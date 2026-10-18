Jorge D’Alessio confirma fractura en la muñeca tras caer del escenario en Pachuca

Jorge D’Alessio, vocalista de Matute, vivió momentos de tensión durante una presentación en la Feria San Francisco Pachuca 2026, donde sufrió una aparatosa caída desde el escenario. El accidente quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y despertó la preocupación de sus compañeros y seguidores.

Aunque el cantante logró terminar el concierto, el golpe le provocó varias lesiones que requirieron atención médica. Después del percance, el músico explicó cómo ocurrió el accidente y compartió los resultados de su revisión médica, que confirmaron una fractura en la muñeca.

Jorge D'Alessio habla de la fuerte caída que sufrió en el escenario en Pachuca IG: @jorgedalessio

¿Cómo ocurrió la fuerte caída de Jorge D’Alessio durante el concierto de Matute en Pachuca?

El accidente ocurrió la noche del viernes 16 de octubre, durante la presentación de Matute en el Teatro del Pueblo de la Feria San Francisco Pachuca 2026. Mientras interpretaba los éxitos de la agrupación, Jorge D’Alessio caminaba por la pasarela e interactuaba con los asistentes que se encontraban cerca del escenario.

En ese momento, el cantante llegó al borde de la estructura sin percatarse de que el recorrido había terminado. Al dar otro paso, cayó hacia una zona donde había distintos objetos del equipo de producción.

La escena provocó momentos de tensión entre los integrantes de Matute, quienes dejaron de tocar al notar que su compañero permanecía en el suelo y no se levantaba de inmediato. Tana Planter, vocalista de la agrupación, relató que el músico cayó sobre varios objetos y que la situación generó preocupación por las posibles consecuencias del golpe.

El incidente quedó registrado en videos que los asistentes compartieron en plataformas digitales. Las imágenes despertaron inquietud entre los seguidores, quienes esperaban noticias sobre el estado de salud del cantante.

Pese al impacto, D’Alessio consiguió reincorporarse y decidió continuar con el espectáculo hasta el final.

Jorge D'Alessio cae del escenario durante concierto Instagram

Jorge D’Alessio revela por qué cayó del escenario durante la Feria de Pachuca

Después del accidente, Jorge D’Alessio explicó en sus redes sociales que no vio el final de la pasarela porque estaba pendiente de los seguidores que se encontraban frente a él. Además, señaló que en esa ocasión no estaba colocada la barra de contención que habitualmente se encuentra al final de la estructura.

Normalmente tenemos una barra ahí, hoy no estaba. Entonces, pisé muy duro y me fui, relató el músico en un video que circuló en redes sociales.

La caída también provocó una reacción inmediata entre sus compañeros. Tana Planter recordó que la agrupación dejó de tocar porque D’Alessio no se levantaba de inmediato y temieron que hubiera sufrido lesiones importantes.

A pesar del susto, el cantante intentó restarle dramatismo a lo sucedido y reconoció que el golpe había sido doloroso. Su reacción, acompañada de comentarios humorísticos, llamó la atención de sus seguidores y de los medios de espectáculos.

Jorge D'Alessio cae del escenario durante concierto Instagram

¿Qué lesiones sufrió Jorge D’Alessio tras caer del escenario?

Después de la caída, Jorge D’Alessio mostró heridas en el rostro y una mano. El propio cantante reconoció que el golpe había sido fuerte, aunque inicialmente aseguró que se encontraba bien.

Ya estoy en México, en el Hospital Ángeles, vamos a empezar radiografías, un poco de cómo nos fue, mencionó el cantante mientras enfocaba las heridas y los golpes que sufrió en el rostro y las extremidades.

Hay que checar que todo esté bien, sobre todo el hombro y la muñeca, que está muy inflamada, agregó

Jorge D'Alessiio habla de la fuerte caída que sufrió en el escenario en Pachuca IG: @jorgedalessio

Tras la valoración de un especialista en ortopedia y traumatología, D’Alessio confirmó que sufrió una fractura en la muñeca.

Sí me fracturé la muñeca, pero sí voy a tener movilidad en los dedos para tocar. Eso es una buena noticia, pero sí voy a tener que tenerla inmovilizada, explicó.

D’Alessio también señaló que presentaba molestias en el hombro derecho y dificultades para levantar el brazo. No obstante, compartió que las radiografías de esa zona no mostraron problemas aparentes.

En cuanto al hombro, pues salieron muy bien (las radiografías). Me cuesta trabajo levantar el brazo derecho y me dice el doctor que eso puede ser normal (por el golpe), pero si después de tres días me sigue costando mucho trabajo, entonces tendríamos que hacer una resonancia magnética para checar que no me haya lastimado el ligamento del brazo, relató.

El cantante finalizó el video con un agradecimiento a sus seguidores por los mensajes de apoyo y los buenos deseos para su recuperación.

Jorge D'Alessiio habla de la fuerte caída que sufrió en el escenario en Pachuca IG: @jorgedalessio

“El Juan Gabrielazo”: así reaccionó Jorge D’Alessio tras terminar el concierto de Matute

A pesar del susto, Jorge D’Alessio recurrió al humor para contar lo que había sucedido. El cantante comparó su caída con un percance que protagonizó Juan Gabriel durante una presentación, una referencia que dio origen a la expresión “el Juan Gabrielazo”.

Con ese comentario, el vocalista de Matute mostró que intentaba afrontar la experiencia con buen ánimo, aunque reconoció que el golpe había sido doloroso.

Además, después de concluir la presentación con la agrupación, D’Alessio acudió al Palenque de la misma feria para disfrutar del concierto de Grupo Firme. Ahí también convivió con Josi Cuen, quien lo hizo reír durante la noche.

Jorge D'Alessio habla de la fuerte caída que sufrió en el escenario en Pachuca IG: @jorgedalessio

Ese momento llamó la atención porque ocurrió pocas horas después de la caída. Sin embargo, el hecho de que el músico continuara con sus actividades no significaba que estuviera libre de lesiones, como quedó claro tras la revisión médica que confirmó la fractura.

La reacción del cantante generó comentarios entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos destacaron su sentido del humor y su decisión de terminar el espectáculo, otros expresaron su preocupación y le desearon una pronta recuperación.

La caída de Jorge D’Alessio convirtió una noche de música en un momento de preocupación para Matute y sus seguidores. Aunque el cantante mantuvo una actitud positiva y compartió los detalles del accidente con humor, la fractura en la muñeca hizo necesaria la atención médica y la inmovilización de la zona afectada.

Ahora, sus seguidores pueden mantenerse atentos a las actualizaciones que comparta el músico y a los comunicados de Matute sobre su recuperación y sus próximas presentaciones.