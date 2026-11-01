Johnny Depp en ‘Ebenezer’: una película navideña de fantasmas y terror, ¿cuándo se estrena?

Después de varios años alejado de las grandes producciones de Hollywood, Johnny Depp prepara su regreso a la pantalla grande con Ebenezer, una adaptación de uno de los relatos navideños más conocidos de la literatura. En esta ocasión, el actor dará vida a un personaje marcado por la avaricia y la soledad, en una historia que combinará fantasía, suspenso y elementos propios del cine de terror.

Foto: Paramount Pictures

La cinta retoma la novela "Cuento de Navidad", escrita por Charles Dickens y publicada en 1843, aunque presentará una propuesta visual más sombría. La dirección está a cargo de Ti West, cineasta que ha ganado reconocimiento por sus trabajos dentro del género de terror, como X, Pearl y MaXXXine.

¿De qué trata ‘Ebenezer’, la nueva película de Johnny Depp?

La historia gira alrededor de Ebenezer Scrooge, un acaudalado hombre que ha convertido el dinero en el centro de su vida. Su carácter egoísta y su desprecio por la Navidad lo mantienen alejado de cualquier muestra de generosidad, hasta que una serie de acontecimientos sobrenaturales lo obliga a cuestionar su existencia.

Todo comienza con la inesperada aparición de Jacob Marley, su antiguo socio fallecido, quien regresa del más allá para advertirle que todavía tiene una oportunidad de cambiar antes de enfrentar un destino similar al suyo.

Foto: Paramount Pictures

La advertencia apenas será el comienzo de una experiencia aterradora. Scrooge recibirá la visita de tres espíritus que lo conducirán por diferentes momentos de su vida: los recuerdos de su infancia y juventud, las consecuencias de sus decisiones actuales y las posibilidades que le esperan si mantiene su comportamiento.

Aunque la historia conservará el mensaje central de la novela de Dickens, esta adaptación incorporará momentos de tensión, escenarios inquietantes y situaciones sobrenaturales. De esta manera, el conocido relato navideño tendrá una interpretación más cercana al suspenso y al terror.

¿Quiénes forman parte del elenco de ‘Ebenezer’?

Johnny Depp encabezará la producción como Ebenezer Scrooge, acompañado por un reparto integrado por reconocidas figuras del cine y la televisión.

Entre los actores confirmados se encuentran:

Rupert Grint, quien interpretará a Bob Cratchit.

Ian McKellen, en el papel de Jacob Marley.

Andrea Riseborough, como el fantasma de la Navidad pasada.

Tramell Tillman, quien dará vida al espíritu de la Navidad presente.

Daisy Ridley.

Sam Claflin.

Ellie Bamber.

El guion fue escrito por Nathaniel Halpern, quien retoma los elementos fundamentales de la obra original para construir una historia que profundiza en las contradicciones del protagonista y en las razones que lo llevaron a convertirse en un hombre insensible.

Foto: Paramount Pictures

¿Por qué es importante esta película en la carrera de Johnny Depp?

La participación de Depp en Ebenezer representa un momento relevante en su trayectoria, pues marcará su regreso a una producción respaldada por un gran estudio de Hollywood, después de Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, estrenada en 2018.

En los últimos años, el actor se enfocó en proyectos independientes e internacionales. Entre ellos destacan Minamata y Jeanne du Barry. También volvió a colocarse detrás de las cámaras con Modì, Three Days on the Wing of Madness, película con la que retomó su faceta como director.

Para Ti West, el protagonista cuenta con una manera particular de interpretar los diálogos y desarrollar sus personajes, cualidades que consideró adecuadas para trasladar el universo literario de Dickens a la pantalla.

La intención será mostrar a Scrooge más allá de su conocida personalidad avara, explorando sus motivaciones, conflictos y las circunstancias que explican su manera de relacionarse con los demás.

¿Cuándo se estrena ‘Ebenezer’ en México?

Los seguidores de Johnny Depp podrán ver esta nueva interpretación de Cuento de Navidad en las salas de cine mexicanas a partir del 12 de noviembre de 2026.

En Estados Unidos, el lanzamiento está programado para el 13 de noviembre del mismo año, por lo que llegará a las pantallas durante la temporada previa a las celebraciones decembrinas.

Después de este proyecto, Depp también tiene previsto continuar con su regreso a las producciones de gran alcance con Day Drinker, un thriller dirigido por Marc Webb en el que compartirá créditos con Penélope Cruz y Madelyn Cline. Su estreno está contemplado para marzo de 2027.

Con una historia conocida por distintas generaciones, pero una atmósfera mucho más oscura, Ebenezer buscará ofrecer una nueva mirada al clásico de Charles Dickens y sumar una propuesta de suspenso a los estrenos cinematográficos de Navidad.