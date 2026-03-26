H.E.R: regresa a La isla olvidada

La cantante comparte la cultura filipina, sus historias y mitos en la cinta animada La isla olvidada, en donde le presta su voz a Jo, una de las protagonistas de esta historia ambientada en la década de los 90.

Si bien es cierto que la cantante H.E.R. ya había realizado pequeños doblajes en series de televisión, es hasta ahora, con la película animada La isla olvidada, que debuta como actriz de doblaje protagónica junto a la modelo, actriz y también cantante filipina Liza Soberano. Ambas fueron fichadas por los directores Joel Crawford y Januel Mercado, quienes estuvieron detrás de Gato con botas: El último deseo.

“Estuve muy emocionada. De verdad que no tienen idea. Estábamos en Filipinas en 2019 y mi madre intentaba asustarnos con La Manananggal (criatura vampírica del folclor filipino) y con todas esas historias. Yo crecí con eso y me pareció genial ser parte de esta película. Era como compartir un pedacito de mi infancia con el resto del mundo. Eso es mega cool y es muy gratificante para mí”, contó H.E.R., ganadora de cinco Grammys y un Premio Oscar en un encuentro con medios internacionales en el que estuvo presente Excélsior.

A ese sentir se sumó Liza Soberano, famosa por protagonizar series y películas filipinas como Forevermore, quien mostró su orgullo al saber que, gracias a esta producción de DreamWorks, el mundo va a conocer la cultura filipina.

“Para mí también fue súper emocionante porque siempre había soñado con participar en un proyecto que representara a Filipinas, pero que fuera lo suficientemente universal como para que las personas de fuera de Filipinas pudieran identificarse. El hecho de que un estudio importante muestre mi cultura me parece importantísimo no solemos tener esa oportunidad”, expresó en dicho encuentro Soberano.

H.E.R., ganadora en 2021 del Oscar a Mejor Canción por el tema Fight For You de la cinta Judas y el mesías negro, es la encargada de darle voz a Jo, una jovencita muy extrovertida que desde pequeña se hizo mejor amiga de Raissa, una chica bastante inteligente e introvertida que la complementa muy bien. Su gran amistad se ve amenazada cuando Raissa consigue una beca para ir a estudiar a Estados Unidos, dejando en la incertidumbre el futuro de su relación debido a la distancia.

Gabriella Sarmiento Wilson, mejor conocida como H.E.R. —que es el acrónimo de Having Everything Revealed (Tenerlo todo revelado) — compartió cómo vivió la experiencia del doblaje de esta cinta.

“Para ser honesta, fue la mejor parte de mi día, porque no fue un trabajo. No puedo creer que esté aquí, que haya podido trabajar con ustedes y fue muy divertido. Estos dos (directores) me animaron a saltar, gritar y a hacer un montón de locuras. Me sentí como una niña grande. Son los mejores compañeros con los que he trabajado y son increíbles”, apuntó la cantante.

Con respecto a su personaje, la intérprete de Every Kind of Way, Damage y Best Part confesó haber sentido una conexión inmediata.

“Siento que nos parecemos mucho a nuestros personajes. Fue tan natural que no parecía que estuviéramos actuando. Y Jo, ¡ay, Dios mío!, era exactamente como me la imaginaba. Era tal cual la había proyectado”, comentó H.E.R., de 28 años.

Al estar ambientada en la década de los 90, época en la que la tecnología no permitía realizar videollamadas o zooms, el peso de la amistad y los recuerdos toma un significado diferente cuando ambas son absorbidas por un hoyo colorido ubicado en el mar, que las transporta a una isla mágica en la que desfilan personajes mitológicos de la cultura filipina.

“Los 90 fueron como nuestros años formativos. Joel y yo tenemos poco más de 40 años y el simple hecho de haber crecido en esa década, donde descubrimos la moda, el estilo y todas esas experiencias que tuvimos con los amigos que hicimos —esos amigos de toda la vida— lo hace algo muy especial. Hay una semilla de nostalgia que activa la identificación; si la gente percibe algo parecido a lo que sentimos nosotros, conectará con la historia”, expresó el director Januel Mercado, realizador estadunidense de padres filipinos.

“Queríamos contar una historia sobre amigas que se distancian y que tienen la sensación de que va a ser definitivo. Cuando un amigo se va a la universidad te preguntas si lo volverás a ver o si te olvidará y sólo te hará videollamadas, pero en los 90 eso no era posible y por eso las cosas se vuelven especiales. Incluso las cámaras Polaroid son parte importante de nuestra película: sabes que tienes sólo 12 fotos y piensas cómo vas a usarlas.Ahora tenemos teléfonos, tomas un montón de imágenes y muchas veces no vuelves a verlas. Para nosotros era importante evocar la nostalgia, pero también reforzar la esencia de la película, que gira en torno a momentos y recuerdos”, complementó el realizador Joel Crawford.

Crawford y Mercado se hicieron amigos cuando comenzaron a trabajar hace más de 15 años en DreamWorks. Su complicidad, sumada al hecho de que Januel tiene raíces filipinas y Joel está casado con una mujer de esa nacionalidad, impulsó este proyecto que llegará a la cartelera nacional el próximo 25 de septiembre.

H.E.R. confesó que, debido a su carrera, llegó a vivir situaciones similares a las de las protagonistas.