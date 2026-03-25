"¿Hay alguien aquí de Corea del Norte?": programa de Jimmy Fallon con BTS desata furia de ARMY

El fenómeno global BTS marcó su regreso a los escenarios internacionales con una aparición especial en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los espacios más influyentes de la televisión estadounidense.

Tras el lanzamiento de su nuevo material discográfico, el grupo integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se reencontró frente a millones de espectadores, consolidando una nueva etapa en su carrera.

Sin embargo, lo que debía ser una celebración para el fandom ARMY terminó convertido en un foco de críticas por un comentario que rápidamente se viralizó.

La broma que encendió las redes sociales

Durante la grabación del programa, el comediante Seth Herzog, encargado de animar al público antes de la transmisión, lanzó una pregunta que generó incomodidad: “¿Hay alguien aquí del Norte? ¿No? ¿Nadie?”, en aparente referencia a Corea del Norte.

Aunque la intención habría sido hacer una variación de un típico chiste sobre el origen del público, algunos asistentes interpretaron el comentario como una burla indirecta hacia BTS, originarios de Corea del Sur.

BTS Netflix

La situación escaló rápidamente en redes sociales, donde miles de fans calificaron la broma como insensible e incluso racista, exigiendo explicaciones tanto al programa como a su conductor, Jimmy Fallon.

ARMY reacciona: indignación global

El fandom de BTS, conocido como ARMY, no tardó en reaccionar. A través de plataformas digitales, los seguidores del grupo expresaron su descontento, señalando que este tipo de comentarios perpetúan estereotipos y minimizan diferencias culturales y políticas complejas.

Para muchos fans, la referencia a Corea del Norte no solo fue fuera de lugar, sino especialmente delicada considerando la historia y tensiones entre ambas Coreas.

El grupo se presentará con Jimmy Fallon Especial

El tema se volvió tendencia en cuestión de horas, colocando a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en el centro de la conversación global.

Disculpas y medidas tras la polémica

Ante la creciente presión mediática, fuentes cercanas a la producción señalaron que Seth Herzog ofreció disculpas directamente a BTS por lo ocurrido.

Asimismo, ejecutivos del programa. emitido por NBC, habrían sostenido conversaciones internas con el comediante para abordar la situación y evitar incidentes similares en el futuro.

BTS Netflix

Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento público más amplio, pero el incidente ya ha dejado huella en la percepción de algunos fans.

Un regreso histórico en dos noches

Más allá de la controversia, la participación de BTS en el programa representa uno de los regresos más importantes del año en la industria musical.

El grupo se presentará en un formato especial de dos noches consecutivas: el 25 de marzo con entrevista y primera actuación en vivo, y el 26 de marzo con una segunda presentación musical.

BTS Weverse

Estas apariciones forman parte de una estrategia para reforzar su presencia internacional y reconectar con su audiencia global, tras un periodo de menor actividad conjunta.

BTS y su impacto global: más allá de la música

El caso vuelve a poner sobre la mesa el enorme impacto cultural de BTS, una agrupación que ha trascendido el K-pop para convertirse en un fenómeno global.

Su influencia no solo se mide en ventas o reproducciones, sino también en la capacidad de movilizar a millones de personas alrededor del mundo. Precisamente por eso, cualquier situación que involucre al grupo adquiere dimensiones internacionales.

Debate abierto: humor, límites y respeto cultural

La polémica en torno a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon abre nuevamente la discusión sobre los límites del humor en contextos globalizados.

En una industria cada vez más diversa, los errores pueden tener repercusiones inmediatas. Para muchos, el incidente es un recordatorio de la importancia de la sensibilidad cultural, especialmente cuando se trata de figuras con audiencias tan amplias como BTS.

Mientras tanto, ARMY sigue atento. Porque si algo ha quedado claro, es que la relación entre el grupo y sus fans es tan fuerte como influyente… y no pasa desapercibida ante ningún desliz.

AAAT*