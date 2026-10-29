Jesús Ochoa ‘en pausa’ tras su accidente en elevador: Luis Felipe Tovar lo sustituirá en obra

El actor mexicano Jesús Ochoa hará una pausa temporal en sus actividades teatrales luego del accidente que sufrió durante una función de Perfume de Gardenia, cuando una falla en el elevador utilizado como parte de la escenografía provocó que cayera desde varios metros de altura.

Ante esta situación, el productor Omar Suárez decidió recurrir a Luis Felipe Tovar para ocupar su lugar en la puesta en escena “Los Lobos”, mientras el primer actor se recupera.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, especialmente después de que circularan distintas versiones sobre la gravedad del percance. Sin embargo, tanto el propio Ochoa como su familia aclararon que su estado de salud es estable y desmintieron algunos de los reportes más alarmantes.

Luis Felipe Tovar sustituirá a Jesús Ochoa en obra “Los Lobos”

Jesús Ochoa ‘en pausa’ tras su accidente en elevador. @luisfelipetovar

En el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión, dieron a conocer una entrevista que concedió a medios el actor Luis Felipe Tovar, en donde anunció que sustituirá a Jesús Ochoa tras su accidente.

Sin entrar mucho en detalles sobre el estado de salud de Ochoa, Tovar dijo que había sido llamado para reemplazar al actor y que iba a estar el tiempo que fuera necesario.

Ya habíamos hablado de que iba a estar en “Los Lobos” haciendo alternancias y ahora con lo que sucedió con Jesús del problema de salud se reacomodó todo y ahora yo voy a seguir siguiendo las indicaciones de mi productor”, enfatizó.

Resaltó que él tiene buena disposición y lo que le gusta es trabajar. En tanto, al ser cuestionado por la salud de Ochoa, dijo que no se ha comunicado con él.

Me estoy enterando de esto y yo estoy aquí con mucho gusto”, dijo y expresó su agradecimiento por el interés en su participación.

Accidente durante la función de Perfume de Gardenia

El accidente ocurrió durante una presentación de Perfume de Gardenia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, como parte del Festival Internacional de las Artes Atzán.

De acuerdo con las explicaciones del productor Omar Suárez, el incidente estuvo relacionado con una falla en el mecanismo de una plataforma elevada que formaba parte de la escenografía. El dispositivo presentó un problema con uno de sus engranes, lo que provocó que el cable de acero se jalara de manera incorrecta y que la plataforma descendiera bruscamente.

Como consecuencia, Jesús Ochoa cayó desde la estructura y sufrió un fuerte golpe. El percance encendió las alarmas entre sus compañeros y el público, sobre todo porque inicialmente circularon versiones que hablaban de una caída de entre ocho y diez metros.

No obstante, la familia del actor aclaró que la altura habría sido de aproximadamente tres metros, por lo que pidió evitar la difusión de información imprecisa.

¿Cómo se encuentra Jesús Ochoa?

Jesús Ochoa ‘en pausa’ tras su accidente en elevador. @jesusochoamex

Tras lo ocurrido, también surgieron rumores sobre una supuesta hospitalización del actor. Sin embargo, su hija Jesusa Ochoa aclaró que no se encontraba internado y que estaba en casa, descansando y recuperándose del golpe.

Jesusa además informó que no sufrió fracturas y que su estado de salud era estable, y cuestionó las publicaciones que difundieron fotografías de una persona hospitalizada haciéndolas pasar como imágenes de su padre.

Aunque la evolución del actor ha sido favorable, la recomendación es que tome el tiempo necesario para recuperarse antes de retomar sus compromisos profesionales.

¿Cuándo regresará al teatro?

En cuanto a Perfume de Gardenia, Jesús Ochoa tenía previsto retomar sus presentaciones durante el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026.

Sin embargo, su regreso dependerá de cómo evolucione su recuperación y de que esté en condiciones de cumplir con las exigencias físicas de la puesta en escena.

La prioridad en este momento es que el actor se recupere por completo. Mientras tanto, Luis Felipe Tovar asumirá el compromiso teatral en “Los Lobos”, en una sustitución que busca ser únicamente una medida temporal.

Por ahora, el accidente en el elevador obliga a Jesús Ochoa a hacer una pausa en parte de su agenda artística, pero no significa que se retire de los escenarios ni que haya terminado su participación en las producciones teatrales.