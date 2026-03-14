¿Cómo sigue José Ángel Bichir? Odiseo actualiza su estado de salud tras hospitalización

Tras una jornada marcada por la incertidumbre, el actor Odiseo Bichir apareció ante los medios de comunicación a las afueras del hospital donde permanece internado su hijo José Ángel Bichir.

En declaraciones para el programa Sale el Sol, el actor confirmó que, pese a la gravedad del incidente, el estado de salud de su hijo se mantiene estable.

Es un momento muy difícil, pero está fuera de peligro. Está muy bien atendido, expresó con evidente preocupación, agradeciendo también las muestras de apoyo y solidaridad que la familia ha recibido en las últimas horas.

Odiseo Bichir evitó entrar en detalles sobre lo ocurrido, señalando que prefiere reservar esa información mientras su hijo continúa bajo supervisión médica.

El comunicado de la familia Bichir

Después de que circularan múltiples versiones en redes sociales sobre lo sucedido, la familia decidió aclarar públicamente la situación.

El actor Demián Bichir, hermano del intérprete, compartió un comunicado en el que los familiares explican el contexto del accidente ocurrido el 13 de marzo de 2026.

En el mensaje, describieron que José Ángel Bichir atravesaba una fuerte crisis emocional que afectó su percepción de la realidad.

Según la familia, este episodio fue comparado con una “tormenta interna” que puede alterar profundamente el estado mental de una persona.

Los familiares también fueron enfáticos al desmentir los rumores que señalaban un posible intento de suicidio.

De acuerdo con el comunicado, la caída ocurrió de manera accidental en medio de esa crisis, por lo que insistieron en que no fue una decisión consciente.

Además, rechazaron otras versiones difundidas en internet que apuntaban a un posible consumo de alcohol o sustancias.

La versión de su madre: “Fue un accidente”

En medio de la ola de especulaciones, Patricia Pascual, madre del actor, también decidió hablar públicamente para aclarar la situación.

Durante una entrevista con el programa Sale el Sol, reiteró que el incidente no debe interpretarse como un intento de quitarse la vida.

“Fue un accidente”, afirmó, al tiempo que insistió en que su hijo no estaba bajo los efectos del alcohol.

La madre del actor también reveló algunos detalles sobre el estado médico actual de José Ángel Bichir, quien permanece hospitalizado y bajo observación.

Según explicó, los médicos decidieron mantenerlo sedado para controlar el dolor provocado por las lesiones que sufrió durante la caída.

Las lesiones que sufrió tras la caída

El fuerte impacto provocado por la caída desde un tercer piso provocó diversas lesiones en el actor.

De acuerdo con la información compartida por su familia, José Ángel Bichir presenta varias heridas y fracturas, entre ellas:

Lesiones en el talón

Fractura en la clavícula

Lesiones en la nariz

Pérdida de algunos dientes

Aunque el panorama inicial generó preocupación entre familiares y seguidores, los médicos confirmaron que el actor se encuentra fuera de peligro y recibiendo atención especializada.

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El contexto del incidente según autoridades

De acuerdo con reportes preliminares de autoridades en la Ciudad de México, el actor habría sufrido la caída desde una ventana ubicada en un tercer piso de un inmueble.

Tras el incidente, servicios de emergencia acudieron al lugar para brindarle atención inmediata y trasladarlo a un hospital cercano, donde permanece bajo tratamiento.

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Las autoridades continúan revisando el caso para determinar con exactitud las circunstancias del accidente, aunque hasta el momento la familia insiste en que se trató de un episodio relacionado con una crisis de salud mental.

AAAT*