Sonic, el erizo azul más rápido del mundo, salió con un posteo en sus redes sociales y le deseó a los mexicanos un Feliz Día de la Bandera.

La mascota de Sega, Sonic, publicó en sus perfiles de redes sociales una foto en la que el puercoespín sostiene una bandera de México y un taco con la otra.

El perfil de Sonic The Hedgehog de América Latina, se puede leer “¡Feliz Día de la Bandera, México!”.

En los comentarios de las redes sociales, se pueden leer comentarios como:

“Sonic ayuda estan quemando el oxxo haz algo”



“México ha recibido la Bendición de Sonic”

“Gracias Sonic pero este taco me lo cambias eh!”

“Gracias sonic mas que nada ahora lo necesitamos”

“Sabes, nunca había comprado un juego de Sonic, pero por este post lo haré.”

“Sonic, gracias por hacerme tan feliz.”

“Ok pero ya saquen el remake de sonic heroes o un Adventure 3.”

Sonic, hermano, ya eres mexicano: Esta es la forma en que nos desea Feliz Día de la Bandera Pixabay

Sonic ha sido un personaje de videojuegos muy cercano a México, desde que apareció en la industria. Todas las consolas y juegos del erizo azul, han estado disponibles en nuestro país.

Las películas live action de Sonic, han sido un éxito total en nuestro país. La primera película de Sonic, que se estrenó en 2020, y logró recaudar 351 millones de pesos, con la asistencia de 6.8 millones de espectadores en los cines.

Para Sonic 2 la recaudación en taquilla fue de 370 millones de pesos, y en Sonic 3, mantuvo una mejor recaudación al alcanzar los 414.4 millones de pesos, por lo que el erizo azul es muy querido por el público mexicano.

¿Quién es Sonic?

Sonic es un erizo azul, mascota oficial de la empresa de videojuegos, SEGA. Sonic debutó en los videojuegos en 1991, con el propósito de competir contra Super Mario Bros., la mascota estelar de Nintendo.

Los juegos de Sonic han vendido más de 80 millones de copias hasta 2011. Sonic ha estado en todas las plataformas, tanto las de Sonic, como en Nintendo, Xbox y PlayStation.