Efemérides septiembre 2026: de la Independencia de México al Equinoccio de Otoño y más
Conoce las efemérides de septiembre 2026, desde la Independencia de México hasta el Equinoccio de Otoño y otras fechas importantes del mes.
Septiembre 2026 llega con varias fechas importantes que vale la pena tener presentes. Durante este mes se recuerdan acontecimientos históricos y también se conmemoran días dedicados a la cultura, la salud, el medio ambiente y otros temas.
En México, septiembre destaca especialmente por las celebraciones de la Independencia de México, aunque el calendario también incluye el Día de los Niños Héroes, el Día del Charro, el Día Internacional de la Paz y el Equinoccio de Otoño, además de otras efemérides curiosas que quizá no conocías.
Efemérides de septiembre 2026
Día Internacional del Criminalista- 1 de septiembre
Día de los Primates- 1 de septiembre
Día Internacional de la crianza respetuosa- 2 de septiembre
Día Mundial de la Salud Sexual- 4 de septiembre
Día Internacional del Taekwondo- 4 de septiembre
Se inaugura el Metro de la CDMX en 1969- 4 de septiembre
Día Mundial del Hermano- 5 de septiembre
Día Internacional del buitre- 5 de septiembre
Día Internacional de la Mujer Indígena- 5 de septiembre
Día Internacional de la Beneficencia- 5 de septiembre
Día Mundial del periodista turístico- 5 de septiembre
Día Mundial de la barba- 5 de septiembre
Día de Concientización sobre el daltonismo- 6 de septiembre
Día Mundial de las aves playeras- 6 de septiembre
Día Mundial del pelirrojo- 7 de septiembre
Día Mundial del buzo- 7 de septiembre
Día Internacional del aire limpio por un cielo azul- 7 de septiembre
Día Internacional de la Alfabetización- 8 de septiembre
Día Internacional del Periodista- 8 de septiembre
Día Mundial de la Fisioterapia- 8 de septiembre
Día Mundial del Vehículo Eléctrico- 9 de septiembre
Día Internacional de la belleza- 9 de septiembre
Día Mundial de la Agricultura- 9 de septiembre
Día Internacional del Sudoku- 9 de septiembre
Día Internacional para la prevención del suicidio- 10 de septiembre
Ataque a las Torres Gemelas en el 2001- 11 de septiembre
Año Nuevo judío- 11 de septiembre
Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur- 12 de septiembre
Día Internacional de Acción contra la Migraña- 12 de septiembre
Día Mundial de la arepa- 12 de septiembre
Día Internacional del crochet- 12 de septiembre
Día Internacional del chocolate- 13 de septiembre
Día del Programador- 13 de septiembre
Día Mundial de la sepsis- 13 de septiembre
Día de los Niños Héroes- 13 de septiembre
Día del profesor de natación- 13 de septiembre
Día del Charro- 14 de septiembre
Día Mundial de la dermatitis atópica-14 de septiembre
Día Internacional de la Observación de la Luna- 14 de septiembre
Día Mundial del Linfoma- 15 de septiembre
Día Internacional de la democracia- 15 de septiembre
Independencia de México- 16 de septiembre
Día Internacional de la Capa de Ozono- 16 de septiembre
Día Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para el Sur- 16 de septiembre
Día Internacional de la Cardiología Intervencionista- 16 de septiembre
Día Internacional de la música country- 17 de septiembre
Día Mundial de la seguridad del paciente- 17 de septiembre
Día Mundial del bambú- 18 de septiembre
Día Mundial de la Quiropraxia- 18 de septiembre
Día Internacional de la igualdad salarial- 18 de septiembre
Día Mundial de la ética médica- 18 de septiembre
Día Mundial del Control de la Calidad del agua- 18 de septiembre
Día Internacional de Concienciación sobre la mordedura de serpiente- 19 de septiembre
Día Mundial del Aperitivo- 19 de septiembre
Ocurren terremotos en México en 1985 y 2017- 19 de septiembre
Día Mundial de la marca propia- 19 de septiembre
Día Mundial del donante de médula ósea- 19 de septiembre
Día Internacional de Concienciación sobre la Mordedura de Serpiente- 19 de septiembre
Día Internacional del panda rojo- 19 de septiembre
Día Mundial de las playas- 19 de septiembre
Día de Batman- 19 de septiembre
Día Mundial de la paella- 20 de septiembre
Día Mundial de la Limpieza- 20 de septiembre
Día Internacional del deporte universitario- 20 de septiembre
Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento- 20 de septiembre
Día Internacional de la Paz- 21 de septiembre
Día Mundial del Alzheimer- 21 de septiembre
Día del Artista Plástico- 21 de septiembre
Día Mundial del Paganismo- 21 de septiembre
Día Internacional del rock progresivo- 22 de septiembre
Día Mundial sin coche- 22 de septiembre
Día Internacional del mimo- 22 de septiembre
Día Mundial de la narcolepsia- 22 de septiembre
Día Mundial del rinoceronte- 22 de septiembre
Equinoccio de Otoño- 22 de septiembre
Día Mundial del rinoceronte- 22 de septiembre
Día Mundial de la narcolepsia- 22 de septiembre
Día Internacional de las Lenguas de Señas- 23 de septiembre
Día Internacional de la bisexualidad- 23 de septiembre
Día Internacional contra la explotación sexual y trata de personas- 23 de septiembre
Día Mundial del cáncer de tiroides- 24 de septiembre
Día Mundial del Gorila- 24 de septiembre
Día Internacional de Investigación contra el cáncer- 24 de septiembre
Día Marítimo Mundial- 24 de septiembre
Día Mundial del farmacéutico- 25 de septiembre
Día Internacional de la Ataxia- 25 de septiembre
Día Mundial de la anticoncepción- 26 de septiembre
Día Mundial para la eliminación total de las armas nucleares- 26 de septiembre
Día Mundial de la salud ambiental- 26 de septiembre
Día Mundial de los nacimientos múltiples- 26 de septiembre
Día Mundial de la anticoncepción- 26 de septiembre
Día Internacional del conejo- 26 de septiembre
Día Internacional de las Relaciones Públicas- 26 de septiembre
Día Mundial del turismo- 27 de septiembre
Día Mundial de los ríos- 27 de septiembre
Día Internacional de las personas sordas- 27 de septiembre
Día Mundial contra la rabia- 28 de septiembre
Día Mundial de las noticias- 28 de septiembre
Día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro- 28 de septiembre
Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información- 28 de septiembre
Día Mundial del corazón- 29 de septiembre
Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos- 29 de septiembre
Día Internacional del derecho a la blasfemia- 30 de septiembre
Día Internacional del podcast- 30 de septiembre
Día Internacional de la traducción- 30 de septiembre
Famosos que cumplen años o murieron en el mes
A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.
Cumpleaños:
Zendaya cumple años- 1 de septiembre
Gloria Estefan cumple años- 1 de septiembre
Salma Hayek cumple años- 2 de septiembre
Eugenio Derbez cumple años- 2 de septiembre
Charlie Sheen cumple años- 3 de septiembre
Beyonce cumple años- 4 de septiembre
Roger Waters cumple años- 6 de septiembre
Ricardo Montaner cumple años- 8 de septiembre
Adrián Uribe cumple años- 8 de septiembre
Pink cumple años- 8 de septiembre
Lila Downs cumple años- 9 de septiembre
Príncipe Harry cumple años- 15 de septiembre
Marc Anthony cumple años- 16 de septiembre
Jacqueline Andere cumple años- 20 de septiembre
Stephen King cumple años- 21 de septiembre
Julio Iglesias cumple años- 23 de septiembre
Will Smith cumple años- 25 de septiembre
Rosalía cumple años- 25 de septiembre
Serena Williams cumple años- 26 de septiembre
Martha Debayle cumple años- 27 de septiembre
Angélica María cumple años- 27 de septiembre
Ezra Miller cumple años- 30 de septiembre
Aniversarios luctuosos
Muere Gustavo Cerati- 4 de septiembre
Muere Mac Miller- 7 de septiembre
Muere James Earl Jones- 9 de septiembre
Muere Benito Castro- 11 de septiembre
Muere Alberto Fujimori- 11 de septiembre
Muere Grace Kelly- 14 de septiembre
Muere André Marín- 16 de septiembre
Muere Robert Redford- 16 de septiembre
Muere Jimi Hendrix- 18 de septiembre
Muere Johnny Laboriel- 18 de septiembre
Muere Sigmund Freud- 23 de septiembre
Muere Maggie Smith- 26 de septiembre
Muere José José- 28 de septiembre