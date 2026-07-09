Tom Hardy silencia críticas en el explosivo tráiler de la segunda temporada de MobLand

Tom Hardy sorprendió a sus detractores al protagonizar el primer tráiler oficial de la segunda temporada de MobLand. La plataforma Paramount+ lanzó el explosivo avance a ritmo de la canción Firestarter de la banda Prodigy, confirmando el regreso estelar del actor británico. El histrión acalló los fuertes rumores sobre su salida definitiva del exitoso proyecto criminal.

Semanas atrás, diversos reportes apuntaban al despido fulminante de la estrella por presuntos problemas de conducta y constantes faltas de puntualidad en el set de rodaje. La prensa especializada de Hollywood detalló una relación rota entre el actor y el showrunner Jez Butterworth durante las extenuantes jornadas laborales. Las alarmas sonaron con fuerza en los pasillos de la productora al peligrar el futuro de su cotizado protagonista.

Tom Hardy en Tierra de Mafiosos Click News Media/The Grosby Group

Los productores ejecutivos Guy Ritchie y David Glasser intervinieron directamente para salvar la millonaria producción televisiva. Ambos directivos organizaron una reunión presencial para limar las asperezas entre el escritor y el actor. El equipo de trabajo logró acuerdos formales que calmaron las tensiones y aseguraron la permanencia de Tom Hardy para una inminente tercera temporada.

La guerra civil de la familia Harrigan

La nueva tanda de episodios promete convertir las calles del norte de Londres en un auténtico infierno. La sinopsis oficial adelanta que la familia Harrigan, líderes del mayor imperio criminal de la región, enfrenta una brutal guerra civil. Los grupos rivales observan la vulnerabilidad del clan y preparan sus ataques para arrebatarles el poder del bajo mundo.

Frente a la inminente caída del imperio, el destino de la organización recae en las manos de Harry Da Souza, su fiel hombre de confianza. El implacable operador asume la difícil tarea de evitar el colapso total de la familia ante las constantes traiciones internas. Las vertiginosas secuencias de acción y violencia dominan el primer vistazo de la ficción.

Tom Hardy en la serie de Netflix: Havok Foto: Landmark Media

El ambicioso proyecto mantiene intacto a su elenco de primer nivel para los nuevos capítulos. Leyendas de la actuación como Pierce Brosnan y Helen Mirren respaldan a Hardy en la línea frontal de la historia mafiosa. Los veteranos intérpretes otorgan el peso dramático necesario para consolidar la narrativa en el competido mercado del streaming.

El dominio televisivo de Guy Ritchie

El lanzamiento de este avance consolida el arrollador éxito televisivo del cineasta Guy Ritchie. El director británico domina la pantalla chica con la misma maestría que exhibe en las salas de cine internacional. Su estilo visual dinámico y sus tramas plagadas de crimen conquistan a millones de espectadores alrededor del mundo en múltiples plataformas.

Tom Hardy en MobLand. Foto: Paramount

MobLand ostenta el título del segundo mejor estreno original en la historia de Paramount+, solo superada por el masivo fenómeno de Landman. A la par, el creativo británico rompió todos los récords de audiencia con la serie The Gentlemen, producción de Netflix que dominó el primer lugar de popularidad en más de 75 países y superó fácilmente las 100 millones de reproducciones.

La anticipada segunda temporada aterrizará en el catálogo de Paramount+ el próximo viernes 18 de septiembre. Este esperado estreno llegará apenas diez días después de que The Gentlemen libere su nueva entrega. Los fanáticos preparan sus pantallas para un mes lleno de gánsteres, intrigas y tiroteos al puro estilo de Ritchie.