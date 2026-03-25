BTS en The Tonight Show: a qué hora y dónde verlos con Jimmy Fallon

BTS marca su esperado regreso a la televisión estadounidense con una participación especial que ha llamado la atención de millones de seguidores. Después de haber lanzado su disco “ARIRANG”, el grupo vuelve a presentarse juntos, lo que representa un momento importante en su trayectoria.

El reencuentro de RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook no solo simboliza una nueva etapa para la banda, también confirma su impacto global. Su aparición en The Tonight Show con Jimmy Fallon sin duda emociona a ARMY.

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¿Cuándo se presentará BTS en The Tonight Show con Jimmy Fallon?

Como parte de este esperado retorno, la agrupación participará en un formato especial dividido en dos días consecutivos. De acuerdo con la cadena NBC, el 25 de marzo los integrantes ofrecerán una entrevista en estudio acompañada de su primera presentación musical.

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Un día después, el 26 de marzo, regresarán al escenario para una segunda actuación en vivo.

Durante estas emisiones, el grupo interpretará dos canciones, lo que forma parte de una estrategia pensada para destacar su regreso a los escenarios internacionales.

BTS grabó su presentación en el Museo Guggenheim

Previo a su aparición en televisión, BTS realizó una presentación especial en uno de los espacios culturales más importantes de Nueva York. El Museo Guggenheim sirvió como escenario para una actuación íntima.

De acuerdo con Billboard, esta mañana RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook interpretaron y bailaron dos canciones de su nuevo álbum, “ARIRANG”. El medio menciona que los idols actuaron los temas “SWIM”, el sencillo principal, y “2.0”.

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Alrededor de 150 fans pudieron presenciar esta actuación exclusiva, en la que no se permitió el uso de teléfonos. El espectáculo se llevó a cabo dentro de la estructura circular del vestíbulo principal del museo, lo que generó una experiencia visual distinta.

Durante la presentación, RM participó activamente en la coreografía de “SWIM”, aunque en la segunda canción, “2.0”, permaneció sentado en un taburete mientras se recupera de una lesión en el tobillo que sufrió poco antes del show de regreso del grupo el 21 de marzo en Seúl.

¿A qué hora y dónde ver a BTS en The Tonight Show con Jimmy Fallon?

Parte de esta presentación en el Guggenheim será transmitida durante el programa conducido por Jimmy Fallon.

El grupo también compartirá detalles sobre su nuevo material discográfico durante la entrevista.

La transmisión está programada para las 9:35 p.m., hora del centro de México, en ambas fechas. La transmisión podrá seguirse Sky One (canal 201/1201 HD) y poco después se espera que los clips de la participación de BTS se suban al canal de YouTube del programa.

El regreso de BTS a la TV

La importancia de esta aparición radica en que BTS no se presentaba como grupo completo en un programa nocturno estadounidense desde 2021.

Cabe mencionar que no es la primera vez que BTS se presenta con Jimmy Fallon, en diferentes ocasiones el grupo ha aparecido en el show e incluso también fueron invitados para presentar sus propuestas como solistas.

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PJG