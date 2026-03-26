'Amor Animal' y en tiempos de flow, la serie de Prime Video para los fans del trap 

El amor, a veces, puede salvarte de la violencia, de la calle y de las malas influencias, pero, en ocasiones, mal dirigido, puede ser el detonante de más y más conflictos hasta que no hay vuelta atrás. Amor animal, serie creada por Sebastián Ortega para Prime Video, muestra esto último: la espiral que absorbe a dos chicos de un barrio argentino.

Pero ¿cómo lograr transmitir fielmente el guion sin caer en los clichés? Esos lugares comunes en los que algunas narrativas caen cuando quieren mostrar la dureza de la calle sin conocerla. Esto contaron sus protagonistas.

Nos centramos mucho en el vínculo entre nosotros y en cómo se iban relacionando de una manera muy propia; eso genera un código dentro de la misma serie, en la forma en que mostramos el amor. Es una historia que vivimos de manera particular, con miradas, silencios y muchas formas de no decir lo que uno quiere o piensa. Eso hace que el espectador se sienta atraído por lo que ve; nunca quisimos caer en algo que ya está visto”, contó en entrevista para Excélsior Franco Masini, quien da vida a Nico, un joven de clase alta atravesado por una crisis emocional.

Su personaje inicia una relación con Kaia, un vínculo intenso que pronto se ve marcado por las diferencias sociales. Kaia es una chica marginada que busca su futuro en la música, pero tiene un trabajo que no la hace feliz.

Pienso que muchos artistas del underground se van a sentir identificados con Kaia, con esta idea de meterle intensidad, de tener paciencia, de hacerlo por pasión, incluso cuando estás en un trabajo que no te gusta. Kaia está en una barbería, encerrándose en un cuartito para hacer sus canciones, y con eso me sentí muy identificada. Si bien me metí hace poco en la música, con la actuación llevo mucho tiempo insistiendo; así como hoy estoy sentada acá, hace unos meses trabajaba como agente inmobiliaria. Iba a mostrar un departamento con un trípode para grabar un casting ahí mismo después del trabajo. Las personas que están luchando por su sueño mientras trabajan en algo que no les gusta van a sentir mucha empatía con Kaia”, aseguró Tatu Glikman.

Tatu Glikman interpreta a una cantante surgida de las villas argentinas. Prime Video

Las adicciones y la presión de sus entornos llevan a los protagonistas hacia un terreno más oscuro donde el amor deja de ser idealizado y se convierte en un vínculo contradictorio y, en ocasiones, destructivo, capaz incluso de detonar conflictos mayores como la violencia entre grupos. Esta atmósfera era algo que tenían que cuidar para que no fuera puesta en duda por quienes sí viven estas realidades.

“Llegar al set y que me hicieran las trenzas, que me pusieran los tatuajes, que nos vistieran con ropa que no tiene nada que ver con cómo nos vestimos en la vida real, o entrar a ciertas casas... todo eso genera un estímulo visual que ayuda mucho a construir más allá del guion; te pone en situación y despierta la creatividad”, recordó Glikman. Además de preservar la veracidad de la calle argentina, querían que la narrativa tuviera alcance internacional.

La serie incluye canciones originales grabadas para la serie. Prime Video

Siento que esos elementos no están pensados sólo a nivel argentino, sino para que viajen y para que cualquier joven pueda empatizar desde donde esté. La parte del conurbano tiene una identidad más local, pero el fuerte son las relaciones: cada personaje tiene algo que contar y te atrae lo que les pasa. Ahí está el acierto y lo importante para que la serie pueda trascender”, explicó el actor.

La serie, ya disponible en la plataforma Prime Video, tiene una intención: mostrar cómo la pasión y el amor pueden ser una posibilidad para afrontar realidades que muchas veces no se pueden controlar.

“Me parece que el amor también se puede analizar como el corazón de la vulnerabilidad: un sostén, un lugar cálido, un espacio donde, pese a todo lo que pasa, hay paz. Es ese lugar donde uno puede estar con tranquilidad”, concluyó Masini. No olvides que la serie ya está disponible en el catálogo de Prime Video.