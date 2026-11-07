"Es un tema difícil": Victoria Ruffo enfrenta preguntas sobre José Eduardo y el caso Vadhir

La polémica legal que rodea a Vadhir Derbez comienza a generar preguntas sobre su familia. Esta vez, quien tuvo que enfrentar a los reporteros fue Victoria Ruffo, luego de que circularan versiones que relacionan a José Eduardo Derbez, su hijo, con una nueva investigación contra el cantante.

La actriz fue abordada la noche del viernes 6 de noviembre, cuando llegó a un teatro de la Ciudad de México. Aunque intentó mantenerse al margen de la controversia, no pudo evitar que le preguntaran por los señalamientos que han circulado en redes sociales y que también alcanzaron a su hijo.

Victoria dejó claro que no quería hablar del asunto. Sin embargo, reconoció que no es una situación sencilla para ella y que, como madre, le preocupa lo que pueda ocurrir con José Eduardo.

Es un tema difícil, respondió ante los cuestionamientos, antes de insistir en que prefería no hacer comentarios sobre la investigación.

La situación llamó la atención porque, hasta ahora, el nombre del actor no había ocupado el centro de la conversación pública relacionada con los problemas legales de Vadhir.

Victoria Ruffo reconoce que está preocupada por José Eduardo

Durante el encuentro con la prensa, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre las versiones que señalan que José Eduardo habría sido mencionado en testimonios relacionados con una nueva denuncia contra su medio hermano.

La actriz no confirmó esa información ni quiso profundizar en lo que se ha difundido. En lugar de responder sobre el posible papel de su hijo dentro de la investigación, pidió a los reporteros que hablaran directamente con él.

Es un tema difícil, pero está cerrado para mí, no voy a comentar nada, expresó.

La actriz no confirmó esa información ni quiso profundizar en lo que se ha difundido. Excélsior

No obstante, cuando le preguntaron si estaba preocupada por José Eduardo ante las posibles repercusiones del caso, la protagonista de telenovelas reconoció que sí.

Claro que me preocupa mi hijo, pero lo más seguro es que todo esté bien, agregó.

Sus declaraciones fueron breves, pero dejaron ver que el tema no le resulta indiferente. Por ahora, la actriz prefiere mantenerse al margen y no alimentar las versiones que circulan sobre su familia.

Es importante señalar que la supuesta mención de José Eduardo en la nueva indagatoria proviene de información difundida en redes sociales. Hasta el momento, no ha sido confirmada públicamente por la defensa de la denunciante ni por las autoridades capitalinas.

¿Qué pasa con la investigación contra Vadhir Derbez?

Las preguntas a Victoria Ruffo surgieron después de que se diera a conocer que Vadhir enfrenta dos procesos penales relacionados con acusaciones de presunta agresión sexual. Uno de ellos fue presentado en abril de 2026 y el otro corresponde a una denuncia más reciente.

El viernes 6 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la orden de aprehensión que se había girado contra el cantante quedó sin efectos luego de que obtuvo un amparo.

Vadhir Derbez está bajo investigación de la Fiscalía CDMX. Foto de FB: Vadhir Derbez

Esto no significa que la investigación haya terminado ni que el actor haya sido exonerado. De acuerdo con la explicación de la fiscalía, existen elementos para continuar con el procedimiento y Vadhir puede enfrentar el proceso en libertad, además de ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido.

Meses atrás, el hijo de Eugenio Derbez habló sobre el recurso legal y aseguró que su defensa había encontrado irregularidades en el expediente. También sostuvo que detrás de la denuncia existía un intento de extorsión, algo que forma parte de sus señalamientos y que no debe confundirse con una resolución judicial.

La nueva denuncia contra el cantante

Sobre el segundo caso, Adrián Regino, integrante del despacho Vega Mac Gregor Arellano, explicó que se trata de un procedimiento independiente del que comenzó en abril. El abogado evitó revelar información que pudiera afectar el desarrollo de la investigación, pero señaló que la fiscalía cuenta con elementos para darle seguimiento.

La primera denuncia fue presentada el 2 de abril de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, una modelo de 19 años señaló al cantante por una presunta agresión sexual durante la grabación de un video musical en Coyoacán.

La primera denuncia fue presentada el 2 de abril de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. @vadhird

Vadhir ha rechazado las acusaciones y su defensa ha sostenido que existen pruebas para demostrar su versión de los hechos.

Por ahora, la atención también se ha trasladado a José Eduardo Derbez, aunque no existe una confirmación oficial de que tenga alguna responsabilidad o participación en los hechos investigados.

Mientras las autoridades continúan con las indagatorias, Victoria Ruffo decidió no entrar en detalles sobre el asunto. Su postura fue clara: está preocupada por su hijo, pero prefiere que sea él quien responda a las preguntas relacionadas con los rumores.