Efemérides septiembre 2026: de la Independencia de México al Equinoccio de Otoño y más

Septiembre 2026 llega con varias fechas importantes que vale la pena tener presentes. Durante este mes se recuerdan acontecimientos históricos y también se conmemoran días dedicados a la cultura, la salud, el medio ambiente y otros temas.

En México, septiembre destaca especialmente por las celebraciones de la Independencia de México, aunque el calendario también incluye el Día de los Niños Héroes, el Día del Charro, el Día Internacional de la Paz y el Equinoccio de Otoño, además de otras efemérides curiosas que quizá no conocías.

Efemérides de septiembre 2026

Día Internacional del Criminalista- 1 de septiembre

Día de los Primates- 1 de septiembre

Día Internacional de la crianza respetuosa- 2 de septiembre

Día Mundial de la Salud Sexual- 4 de septiembre

Día Internacional del Taekwondo- 4 de septiembre

Se inaugura el Metro de la CDMX en 1969- 4 de septiembre

FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Día Mundial del Hermano- 5 de septiembre

Día Internacional del buitre- 5 de septiembre

Día Internacional de la Mujer Indígena- 5 de septiembre

Día Internacional de la Beneficencia- 5 de septiembre

Día Mundial del periodista turístico- 5 de septiembre

Día Mundial de la barba- 5 de septiembre

Día de Concientización sobre el daltonismo- 6 de septiembre

Día Mundial de las aves playeras- 6 de septiembre

Día Mundial del pelirrojo- 7 de septiembre

ed sheeran

Día Mundial del buzo- 7 de septiembre

Día Internacional del aire limpio por un cielo azul- 7 de septiembre

Día Internacional de la Alfabetización- 8 de septiembre

Día Internacional del Periodista- 8 de septiembre

Día Mundial de la Fisioterapia- 8 de septiembre

Día Mundial del Vehículo Eléctrico- 9 de septiembre

Día Internacional de la belleza- 9 de septiembre

Día Mundial de la Agricultura- 9 de septiembre

Día Internacional del Sudoku- 9 de septiembre

sudoku

Día Internacional para la prevención del suicidio- 10 de septiembre

Ataque a las Torres Gemelas en el 2001- 11 de septiembre

Año Nuevo judío- 11 de septiembre

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur- 12 de septiembre

Día Internacional de Acción contra la Migraña- 12 de septiembre

Día Mundial de la arepa- 12 de septiembre

Día Internacional del crochet- 12 de septiembre

Día Internacional del chocolate- 13 de septiembre

Foto: Pixabay.

Día del Programador- 13 de septiembre

Día Mundial de la sepsis- 13 de septiembre

Día de los Niños Héroes- 13 de septiembre

Día del profesor de natación- 13 de septiembre

Día del Charro- 14 de septiembre

Día Mundial de la dermatitis atópica-14 de septiembre

Día Internacional de la Observación de la Luna- 14 de septiembre

Día Mundial del Linfoma- 15 de septiembre

Día Internacional de la democracia- 15 de septiembre

Independencia de México- 16 de septiembre

Día Internacional de la Capa de Ozono- 16 de septiembre

Día Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para el Sur- 16 de septiembre

Día Internacional de la Cardiología Intervencionista- 16 de septiembre

Día Internacional de la música country- 17 de septiembre

Día Mundial de la seguridad del paciente- 17 de septiembre

Día Mundial del bambú- 18 de septiembre

Panda come bambú

Día Mundial de la Quiropraxia- 18 de septiembre

Día Internacional de la igualdad salarial- 18 de septiembre

Día Mundial de la ética médica- 18 de septiembre

Día Mundial del Control de la Calidad del agua- 18 de septiembre

Día Internacional de Concienciación sobre la mordedura de serpiente- 19 de septiembre

Día Mundial del Aperitivo- 19 de septiembre

Ocurren terremotos en México en 1985 y 2017- 19 de septiembre

Día Mundial de la marca propia- 19 de septiembre

Día Mundial del donante de médula ósea- 19 de septiembre

Foto: UNSPLASH

Día Internacional de Concienciación sobre la Mordedura de Serpiente- 19 de septiembre

Día Internacional del panda rojo- 19 de septiembre

Día Mundial de las playas- 19 de septiembre

Día de Batman- 19 de septiembre

Día Mundial de la paella- 20 de septiembre

Día Mundial de la Limpieza- 20 de septiembre

Día Internacional del deporte universitario- 20 de septiembre

Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento- 20 de septiembre

Día Internacional de la Paz- 21 de septiembre

Día Mundial del Alzheimer- 21 de septiembre

Canva

Día del Artista Plástico- 21 de septiembre

Día Mundial del Paganismo- 21 de septiembre

Día Internacional del rock progresivo- 22 de septiembre

Día Mundial sin coche- 22 de septiembre

Día Internacional del mimo- 22 de septiembre

Día Mundial de la narcolepsia- 22 de septiembre

Día Mundial del rinoceronte- 22 de septiembre

Equinoccio de Otoño- 22 de septiembre

otoño

Día Mundial del rinoceronte- 22 de septiembre

Día Mundial de la narcolepsia- 22 de septiembre

Día Internacional de las Lenguas de Señas- 23 de septiembre

Día Internacional de la bisexualidad- 23 de septiembre

Día Internacional contra la explotación sexual y trata de personas- 23 de septiembre

Día Mundial del cáncer de tiroides- 24 de septiembre

Día Mundial del Gorila- 24 de septiembre

Día Internacional de Investigación contra el cáncer- 24 de septiembre

Día Marítimo Mundial- 24 de septiembre

Día Mundial del farmacéutico- 25 de septiembre

Día Internacional de la Ataxia- 25 de septiembre

Día Mundial de la anticoncepción- 26 de septiembre

Día Mundial para la eliminación total de las armas nucleares- 26 de septiembre

Día Mundial de la salud ambiental- 26 de septiembre

Día Mundial de los nacimientos múltiples- 26 de septiembre

Día Mundial de la anticoncepción- 26 de septiembre

Día Internacional del conejo- 26 de septiembre

Conejo

Día Internacional de las Relaciones Públicas- 26 de septiembre

Día Mundial del turismo- 27 de septiembre

Día Mundial de los ríos- 27 de septiembre

Día Internacional de las personas sordas- 27 de septiembre

Día Mundial contra la rabia- 28 de septiembre

Día Mundial de las noticias- 28 de septiembre

Día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro- 28 de septiembre

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información- 28 de septiembre

Día Mundial del corazón- 29 de septiembre

Canva.

Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos- 29 de septiembre

Día Internacional del derecho a la blasfemia- 30 de septiembre

Día Internacional del podcast- 30 de septiembre

Día Internacional de la traducción- 30 de septiembre

Famosos que cumplen años o murieron en el mes

A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.

Cumpleaños:

Zendaya cumple años- 1 de septiembre

Foto: Cuartoscuro.com / Camila Ayala Benabib

Gloria Estefan cumple años- 1 de septiembre

Salma Hayek cumple años- 2 de septiembre

Eugenio Derbez cumple años- 2 de septiembre

Charlie Sheen cumple años- 3 de septiembre

Beyonce cumple años- 4 de septiembre

IG beyonce

Roger Waters cumple años- 6 de septiembre

Ricardo Montaner cumple años- 8 de septiembre

Adrián Uribe cumple años- 8 de septiembre

Pink cumple años- 8 de septiembre

Lila Downs cumple años- 9 de septiembre

Príncipe Harry cumple años- 15 de septiembre

AFP

Marc Anthony cumple años- 16 de septiembre

Jacqueline Andere cumple años- 20 de septiembre

Stephen King cumple años- 21 de septiembre

Julio Iglesias cumple años- 23 de septiembre

Will Smith cumple años- 25 de septiembre

Rosalía cumple años- 25 de septiembre

@rosalia.vt

Serena Williams cumple años- 26 de septiembre

Martha Debayle cumple años- 27 de septiembre

Angélica María cumple años- 27 de septiembre

Ezra Miller cumple años- 30 de septiembre

Aniversarios luctuosos

Muere Gustavo Cerati- 4 de septiembre

Gustavo Cerati

Muere Mac Miller- 7 de septiembre

Muere James Earl Jones- 9 de septiembre

Muere Benito Castro- 11 de septiembre

Muere Alberto Fujimori- 11 de septiembre

Muere Grace Kelly- 14 de septiembre

Muere André Marín- 16 de septiembre

Muere Robert Redford- 16 de septiembre

Muere Jimi Hendrix- 18 de septiembre

Muere Johnny Laboriel- 18 de septiembre

Muere Sigmund Freud- 23 de septiembre

Muere Maggie Smith- 26 de septiembre

Muere José José- 28 de septiembre