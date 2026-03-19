¡La película Sonic 4 ya es una realidad! Paramount Pictures confirmó el elenco completo de Sonic 4, lanzó un primer teaser y confirmó que el estreno llegará en marzo de 2027.

Y es que entre todas las novedades que nos dio este primer teaser, la más notoria es el regreso de Jim Carrey como el Dr. Ivo Robotnik, uno de los personajes más importantes de la saga.

La nueva entrega también suma nombres relevantes, introduce personajes clave del universo de SEGA y mantiene la continuidad directa con lo visto en la tercera película.

Jim Carrey regresa en ‘Sonic 4’: teaser y elenco completo Europa Press

El regreso de Jim Carrey y las nuevas incorporaciones

Una de las cosas más comentadas en redes sociales tras la publicación del primer teaser de Sonic 4 es el regreso de Jim Carrey como Dr. Robotnik, el villano principal de la historia.

Su participación no estaba asegurada, especialmente después del cierre de su personaje en la tercera película, donde parecía haber muerto.

Junto a él, también vuelve Keanu Reeves como Shadow, personaje que ya había sido introducido previamente y que tendrá un rol más relevante en esta nueva entrega.

En cuanto a novedades, Kristen Bell se suma al universo como Amy Rose, uno de los personajes más conocidos de los videojuegos de Sonic. Su incorporación confirma que la franquicia sigue integrando figuras clave del material original.

Pero eso no es todo. El elenco de Sonic 4 también incluye a Nick Offerman, Ben Kingsley, Matt Berry y Richard Ayoade, aunque por ahora no se han revelado los personajes que interpretarán.

Jim Carrey regresa en ‘Sonic 4’: teaser y elenco completo Europa Press

¿Quiénes son los personajes que regresan a Sonic 4?

Además de las nuevas caras, Sonic 4 mantiene a sus protagonistas principales. Ben Schwartz volverá a dar voz a Sonic, mientras que Idris Elba y Colleen O’Shaughnessey regresan como Knuckles y Tails, respectivamente.

En el mundo “real” de la historia, también están de vuelta James Marsden y Tika Sumpter como Tom y Maddy Wachowski, quienes han sido el vínculo humano en la saga desde la primera película.

A ellos se suma nuevamente Lee Majdoub como el Agente Roca, un personaje secundario que ha ganado popularidad con el paso de las entregas.

Jim Carrey regresa en ‘Sonic 4’: teaser y elenco completo Europa Press

¿Cuándo se estrena Sonic 4?

Paramount Pictures confirmó que Sonic 4 se estrenará en marzo de 2027, manteniendo el plan anunciado previamente.

Esto sigue la estrategia de la franquicia de lanzar nuevas entregas cada pocos años, manteniendo el interés del público.

La dirección estará nuevamente a cargo de Jeff Fowler, quien ha estado al frente de todas las películas anteriores. Su continuidad asegura una línea narrativa y visual consistente.

Reproducir The countdown to chaos has begun. 💎 #SonicMovie4 - only in theatres March 19, 2027.

Datos claves que nos dio el teaser de Sonic 4

El primer avance de Sonic 4 no revela demasiados detalles de la trama, pero sí confirma dos elementos importantes, como la presencia de Metal Sonic como villano principal y la introducción de Amy Rose.

Ambos personajes ya habían aparecido en la escena poscréditos de Sonic 3, por lo que su inclusión en la nueva película mantiene una continuidad directa.

Para quienes no están familiarizados con el universo de los videojuegos, Metal Sonic es una versión robótica del propio Sonic, creada como una amenaza diseñada para superarlo en velocidad y habilidades. Su presencia suele marcar historias con un enfoque más intenso en la acción.

Por otro lado, Amy Rose es uno de los personajes más populares de la franquicia, conocida por su relación con Sonic y su papel dentro del grupo principal.

Otro de los puntos que más llama la atención es cómo se manejará el regreso de Dr. Robotnik. En la película anterior, el personaje tuvo un cierre que parecía definitivo.

Durante ese desenlace, Robotnik se sacrificaba para evitar la destrucción de la Tierra, después de enfrentar el plan de su abuelo, Gerald Robotnik. Incluso tuvo un momento de redención, algo poco común para el villano.

Ahora, su regreso abre varias preguntas sobre la trama de Sonic 4. Aunque no se han dado detalles concretos, el teaser deja claro que seguirá siendo una pieza clave dentro de la historia.

Otro elemento confirmado es el regreso de las Esmeraldas del Caos, objetos fundamentales dentro del universo de Sonic.

Estas gemas ya habían tenido un papel central en Sonic 2, especialmente con la introducción de la Esmeralda Maestra. Su presencia suele estar ligada a historias de gran escala, con consecuencias que afectan a todo el mundo.

El teaser sugiere que volverán a tener peso en la trama, lo que apunta a una historia con un conflicto más amplio.