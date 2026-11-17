La ruptura de Jorge D’Alessio y Daniela Arjona tomó por sorpresa a quienes seguían de cerca su romance. Apenas tres meses después de hacer pública su relación, el vocalista de Matute confirmó que ambos decidieron separarse.

Jorge D’Alessio revela que está soltero de nuevo

Lejos de tratarse de una infidelidad, una discusión o la falta de sentimientos, el cantante explicó que hubo una razón muy concreta detrás de su decisión: sus complicadas agendas y la distancia que existía entre ellos.

El vocalista de Matute reveló que la distancia entre Ciudad de México, Cancún y Miami, así como sus compromisos laborales, complicaron su historia de amor. @jorgedalessio

En un encuentro con la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el músico habló abiertamente sobre el final de esta historia y dejó claro que guarda un gran cariño por su ahora expareja. También reconoció que, en esta etapa de su vida, tiene otras prioridades y que no está buscando comenzar un nuevo romance.

¿Por qué terminaron Jorge D’Alessio y Daniela Arjona?

Aunque su relación parecía avanzar con buenos momentos, la distancia terminó convirtiéndose en un obstáculo difícil de resolver. Daniela Arjona vive en Cancún y también viaja constantemente a Miami por motivos laborales, mientras que Jorge tiene su vida establecida en la Ciudad de México y pasa buena parte del tiempo de gira con Matute.

Jorge D’Alessio aseguró que no hubo peleas ni falta de cariño en su separación de Daniela Arjona; incluso reconoció que todavía siente un gran aprecio por ella. Instagram: Jorge D'Alessio

No es que no haya cuajado, es una linda mujer, estuvo muy bonito todo, pero vivimos en ciudades distintas, ella vive en Cancún y yo aquí, y luego estando de gira y luego ella también va y trabaja en Miami”, explicó el cantante.

De acuerdo con sus declaraciones, el problema no fue la falta de interés, sino la dificultad de encontrar espacios para compartir como pareja. Entre los compromisos profesionales de ambos, mantener una relación a distancia requería un tiempo que no siempre tenían disponible.

Por ello, Jorge aseguró que prefirieron tomar una decisión antes de que la situación se volviera más complicada. “Son decisiones de sensatez”, expresó, al insistir en que no hubo conflictos que los llevaran a separarse.

Los hijos de Jorge D’Alessio, la razón por la que decidió volver a la soltería

Uno de los motivos que más pesó en la decisión fue la familia del cantante. Jorge tiene tres hijos, Ana Paula, Santiago y Patricio, fruto de su historia con Marichelo Puente, con quien estuvo casado alrededor de 15 años. Actualmente, el músico busca aprovechar cada oportunidad que tiene para convivir con ellos.

El intérprete explicó que decidió priorizar el tiempo con sus tres hijos, Ana Paula, Santiago y Patricio, antes que intentar mantener una relación a distancia. IG

El tiempo que queda libre era o vernos o ver a mis hijos, y ahorita, pues más que nunca, mis hijos son lo más importante. Entonces, si tengo dos días quiero estar con ellos”, compartió.

El integrante de Matute explicó que, cuando termina una gira o tiene algunos días de descanso, prefiere dedicarlos a sus hijos. Así, aunque habló con cariño de Daniela, dejó claro que no estaba dispuesto a sacrificar esos momentos familiares para sostener una relación que implicaba constantes desplazamientos.

Es bien linda persona, entonces yo la quiero mucho”, añadió sobre la empresaria, dejando ver que la separación no estuvo marcada por resentimientos.

¿Jorge D’Alessio está listo para una nueva relación?

Después de esta ruptura, el cantante también habló sobre su presente sentimental y reconoció que ha aprendido a disfrutar de la soltería. Se trata de una etapa que, según explicó, antes le resultaba desconocida, pero que ahora le ha permitido encontrar tranquilidad y concentrarse en lo que realmente disfruta.

Después de confirmar su separación de Daniela Arjona, Jorge D’Alessio reconoció que ha aprendido a disfrutar de la soltería y que actualmente vive una etapa de mucha paz. Foto: Instagram jorgedalesio

Ya aprendí a estar solo, era algo que no sabía, pero pues estos meses, estos casi un año, está bonito estar contigo mismo y tengo mucha paz”, comentó.

Además, aseguró que está disfrutando de su trabajo y de pasar tiempo con sus hijos, por lo que no tiene intención de comenzar una nueva relación por ahora. Su tiempo libre, dijo, está dedicado a ellos.

El romance con Daniela se hizo público a finales de agosto de 2026, cuando Jorge compartió una fotografía junto a ella en Instagram y la llamó “mi amor”. La empresaria, de origen colombiano, tiene una trayectoria vinculada al mundo del fitness y es fundadora de ROD Cycling, un estudio de indoor cycling con sede en Cancún.

La relación también generó comentarios debido a que llegó después de la separación del músico y Marichelo. Sin embargo, ambos aclararon que Daniela no tuvo relación con el fin de su matrimonio.