¿Qué hacer en CDMX este lunes 16 de noviembre? Planes gratis, Harry Potter, lucha libre y más por el puente

El lunes de puente es una buena oportunidad para salir de la rutina y descubrir nuevas actividades sin tener que viajar demasiado lejos. La Ciudad de México tendrá propuestas para distintos gustos y presupuestos: desde experiencias inmersivas y espectáculos hasta ferias gastronómicas, actividades culturales y eventos deportivos.

Si todavía no sabes cómo aprovechar el descanso del 16 de noviembre de 2026, aquí te compartimos algunas alternativas para disfrutar el día en compañía de amigos, familia o pareja.

¿Dónde disfrutar de la lucha libre durante el puente?

Los aficionados a la lucha libre tendrán una cita en la Arena México, donde se presentará Lucha Kingdom, un espectáculo que promete emociones con vuelos, llaves y enfrentamientos sobre el cuadrilátero.

Es una opción para quienes buscan un plan lleno de adrenalina y quieren disfrutar de uno de los espectáculos más representativos de la cultura popular mexicana.

Aquí puedes adquirir tus boletos.

Lugar: Arena México.

Horario: Desde las 17:00 horas.

Foto: Facebook The Club Lucha Libre

¿Dónde ver El Rey León en la Ciudad de México?

El teatro también forma parte de las opciones para este día festivo. El musical El Rey León tendrá una función especial en el Teatro Telcel, con una puesta en escena que transporta al público a la sabana africana.

La historia de Simba cobra vida mediante canciones, coreografías, vestuarios y marionetas que recrean a los personajes de esta conocida producción.

Lugar: Teatro Telcel.

Dirección: Miguel de Cervantes Saavedra 386, colonia Granada.

Boletos: Desde mil 488 pesos.

Foto: Facebook Escenario OCESA

Festival del Terror de Six Flags México

Quienes disfrutan las experiencias de miedo todavía tendrán una última oportunidad para visitar el Festival del Terror de Six Flags México, cuya temporada 2026 concluye este lunes 16 de noviembre.

El parque cuenta con ocho atracciones de terror, entre ellas experiencias inspiradas en The Conjuring, Jason y The Strangers. Es importante considerar que estos recorridos tienen un costo adicional al acceso general.

Los precios comienzan en:

Entrada de un día al parque: 999 pesos.

Paquete de entrada más acceso a las ocho atracciones: mil 549 pesos.

Pase de Atracciones de Terror para quienes ya tienen entrada, Pase Anual o Membresía: desde 550 pesos.

Los costos pueden variar según la fecha y el tipo de acceso. Las experiencias están recomendadas para mayores de 13 años.

Foto: Facebook Six Flags Mexico

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil

Los amantes de la lectura podrán visitar la 44 edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), que se realizará del hasta el 22 de noviembre en el Centro Nacional de las Artes (CENART).

Este encuentro busca acercar los libros a niñas, niños y jóvenes mediante una oferta editorial y actividades culturales. También representa una oportunidad para descubrir nuevas historias, conocer propuestas literarias y participar en experiencias artísticas.

Aunque la programación completa se dará a conocer posteriormente, la feria es una alternativa para quienes buscan actividades culturales durante el puente.

Lugar: Centro Nacional de las Artes.

Fechas: Del 13 al 22 de noviembre de 2026.

Foto.Conaculta

Recorrido en kayak por los canales de Xochimilco

Si prefieres alejarte del movimiento de la ciudad, puedes organizar una visita a Xochimilco y recorrer sus canales en kayak. La empresa Kayaks Mictlán Xochimilco ofrece recorridos guiados que parten del barrio de San Lorenzo y llegan hasta la Laguna de Tezhuilo.

La experiencia también puede complementarse con desayuno o cena, así como visitas a un ajolotario y a la famosa Isla de las Muñecas.

Para el lunes 16 de noviembre hay cuatro horarios disponibles: 4:30 horas, 9:00, 12:00 y 16:30 horas.

Información al 5580332673

El costo comienza en 300 pesos por persona e incluye kayak, equipo de seguridad y acompañamiento de un guía.

Foto: Facebook Kayaks Mictlán Xochimilco

¿Dónde vivir la experiencia de Harry Potter en un bosque?

El universo de Hogwarts llega a las inmediaciones de la CDMX con Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido, un recorrido nocturno que recrea escenarios inspirados en las películas.

Durante la visita encontrarás instalaciones iluminadas, criaturas mágicas y espacios interactivos en los que podrás realizar hechizos e intentar conjurar un Patronus.

Lugar: Parque Naucalli.

Dirección: Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, Boulevares, Naucalpan de Juárez.

Boletos: Desde 188 pesos.

Puedes consultar la disponibilidad y adquirir tus entradas en este enlace.

Harry Potter: la experiencia del Bosque prohibido. Foto: Excélsior

¿Qué partido de básquetbol habrá en la Arena CDMX?

Los seguidores del deporte también tendrán una alternativa para el día de descanso. Los Capitanes de la Ciudad de México se enfrentarán a Osceola Magic en un partido correspondiente a la NBA G League.

El encuentro permitirá disfrutar del básquetbol en vivo y apoyar al equipo capitalino durante el puente.

Lugar: Arena CDMX.

Hora: 16:00 horas.

Foto: X@NBAMEX

Museo Soumaya

Si buscas un plan cultural sin gastar en entradas, el Museo Soumaya es una alternativa para recorrer durante el lunes festivo.

Su recinto de Plaza Carso destaca por su particular arquitectura y alberga una colección de pinturas, esculturas y piezas artísticas de diferentes épocas.

Lugar: Museo Soumaya, Plaza Carso.

Entrada: Gratuita.

Foto: Facebook Museo Soumaya

Feria de la Mezclilla

A aproximadamente una hora de la Ciudad de México se encuentra Nextlalpan, Estado de México, donde se realiza la Feria de la Mezclilla, un evento que reúne a productores y comerciantes de prendas de este material.

Los visitantes pueden encontrar pantalones, chamarras, camisas, vestidos y faldas con diferentes diseños y precios. Además de las compras, la feria ofrece presentaciones musicales para complementar la visita.

Para este lunes 16 de noviembre, la cartelera contempla la presentación de Los Plebes del Rancho .

Lugar: Deportivo Municipal de Nextlalpan, Estado de México.

Foto: Facebook Ayuntamiento de Nextlalpan

¿Dónde visitar el Titanic sin salir de la CDMX?

Otra propuesta para quienes disfrutan la historia es Titanic: An Immersive Voyage, una exposición que permite conocer más sobre el famoso transatlántico mediante recursos audiovisuales y recreaciones.

La experiencia incluye más de 100 objetos, proyecciones en tercera dimensión y espacios ambientados a tamaño real para acercar a los visitantes a distintos momentos de la historia del barco.

Lugar: Expo Reforma.

Boletos: Desde 270 pesos.

Aquí puedes adquirir tus entradas.

Foto: Facebook Expo Titanic

¿Qué encontrarás en el Museo del Gato?

Los amantes de los felinos pueden visitar el Museo del Gato, un espacio dedicado a explorar el comportamiento y las características de estos animales mediante actividades interactivas.

El recorrido propone experiencias multisensoriales y contenidos relacionados con la percepción, el ronroneo y la forma en que los gatos se relacionan con su entorno.

Lugar: Museo del Gato.

Dirección: Reforma 87, Ciudad de México.

Precios: Desde 300 pesos.

Foto: Facebook El Museo del Gato Mx

¿Dónde probar petroleras y pulque en la CDMX?

La gastronomía también tendrá su espacio durante el puente con la Feria de la Petrolera y el Pulque, que se instalará en el Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco.

Uno de los principales atractivos serán las petroleras, antojitos mexicanos de gran tamaño, similares a los sopes y huaraches. Se preparan con una base de masa frita y pueden llevar frijoles, queso, cebolla, salsa y diferentes guisados, como bistec, chicharrón prensado, chorizo, tinga o champiñones.

También habrá pulque y curados de distintos sabores.

Lugar: Parque Tezozómoc, Azcapotzalco.

Horario: De 10:00 a 18:00 horas.

Entrada: Libre.

Último día: 16 de noviembre.

¿Qué actividades habrá en la Expo Autismo de la GAM?

Como parte de las actividades del lunes festivo, también se realizará la Expo Autismo, un espacio enfocado en la inclusión y el acompañamiento integral.

La actividad busca reunir a familias y visitantes interesados en conocer más sobre este tema y acercarse a propuestas de apoyo.

Fecha: 16 de noviembre.

Horario: De 11:00 a 17:00 horas.

Dirección: Otavalo 7, esquina con IPN, colonia Lindavista, Gustavo A. Madero.

Expo Autismo

Nacimientos navideños elaborados por artesanos mexicanos

Si ya estás pensando en los preparativos de Navidad, puedes visitar la Feria del Nacimiento, donde se exhibirán y comercializarán alrededor de 700 mil piezas elaboradas por 35 familias artesanas de Tlaquepaque.

La muestra reunirá figuras tradicionales para armar nacimientos de distintos tamaños, desde conjuntos pequeños de entre 20 y 30 piezas hasta propuestas de gran formato.

Lugar: Velódromo Agustín Melgar, alcaldía Venustiano Carranza.

Fechas: Del 16 de noviembre al 24 de diciembre.

¿Qué películas están en la cartelera de cine?

Si prefieres disfrutar el puente con una película, también puedes consultar los estrenos y títulos disponibles en las salas de cine. Entre las opciones mencionadas para esta fecha se encuentran:

Ebenezer (aventura, drama y fantasía).

Atrápelo quien pueda (comedia romántica).

Yo soy Rocky (drama biográfico).

La venganza del Charro Negro (animación y leyendas).

Godzilla Minus Zero (ciencia ficción y acción).

El gato con sombrero (animación familiar).

Petardos & Magnolias (comedia).

Wildwood: El bosque salvaje (fantasía y animación).

Cómo robar un banco (crimen y suspenso).

Los horarios y la disponibilidad pueden cambiar dependiendo del complejo cinematográfico, por lo que se recomienda consultar la cartelera de los cines cercanos antes de salir.

Wildwood: El bosque salvaje Tráiler oficial

¿A qué hora abrirá el Metro CDMX este lunes?

Si planeas trasladarte en transporte público para visitar alguno de estos lugares, toma en cuenta que el lunes 16 de noviembre el Metro de la Ciudad de México tendrá horario de día festivo.

El servicio comenzará a las 7:00 horas y finalizará a las 24:00 horas. Además, estará vigente el programa Tu bici viaja en Metro, por lo que los usuarios podrán ingresar con bicicletas convencionales durante toda la jornada.

Foto: X @LaSEMOVI

¿Qué establecimientos permanecerán cerrados el lunes 16 de noviembre?

Debido al día festivo, algunas instituciones y servicios suspenderán actividades. Entre ellos se encuentran: