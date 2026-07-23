¿Kim Kardashian dejó de seguir a Kendall Jenner por Lewis Hamilton? Esto es lo que realmente pasó

Las redes sociales volvieron a poner a Kim Kardashian, Kendall Jenner y Lewis Hamilton en el centro de una nueva polémica. Esta vez, todo comenzó con un rumor que rápidamente se hizo viral entre los fans de la familia Kardashian-Jenner.

De acuerdo con una publicación que comenzó a circular en TikTok, Kim Kardashian habría dejado de seguir a Kendall Jenner en Instagram después de que la modelo volviera a ser relacionada con el piloto de Fórmula 1.

La supuesta decisión de Kim provocó todo tipo de teorías entre los seguidores de las famosas. Algunos usuarios comenzaron a preguntarse si existía un conflicto entre las hermanas y si Lewis Hamilton tenía algo que ver con una posible tensión familiar.

¿Cómo comenzó el rumor sobre Kim Kardashian y Kendall Jenner?

Todo comenzó con una publicación en TikTok que aseguraba que Kim había eliminado a Kendall de su lista de seguidores.

La información no surgió de una declaración de ninguna de las hermanas ni de alguien cercano a la familia. Más bien, parece haber nacido de las propias observaciones de algunos usuarios de redes sociales, quienes aseguraron haber detectado un supuesto cambio en las cuentas de Instagram.

A partir de ahí, otros fans comenzaron a revisar los perfiles de Kim y Kendall para tratar de confirmar si realmente habían dejado de seguirse.

US reality TV personality Kim Kardashian (C) arrives for the podium ceremony of the Monaco Formula 1 Grand Prix at the Monaco street circuit in Monaco, ahead of the, on June 7, 2026. Andrej ISAKOVIC / AFP Grosby Group

El tema creció todavía más porque, casi al mismo tiempo, Kendall Jenner y Lewis Hamilton habían vuelto a llamar la atención de los usuarios de internet.

Las imágenes de ambos relacionadas con un evento de Fórmula 1 comenzaron a circular nuevamente, provocando que los seguidores recordaran las especulaciones que desde hace tiempo existen sobre una posible relación entre la modelo y el piloto.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que mantengan un romance.

¿Kim y Kendall todavía se siguen en Instagram?

Sí. A pesar de todo el revuelo generado en redes sociales, la información pública disponible en Instagram indica que Kim Kardashian y Kendall Jenner todavía se siguen.

Por ello, la versión de que Kim habría dejado de seguir a su hermana no tiene sustento en la actividad actual de sus cuentas.

Tampoco existe alguna declaración pública de Kim o Kendall en la que hablen de una pelea o de un distanciamiento provocado por Lewis Hamilton.

Kendall Jenner Foto: @kendalljenner

De hecho, ambas continúan siendo parte de una de las familias más conocidas del entretenimiento y suelen llamar la atención cada vez que aparecen juntas o comparten algún momento en redes sociales.

Por ahora, no hay señales públicas que indiquen que exista una ruptura en su relación como hermanas.

¿Qué tiene que ver Lewis Hamilton con todo esto?

El nombre del piloto británico apareció en la conversación debido a las recientes especulaciones sobre su relación con Kendall Jenner.

Los fans han seguido desde hace tiempo los encuentros y apariciones que ambos han tenido, aunque ninguno ha hecho oficial un romance.

Cada vez que aparecen juntos, las redes sociales vuelven a llenarse de teorías sobre la naturaleza de su vínculo. Esta vez ocurrió algo parecido y, por coincidencia, el supuesto "unfollow" de Kim Kardashian comenzó a circular en el mismo contexto.

Lewis Hamilton Pirelli Motorsport

Eso fue suficiente para que algunos usuarios relacionaran ambas situaciones y comenzaran a especular con un posible problema entre las hermanas.

Sin embargo, no existe ninguna prueba que relacione a Lewis Hamilton con un supuesto conflicto entre Kim y Kendall.

Tampoco hay información confirmada que indique que Kim Kardashian tenga algún problema con el piloto o con la vida sentimental de su hermana.

Hasta ahora, ni Kim Kardashian, ni Kendall Jenner, ni Lewis Hamilton han hablado sobre esta polémica.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian IG

Por lo tanto, el supuesto conflicto entre las hermanas y el piloto de Fórmula 1 parece ser, por ahora, una historia nacida en redes sociales y alimentada por las especulaciones de los fans.

Aunque las fotos de Kendall Jenner y Lewis Hamilton continúan generando interés y las teorías sobre su relación no desaparecen, no hay pruebas de que esto haya provocado una pelea entre Kim Kardashian y su hermana.