En muchas ocasiones el arte surge a partir de situaciones dolorosas que, en algún momento, todas las personas viven. Jorge Drexler no es la excepción. Hace dos años el padre del músico falleció y fue, en parte, esa pérdida lo que hizo que volviera a su natal Uruguay.

El evento de la pérdida de un ser querido regresó al músico a entrar en el estudio en el país que lo vio crecer y ahí reconectar con sus raíces, con sus historias y con lo que sólo la tierra del origen puede dar. Así nació Taracá, el más reciente disco de Drexler.

“El sentir la necesidad de reconectar con Uruguay tuvo que ver el hecho de perder a mi padre, había perdido a mi madre hace unos años y de repente sentir que tenía que tocar raíz de vuelta. Que eso me ha pasado otras veces cuando uno entra en contacto con una cosa de con una pérdida familiar y tiende a agarrarse de lo que tiene cerca. En este caso, tendí a agarrarme de mi raíz musical y volví a grabar a Uruguay.

“Y la otra explicación es que Montevideo está viviendo un momento musical sublime, en mi opinión, sublime. La Rueda de Candombe, que es una agrupación nueva, Facundo Balta, Tadu Vázquez y todo, todo el mundo de la música urbana en Uruguay, hay un montón de proyectos increíbles nuevos y me recibieron con mucho cariño y yo sentí que era una manera también de reconectar con mi país, al que nunca he dejado de ir, aunque hace 30 años que vivo fuera. Siempre fui tres o cuatro veces por año, pero hacía mucho que no grababa y tenía ganas de volver a grabar ahí”, compartió Drexler en entrevista con Excélsior.

AI, EL MIEDO DE HOY

Taracá va más allá de un álbum, es una complicidad brutalmente exitosa con los músicos que colaboraron en este trabajo con Drexler, en donde las experiencias propias viven, y reviven, en las canciones. Y si bien el uruguayo puede hablar de emociones y sentimientos, no deja pasar la oportunidad de señalar la actualidad, de una forma muy sutil como lo hace en ¿Hay alguien A.I?, en la que retrata lo que implica la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, incluyendo la música.

“Hace dos, tres meses antes del ataque, por ejemplo, a Hugging Face, que cambió un poco el curso de la percepción que tenemos, uno tenía una visión más benévola de la inteligencia artificial. Ahora lo que tenemos mucho es miedo y es un miedo justificado. Eso es lo que me pasa. Lo primero que me pasa es que estoy viendo a una generación joven que se está planteando inclusive el hecho de no tener hijos, porque el futuro es tan incierto, es tan sombrío. Creo que todas las generaciones hemos tenido un miedo brutal, antes era el miedo nuclear, el miedo a la guerra nuclear. Luego, cuando llegó a los 2000, era el miedo al gran apagón tecnológico del cero cero, hubo una oleada de pánico de que se iban a caer los aviones cuando cambiara la hora del cero, las profecías de Nostradamus, o sea, el fin del mundo maya, o sea, hemos anunciado el fin del mundo muchas veces.

Jorge Drexler, en la 27 entrega del Latin Grammy AFP

“Este fin del mundo que estamos teniendo es peor porque es un fin del mundo también que hemos creado nosotros, y que parece que parece una ironía que no podamos tenerlo controlado. Cuando escribí la canción estaba preocupado por otras cosas, pero no en el grado que estoy preocupado ahora, eso ha cambiado mucho, lo que me pasa es que, sinceramente, yo veo entrevistas y todo, veo mucha gente que dice que se usa inteligencia artificial en todos los estudios de producción de música pop hoy en día. No me extraña porque una parte muy importante de la música popular se hace como quien diseña una campaña de marketing con una agencia de publicidad. Eso no es nuevo de la inteligencia artificial, es decir, es un tipo de canción que me parece un trabajo honrado. Pero que no es el tipo de canción que me gusta hacer a mí”, señaló.

Drexler apunta a que cuando se juntan 14 firmantes de una canción y uno se encarga de las melodías que están de moda, el otro de los ritmos que están de moda, el otro de los temas que están de moda, el otro de las líneas melódicas que están de moda, el otro de los acordes que están de moda y se mueve como si estuvieras diseñando una campaña de marketing de un producto, es lógico.

“Cuando intentas hacer un promedio de la realidad para poder satisfacer a todos los gustos, para que todo el mundo se sienta representado, lo lógico es que te asuste mucho la inteligencia artificial, porque eso exactamente es lo que hace la inteligencia artificial, es hacer un promedio de las cosas, a mí personalmente, aunque tengo en este disco por primera vez una canción firmada por un montón de gente, lo que pasa que hicimos una fiesta y estábamos jugando todos en una habitación. No estábamos invitados ahí para traer especialistas de nada, sino que hacíamos todos más o menos lo mismo. PJ Sin Suela, Beto y Fosfo de Rawayana, Mateo Zujatoy… estamos justo en Miami, nos juntamos a beber cerveza y a cantar y surgió una canción: Ante la duda, baila.

“Pero yo, por lo general, salvo esa excepción que fue un juego, me interesa mucho que haya una persona atrás de lo que me cuentas, que haya una vivencia, algo personal, una biografía, es decir, que haya un cuerpo humano con una vivencia, con una manera, con defectos, con maneras de ver el mundo, con caprichos. Porque si no directamente, si se trata simplemente de hacer un promedio de las cosas que hay en la humanidad, la inteligencia artificial lo va a hacer mejor que tú. Entonces yo no dudo que la inteligencia artificial pueda tomar por asalto el pop.

“Y creo que hay una parte de la canción que va a sufrir mucho de la presencia de la inteligencia artificial, igual que la que sufre el pop, la entrada del mercadeo estricto. Cuando la gente deja de escribir por una emoción y lo hace como un plan de marketing, ese no es el tipo de música que yo escucho ni el que me gusta hacer”, puntualizó.

RECONOCIMIENTO FUERA DEL TRENDING

Si algo caracteriza la carrera de Jorge Drexler es que sobresale precisamente por no ir con las tendencias, él se apega a sus vivencias, sus sonidos, sus raíces, y es en ese punto donde esas combinaciones se vuelven algo auténtico, nuevo… diferente, y ahí llega el reconocimiento, no sólo del público que lo escucha, sino de la misma industria.

Está convencido de que la visión de las mujeres está cambiando al mundo. Sony Music México

Y ese reconocimiento llegó el pasado 12 de noviembre de manos de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación cuando de las siete nominaciones que alcanzó con Taracá, se llevó tres gramófonos a su casa: Mejor Álbum Cantautor, Mejor Canción Alternativa y Mejor Canción de Raíces.

Estoy muy contento, la verdad, muy orgulloso de mi disco, la verdad, un disco chiquito que ha tenido tanto, tanto cariño por parte de los colegas de la Academia”, dijo con la sencillez que lo caracteriza. Y será en 2027 cuando Drexler vaya por dos premios Grammy en la ceremonia de la Academia de la Grabación en Estados Unidos.

DE VUELTA A MÉXICO CON PODER FEMENINO

Taracá comenzó su recorrido por el mundo el pasado mes de abril, y será en febrero próximo cuando llegue a México. En esta ocasión Drexler lo hace de una manera diferente, y consciente con los tiempos que se viven, en donde las chicas que lo acompañan en la banda son mayoría.

“Llevo una banda maravillosa. Cuatro compañeras y tres compañeros en escena. O sea, llevo mayoría de músicas en escena, que es un privilegio. Y llevo un equipo de músicos que tiene un rango de edad desde los 21 hasta los 62 que tengo yo. Yo soy el mayor, pero trabajo con gente de 21, de 24, de 25, 27, de 29, de 30 y pico, de 50 y poco. Tengo un rango muy extenso de miembros en la banda, llevamos los tres tambores de candombe representados, tres percusionistas que van a llevar el candombe allá donde vayamos, que es el ritmo afrouruguayo por excelencia, y estoy muy orgulloso de llevar ese ritmo a diferentes lugares. Y es un concierto muy expansivo, muy rítmico, muy centrado en la parte rítmica del disco.

“El mundo está cambiando, en algunas cosas está cambiando para bien, en otras no, pero trabajar con compañeras ha sido uno de los eventos más importantes en mi música en los últimos años. Ya no tienen marcha atrás. Para mí hay una visión diferente de la música que aportan las mujeres, diferente de la que tenemos los hombres, y es música también. Eso se refleja en el pequeño círculo demográfico que está arriba del escenario es paralelo o más paralelo ahora al gran círculo demográfico que es el público”, compartió.