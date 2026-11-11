El regreso de Johnny Depp a las grandes producciones de Hollywood ha puesto en la mira pública a uno de los personajes más célebres de la literatura: Ebenezer Scrooge. Con el estreno de la película Ebenezer, dirigida por Ti West y distribuida por Paramount Pictures, el actor asume el rol protagónico en una reinterpretación del clásico decembrino.

La expectativa generada en torno a esta producción se debe tanto al retorno del intérprete a proyectos de gran escala cinematográfica como al desafío de abordar a una de las figuras más arquetípicas y complejas de la narrativa universal.

¿Quién fue Ebenezer Scrooge, el nuevo personaje que interpreta Johnny Depp? Instagram

El origen literario: quién creó a Ebenezer Scrooge

Ebenezer Scrooge nació de la pluma del célebre autor británico Charles Dickens en su novela corta de 1843, A Christmas Carol (Cuento de Navidad).

Concebido durante plena época victoriana, el personaje surgió no solo como protagonista de una historia fantástica, sino como una dura crítica social de Dickens hacia las desigualdades económicas de la Revolución Industrial, la frialdad utilitarista de la época y el abandono de las clases trabajadoras y la infancia en Londres.

En las páginas del libro, Scrooge es descrito como un prestamista y comerciante avaro, frío como la escarcha y absolutamente indiferente a las penurias ajenas. Su desprecio por las festividades decembrinas quedó inmortalizado en la cultura popular a través de su icónica expresión: «¡Bah, patrañas!» («Bah! Humbug!»).

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La noche de los espíritus: el viaje hacia la redención

El núcleo de la historia de Scrooge no reside únicamente en su mezquindad, sino en su capacidad de transformación moral. Durante la víspera de Navidad, Ebenezer recibe en su solitaria residencia la aterradora visita del fantasma de Jacob Marley, su antiguo socio comercial ya fallecido, quien arrastra pesadas cadenas forjadas por su propia codicia en vida.

Marley le advierte que aún tiene una oportunidad para evitar un destino idéntico, anunciándole la llegada de tres apariciones espectrales:

El Fantasma de las Navidades Pasadas: Lo traslada a su infancia y juventud, recordándole su inocencia perdida, los momentos de soledad escolar y el instante en que prefirió el dinero por encima del amor de su prometida.

Lo traslada a su infancia y juventud, recordándole su inocencia perdida, los momentos de soledad escolar y el instante en que prefirió el dinero por encima del amor de su prometida. El Fantasma de las Navidades Futuras: Una figura sombría y silenciosa que le revela su inminente destino: una muerte desolada, saqueada por extraños y celebrada con alivio por quienes le debían dinero, junto con el desgarrador duelo en la familia Cratchit por la partida de Tim.

Una figura sombría y silenciosa que le revela su inminente destino: una muerte desolada, saqueada por extraños y celebrada con alivio por quienes le debían dinero, junto con el desgarrador duelo en la familia Cratchit por la partida de Tim. El Fantasma de la Navidad Presente: Le muestra la realidad de quienes lo rodean, en especial la modesta pero cálida cena de su empleado Bob Cratchit y la precaria salud del pequeño Tiny Tim (el pequeño Tim), así como la alegre fiesta de su sobrino Fred.

Conmocionado por la crudeza de lo atestiguado, Scrooge despierta la mañana de Navidad transformado en un hombre generoso, compasivo y solidario, convirtiéndose en benefactor de la comunidad y en un segundo padre para Tiny Tim.

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Johnny Depp y la reinvención del clásico en la pantalla grande

A lo largo de más de un siglo de cine, Ebenezer Scrooge ha contado con interpretaciones legendarias a cargo de actores como Alastair Sim, Michael Caine, Patrick Stewart y Jim Carrey. La versión protagonizada por Johnny Depp en el largometraje Ebenezer propone un matiz psicológico más oscuro y complejo bajo la mirada del cineasta Ti West.

En este filme, Depp explora las capas de trauma, aislamiento y excentricidad del prestamista victoriano, respaldado por un elenco de primer nivel que incluye a Ian McKellen como Jacob Marley, Rupert Grint en el papel de Bob Cratchit, Andrea Riseborough y Daisy Ridley. La producción busca rescatar tanto la atmósfera gótica del relato original como la universalidad de un hombre que se enfrenta a sus propios fantasmas para salvar su humanidad.

Por qué la figura de Scrooge sigue vigente

Más allá de su marco festivo, la historia de Ebenezer Scrooge trasciende como una fábula ética atemporal. Simboliza el peligro del aislamiento emocional derivado de la codicia material y, al mismo tiempo, defiende que ninguna persona está demasiado perdida para rectificar sus acciones. El impacto del personaje es tal que su apellido pasó a formar parte del léxico en diversos idiomas para definir a personas tacañas, pero su mayor legado radica en recordar el valor de la empatía, la justicia social y la generosidad hacia los más vulnerables.

Si deseas profundizar en la versión literaria original, los lectores pueden acudir al texto de Charles Dickens titulado Cuento de Navidad, el cual cuenta con una cuidada edición disponible en el catálogo de VReditoras, Porrua...