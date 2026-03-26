Andy Muschietti habla de 'Te van a matar' y su heroína nacida para acabar con cultos satánicos

Si algo han demostrado los hermanos Bárbara y Andy Muschietti es que les interesa contar buenas historias y apoyar talentos en cualquier parte del mundo, tal como en su momento lo hizo el mexicano Guillermo del Toro cuando Andy quiso levantar Mamá, su ópera prima enfocada en el terror. Es así que esta dupla creativa, tras leer el guion de Te van a matar, del director ruso Kirill Sokolov, supo que ahí había un talento por ayudar.

“Cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania explotó, Kirill se vino a Estados Unidos y empezó a escribir aquí. Escribió este guion fantástico con otro escritor que se llama Alex Litvak; nosotros, en noviembre del 2023, leímos el guion y nos volvimos locos. Nos pareció una historia fantástica, original, divertida y perversa, que era lo que estábamos buscando”, contó en entrevista exclusiva con Excélsior Bárbara Muschietti, productora del filme, para acto seguido hablar del talento del ruso.

Tener a una persona que tiene sobre la espalda dos películas —sobre todo la primera que nos voló la cabeza, que es Why Don’t You Just Die!— es increíble. Ojalá que la gente pueda acceder a esa película porque es fantástica. Esa combinación de guion y filmmaker hace que Kirill sea una bomba atómica de energía y una persona con una visión. Cuando como productor te encuentras con alguien así, no hay que despegarse porque no es fácil encontrar eso, y es algo que nosotros admiramos y queremos apoyar”, apuntó la productora de las nuevas versiones de It e It: Welcome to Derry.

El filme ya está en cartelera de México. Warner Bros.

Te van a matar, cinta que se estrena hoy en la cartelera nacional teniendo como protagonista a Zazie Beetz, cuenta la historia de Asia Reaves, una chica que, tras haber estado en la cárcel, busca trabajo como personal de limpieza en un emblemático y viejo edificio neoyorquino, The Virgil, teniendo en mente una sola misión: rescatar a su hermana menor de ese lugar en el que se le vio entrar, pero nunca más salir.

Y es ahí, al interior del inmueble, que sucede la magia, pues Sokolov, de 36 años, mezcla terror, acción, humor absurdo, combates memorables, sangre, fanatismo satánico y a una heroína dispuesta a patear traseros.

Cada una de nuestras películas tiene un tema distinto y están unificadas por el género del terror, que es algo que nos gusta y nos estimula. Un poco la idea de Nocturna, que es nuestra productora, es hacer películas donde yo no dirijo, pero traemos directores nuevos que tienen sus propias visiones; la idea es ramificar el estilo. Queremos encontrar nuevas visiones dentro del género que no necesariamente se alineen con mi estilo y mi tono de dirigir, pero que sean películas que nos encantaría ver”, apuntó Andy Muschietti, director de The Flash

Tom Felton es uno de los antagonistas de la película. Warner Bros.

La idea de Te van a matar nació a partir de un absurdo, justo cuando el director y su esposa se mudaron a un edificio muy alto. Al vivir en uno de los pisos superiores, empezaron a jugar con la idea de que en cada planta vivían los miembros de un culto satánico que planeaban subir a su departamento para matarlos. Esa idea juguetona le dio la pauta a Kirill para desarrollar este libreto estilo Kill Bill

Luego de tener pulida la historia y el apoyo de los Muschietti, llegó la hora de elegir a esa mujer kick-ass dispuesta a todo con tal de salvar a su hermana. La producción eligió a Zazie Beetz, actriz berlinesa de 35 años criada en Nueva York, donde estudió en LaGuardia High School. Si bien llevaba desde 2013 participando en varios proyectos, éste es su primer protagónico en cine.

Igual que todo el cast, Zazie fue nuestra primera opción. Nosotros éramos muy fans de ella; personalmente, Atlanta es de mis top 5 en la historia de la televisión, su rol es increíble, al igual que todo lo que iba haciendo en Joker y Deadpool. Cuando empezamos a hablar de ella con Kirill, supimos que era la persona perfecta”, recordó Bárbara Muschietti.

A pesar de que Beetz no tenía antecedentes en el cine de acción, los productores dieron un salto de fe apostando por ella. “Cuando uno contrata a un actor que no viene de la acción es una ruleta. Nos sacamos la lotería, porque el rol que creó, con toda la lucha que eso llevaba y lo hizo increíble; se volcó cien por cien. Y, encima de todo, es un sol”, remató la productora.

Es la primera película de acción y gore de la actriz Zazie Beetz Warner Bros.

Te van a matar, cinta que se rodó en Sudáfrica, complementa su reparto con la ganadora del Oscar Patricia Arquette, Tom Felton, Heather Graham, Paterson Joseph, Myha’la, Armando Rivera, Lindzay Naidoo, Gabe Gabriel y Darron Meyer. Ya está en cartelera de México como parte de los estrenos de esta semana.