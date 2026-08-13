De Jimi Hendrix a Kurt Cobain: los 10 músicos zurdos más famosos

Cada 13 de agosto se conmemora el Día Internacional del Zurdo, una fecha que busca reconocer a las personas que utilizan principalmente la mano izquierda y recordar cómo, durante mucho tiempo, esta característica fue rodeada de prejuicios y supersticiones.

En la historia de la música, ser zurdo tampoco ha representado una barrera. Grandes artistas tuvieron que encontrar distintas maneras de adaptarse a instrumentos diseñados principalmente para diestros, desde invertir las cuerdas de una guitarra hasta modificar la posición de una batería.

Entre los músicos que han destacado por su zurdera se encuentran figuras como Paul McCartney, Jimi Hendrix y Kurt Cobain, aunque también existen artistas que desarrollaron habilidades con ambas manos.La zurdera y los prejuicios a través de la historia

Foto: Instagram kurtcobain

Durante siglos, utilizar la mano izquierda estuvo relacionado con creencias negativas. En algunas culturas incluso se llegó a considerar que los zurdos tenían una supuesta relación con lo “siniestro” o con fuerzas malignas.

Debido a estas ideas, muchos niños fueron obligados a escribir con la mano derecha, aunque su lateralidad natural fuera izquierda.

Con el paso del tiempo, estas creencias fueron perdiendo fuerza y la zurdera comenzó a entenderse como una característica natural de las personas.

Los músicos zurdos que hicieron historia

Paul McCartney y su particular forma de tocar la guitarra

El exintegrante de The Beatles es uno de los músicos zurdos más reconocidos.

Cuando recibió su primera guitarra, descubrió que tocarla de la manera convencional no le resultaba natural. Más tarde vio una fotografía de Slim Whitman tocando con la mano izquierda y comprendió que podía invertir el instrumento y las cuerdas para adaptarlo a su forma de tocar.

Aunque McCartney es ambidiestro, prefiere utilizar la mano izquierda para tocar la guitarra y a lo largo de su carrera ha reunido una importante colección de instrumentos para músicos zurdos.Ringo Starr y su peculiar estilo en la batería

Paul McCartney

Ringo Starr

Durante su infancia, su abuela lo obligó a escribir con la mano derecha. Sin embargo, al tocar la batería desarrolló una forma particular de utilizar sus manos.

Aunque suele tocar con una batería configurada para diestros, su manera de emplear la mano izquierda contribuyó a construir un estilo propio.

Phil Collins y una batería adaptada a su técnica

Antes de dejar la batería debido a problemas relacionados con los nervios de sus manos, Phil Collins desarrolló una configuración particular de su instrumento.

Durante su etapa con Genesis colocaba algunos elementos de la batería de manera invertida, entre ellos la caja y el bombo, para adaptarse mejor a su forma natural de tocar.

Phil Collins. (Reuters)

Tony Iommi, un referente zurdo del rock

El guitarrista principal de Black Sabbath es otra de las grandes figuras zurdas de la historia del rock.

En su autobiografía explicó por qué decidió continuar tocando de esta manera:

Lo más fácil habría sido darle la vuelta a la guitarra o aprender a tocar con la mano derecha. Pero ya llevo unos años tocando y me llevaría otros tantos aprender así. Me parecía muchísimo tiempo, así que estaba decidido a seguir tocando con la mano izquierda".

Su particular manera de tocar terminó convirtiéndose en una de las características que definieron su identidad como guitarrista.

Robin Campbell y su estilo como guitarrista

Robin Campbell, guitarrista principal de UB40, también es reconocido por tocar con la mano izquierda.

A lo largo de su trayectoria ha mantenido una técnica orientada a la zurdera, convirtiéndose en uno de los músicos que han hecho de esta característica una parte natural de su desempeño sobre el escenario.

David Bowie: zurdo de nacimiento, guitarrista diestro

David Bowie nació zurdo, aunque desarrolló la capacidad de tocar la guitarra con la mano derecha.

En algunos videos y presentaciones puede observarse al cantante utilizando la mano izquierda, pero aprendió a tocar como diestro, en parte porque durante su juventud las guitarras para zurdos no eran fáciles de encontrar.

David Bowie AFP

Stewart Copeland y su habilidad para tocar con ambas manos

El baterista de The Police posee una particular habilidad: puede desenvolverse utilizando ambas manos.

Aunque suele tocar principalmente con la derecha, explicó que para él resulta más cómodo hacerlo de esa manera:

Es más cómodo así. Como la mayoría de los zurdos, estoy cerca de ser completamente ambidiestro".

Esta característica le permitió desarrollar una técnica particular detrás de la batería.

Al McKay, una pieza clave del sonido funk

Al McKay fue una figura importante en el desarrollo del sonido de Earth, Wind & Fire.

El guitarrista perfeccionó su técnica durante sus años con la Ike and Tina Turner Revue y posteriormente continuó su carrera con The Al McKay Allstars.

Actualmente, su agrupación mantiene vivo parte del sonido de Earth, Wind & Fire y participa en festivales de jazz alrededor del mundo.

Justin Bieber y su faceta como músico zurdo

Aunque es reconocido principalmente por su carrera como cantante pop, Justin Bieber también suele acompañar algunas de sus presentaciones con una guitarra acústica.

El artista generalmente toca con la mano izquierda, aunque su condición de ambidiestro también le permite utilizar la derecha.

Justin Bieber

Miley Cyrus y su guitarra tocada como diestra

Miley Cyrus nació zurda, pero aprendió a tocar la guitarra con la mano derecha.

Su padre, Billy Ray Cyrus, decidió enseñarle de esta manera debido a las dificultades que podía encontrar para conseguir instrumentos diseñados para personas zurdas.

Aunque puede escribir con la mano derecha, para muchas otras actividades continúa utilizando principalmente la izquierda.

Jimi Hendrix y las cuerdas invertidas de su guitarra

Jimi Hendrix nació zurdo y posteriormente se convirtió en uno de los guitarristas eléctricos más influyentes de la historia.

Durante su infancia, su padre intentó que tocara con la mano derecha debido a las creencias negativas que tenía sobre la zurdera.

Para solucionar el problema, Hendrix utilizaba guitarras diseñadas para diestros, pero cambiaba las cuerdas para poder tocarlas con la mano izquierda. Incluso llegó a tocar con la derecha cuando su padre estaba cerca.

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Kurt Cobain, una figura zurda del grunge

El líder de Nirvana también tocaba la guitarra con la mano izquierda.

Cobain es recordado como uno de los compositores más importantes del rock de su generación y su estilo con la guitarra se convirtió en una de las características de su identidad musical.

Dennis Wilson y su particular técnica en la batería

Dennis Wilson, integrante fundador de The Beach Boys, también aparece entre los músicos relacionados con la zurdera.

Además de cantante y compositor, destacó como baterista y desarrolló una técnica que le permitía tocar el hi-hat y la caja simultáneamente sin cruzar las manos.

Beethoven, Mozart y la incógnita sobre su zurdera

En el caso de algunos compositores clásicos existen dudas sobre su lateralidad.

No se ha confirmado de manera definitiva que Ludwig van Beethoven fuera zurdo, aunque uno de sus biógrafos afirmó haberlo visto utilizar la mano izquierda al componer. Debido a que también pintaba con la derecha, existe la posibilidad de que fuera ambidiestro.

Con Wolfgang Mozart ocurre algo parecido. Algunos historiadores consideran que pudo haber sido zurdo, mientras que otros creen que era ambidiestro.

Además, durante la época en la que vivió, las personas zurdas eran frecuentemente obligadas a utilizar la mano derecha para escribir, lo que podría explicar que algunos registros de estos artistas no sean concluyentes.

La historia de estos artistas demuestra que ser zurdo no les impidió desarrollar carreras destacadas dentro de la música.