"Estábamos enredadas": la confesión de Cara Delevingne sobre Amber Heard en divorcio con Johnny Depp

Después de varios años de rumores, Cara Delevingne finalmente habló sobre la relación que mantuvo con Amber Heard y confirmó que entre ellas sí existió un vínculo sentimental.

La modelo y actriz hizo la revelación durante su participación en The Louis Theroux Podcast, donde fue cuestionada sobre las versiones que circularon durante el mediático divorcio entre Amber Heard y Johnny Depp.

El tema volvió a salir a la conversación cuando el periodista Louis Theroux recordó que, en aquel momento, existían versiones de que Depp sospechaba que Amber mantenía una relación con Cara.

Lejos de evitar el tema, Delevingne decidió responder con sinceridad.

"Estábamos enredadas": señaló la modelo

Durante la entrevista, Theroux le preguntó directamente por los rumores que surgieron cuando Amber Heard y Johnny Depp atravesaban su separación.

Cara explicó que los tres coincidieron en la película London Fields, motivo por el que comenzaron a surgir las especulaciones.

Sobre la reacción que presuntamente tenía Johnny Depp, comentó:

Creo que estaba bastante enloquecido por los celos. En ese momento no pasaba nada. Después, cuando se divorciaron, supongo que sí.

El conductor quiso saber si efectivamente existió un romance entre ambas.

Fue entonces cuando Cara Delevingne confirmó lo que durante años solo había sido objeto de rumores.

Estuvimos muy unidas durante mucho tiempo y, cuando estaban pasando por el divorcio, sí, estábamos enredadas... Pero ella también estaba enredada con otras personas.

La declaración rápidamente se viralizó porque representa la primera ocasión en la que la modelo reconoce públicamente esa relación.

Elon Musk también apareció en la conversación

Tras la confesión, Louis Theroux mencionó el nombre de Elon Musk, quien también fue relacionado sentimentalmente con Amber Heard durante esa misma etapa.

El conductor comentó que la actriz también salía con el empresario.

Cara simplemente respondió:

Ahí lo tienes.

Amber Heard mantuvo una relación con Elon Musk después de separarse de Johnny Depp. Ambos fueron vistos juntos en distintas ocasiones antes de terminar su romance a principios de 2018.

Un divorcio que marcó Hollywood

La separación entre Johnny Depp y Amber Heard comenzó en 2016, apenas un año después de que la pareja contrajera matrimonio.

Desde entonces, ambos protagonizaron uno de los conflictos legales más mediáticos de la industria del entretenimiento.

El punto más intenso llegó en 2022, cuando el actor demandó a su exesposa por difamación en un juicio que fue transmitido en vivo y seguido por millones de personas alrededor del mundo.

Las declaraciones de testigos, abogados y los propios protagonistas dominaron las redes sociales durante varias semanas y convirtieron el caso en uno de los más comentados de los últimos años.

Ahora, las palabras de Cara Delevingne vuelven a poner el foco sobre ese episodio que parecía haber quedado atrás.

Cara Delevingne IG caradelevingne

Sigue enfocada en su carrera

Mientras sus declaraciones vuelven a colocarla en los titulares, Cara Delevingne continúa desarrollando su carrera como actriz.

La británica prepara el estreno de Club Kid, la nueva película dirigida por Jordan Firstman, proyecto presentado recientemente en el Festival de Cannes.

Cara Delevingne IG caradelevingne

Sin embargo, sus recientes declaraciones sobre Amber Heard terminaron robándose la atención. Su confesión no solo confirmó un rumor que circuló durante años, sino que también volvió a poner sobre la mesa uno de los capítulos más polémicos de Hollywood: el divorcio entre Johnny Depp y Amber Heard, una historia que, a pesar del tiempo, sigue generando conversación.