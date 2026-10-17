Susto en el escenario: Jorge D’Alessio sufre aparatosa caída durante concierto de Matute

Los espectáculos en vivo están llenos de energía, pero también de impredecibles accidentes. Durante la reciente presentación de la famosa agrupación de música ochentera Matute en la Feria San Francisco Pachuca, el líder y vocalista de la banda, Jorge D’Alessio, fue el centro de atención tras protagonizar una aparatosa caída desde el escenario que encendió de inmediato las alarmas entre sus seguidores.

¿Cómo ocurrió la caída de Jorge D’Alessio durante el show?

El incidente se registró mientras Matute interpretaba sus éxitos ante un concurrido público en el recinto de la feria. Mientras se desplazaba por la plataforma para conectar con la audiencia de las primeras filas, el cantante tropezó cerca del borde de la estructura y cayó fuera del escenario.

El percance fue captado en video desde múltiples ángulos por varios asistentes al concierto, quienes rápidamente compartieron las imágenes en redes sociales como TikTok e Instagram. En los clips se aprecia lo aparatoso del golpe, generando murmullos de asombro e inquietud instantánea entre la multitud.

Jorge D'Alessio cae del escenario durante concierto Instagram

¿Cuál es el estado de salud de Jorge D’Alessio tras el accidente?

A pesar de la gravedad aparente de la caída, el profesionalismo y la adrenalina del artista salieron a relucir. Tras ser auxiliado de inmediato por el equipo de staff y producción para ponerse de pie, D’Alessio demostró que el compromiso con su público era primero y logró reincorporarse para continuar con el concierto sin mayores interrupciones.

Hasta el momento no se ha reportado que el cantante sufriera lesiones de consideración o fracturas a causa del impacto, calmando el temor inicial de sus admiradores.

Jorge D'Alessio cae del escenario durante concierto Instagram

¿Qué hizo el vocalista de Matute después de la presentación?

Para tranquilidad de su comunidad de seguidores, la mejor prueba de que el incidente quedó solo en un susto ocurrió horas más tarde. Tras concluir el show con Matute, Jorge D’Alessio fue captado disfrutando de la noche hidalguense en el Palenque de la misma feria durante la actuación de Grupo Firme.

Se le vio sonriente, con buen ánimo y conviviendo normalmente con los asistentes, dejando claro que el tropezón en el escenario no impidió que disfrutara del ambiente de fiesta.

Jorge D'Alessio cae del escenario durante concierto Instagram

¿Qué ha dicho la agrupación y los fans sobre lo sucedido?

El video del momento sumó rápidamente miles de reproducciones e interacciones en plataformas digitales, donde los fanáticos elogiaron la actitud resolutiva del músico para no cancelar el espectáculo.

Asimismo, seguidores de la banda recordaron que los escenarios de gran formato implican riesgos constantes para los artistas, aplaudiendo la entrega de Jorge D’Alessio y enviándole mensajes de apoyo para que verifique su estado de salud tras el golpe recibido.