa de su hija tras los rumores de infidelidad a José Eduardo Derbez. IG @jose_eduardo92

Qué dijeron José Eduardo Derbez y Paola Dalay sobre su separación

El pasado domingo 1 de noviembre, José Eduardo Derbez y Paola Dalay hicieron pública su separación después de varios años de relación y de haberse convertido en padres.

En el mensaje con el que comunicaron la noticia, ambos explicaron que atravesaron situaciones que los llevaron a tomar la decisión de continuar por caminos separados.

Sin embargo, evitaron dar detalles sobre los problemas que enfrentaron y tampoco señalaron a una tercera persona como responsable de la ruptura.

La expareja aseguró que la decisión había sido tomada desde el cariño que se tienen y pensando en el bienestar de Tessa, su hija en común.

La pequeña nació en junio de 2024 y es la primera hija del actor, quien también es conocido por su participación en programas de televisión y proyectos de comedia.

Durante su relación, José Eduardo y Paola compartieron distintos momentos de su vida familiar, incluido el embarazo de la creadora de contenido y los primeros meses de su hija.

Su historia también tuvo presencia en entrevistas y contenidos relacionados con la familia Derbez, por lo que la noticia de la separación despertó interés entre quienes seguían a la pareja.

Pese a los comentarios sobre una posible infidelidad, José Eduardo Derbez no ha confirmado públicamente que un engaño haya sido el motivo de la ruptura.

Por su parte, Paola Dalay ha rechazado esas acusaciones y ha reiterado que conserva una relación cordial con el actor por su responsabilidad compartida como padres.