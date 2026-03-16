José Ángel Bichir es dado de alta tras caer de un edificio; "no entiendo muy bien qué ha pasado"

José Ángel Bichir hace unos días causó gran preocupación en el espectáculo en México tras darse a conocer que el actor, hijo de Odiseo Bichir, había caído del tercer piso de un edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.

Después de que se compartieran imágenes del actor siendo subido a una ambulancia y que pocas horas después del accidente su familia diera las primeras declaraciones, ahora es José Ángel Bichir quién habló de lo ocurrido a la salida del hospital.

José Ángel Bichir Especial

José Ángel Bichir es dado de alta

José Ángel Bichir se tomó unos minutos para hablar con la prensa que se encontraba a las afueras el hospital en el que fue ingresado hace tres días.

“Estoy todavía muy mareado, muy somnoliento y todavía no estoy muy consciente, pero les agradezco estar al pendiente y les agradezco la atención, la preocupación a toda la pesan y a todos los medios por este suceso tan desagradable”.

Especial

El actor señaló que aún no sabe bien lo que ocurrió al momento de su caída, pero fue muy enfático al agradecer a los medios de comunicación por su preocupación tras el accidente que sufrió.

“Me siento muy mal, no entiendo muy bien qué ha pasado y es como estar en un despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó”.

Al preguntarle si hará llevará alguna terapia tras el incidente, el actor mencionó que sí, aunque no dio muchos detalles.

José Ángel Bichir

“Sí, me imagino que sí. Muchas gracias por estar aquí, el tiempo y que estén todos bien en casa”.

El accidente de José Ángel Bichir

Tras darse a conocer lo que había ocurrido con el actor, se especuló que habría estado bajo la influencia del alcohol, algo que su madre desmintió en una entrevista con varios medios.

“Claro, no estaba borracho, claro que no. O sea, estaba en mi casa”.

Instagram

Un día después, la madre del actor también comentó que su hijo estaba fuera de peligro y reveló cómo se encontraba.

“Está bien, tuvo fractura de nariz y de su boca, pero él está muy fuerte y va a estar bien; su clavícula y su talón también están un poco lastimados”.

PJG