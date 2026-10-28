¿Cómo está Jesús Ochoa? El actor aclara su estado de salud tras accidente en elevador 

La noticia sobre el accidente de Jesús Ochoa preocupó a sus seguidores. El actor habría sufrido una caída de un elevador durante una función de Perfume de Gardenia, por lo que tuvo que recibir atención médica. Sin embargo, después de que circularan versiones sobre la gravedad del incidente, su familia compartió un comunicado para aclarar lo sucedido y confirmar que se encuentra bien.

La información se dio a conocer luego de que el comediante Luis de Alba hablara sobre el accidente y contara que su compañero había caído desde una altura considerable. En un primer momento, se mencionó que la caída había sido de aproximadamente 10 metros, una versión que generó inquietud por las posibles consecuencias para la salud del actor.

Ante la preocupación, la familia de Jesús Ochoa publicó un mensaje en redes sociales para precisar cómo ocurrió el incidente y desmentir parte de la información que circulaba.

¿Qué le pasó a Jesús Ochoa? Esto dijo Luis de Alba

Fue Luis de Alba quien contó que Jesús Ochoa había sufrido un accidente relacionado con uno de los elevadores que se utilizan durante las presentaciones de Perfume de Gardenia. De acuerdo con su relato, el percance ocurrió durante las actividades relacionadas con la obra en Atizapán, Estado de México.

El comediante explicó que la caída había sido fuerte y que, después del golpe, Ochoa tenía dificultades para caminar. Aunque en ese momento señaló que aparentemente no se había roto ningún hueso, la situación le pareció lo suficientemente delicada como para preocuparse por su compañero.

Y el que también se nos cayó aquí fue Jesús Ochoa. De un elevador, comentó Luis de Alba al recordar lo sucedido.

El comediante explicó que la caída había sido fuerte y que, después del golpe, Ochoa tenía dificultades para caminar.

El actor habría caído desde una altura aproximada de 10 metros, según la primera versión que compartió el comediante. No obstante, esta cifra fue corregida posteriormente por la familia de Ochoa, que explicó que el accidente ocurrió a una altura menor.

Otro detalle que llamó la atención fue que, según De Alba, Jesús todavía quería cumplir con sus compromisos de trabajo pese a las molestias que presentaba después de la caída.

Y todavía quería trabajar. No, le dije: ‘Estás loco’, recordó el comediante.

Su testimonio dio pie a distintas preguntas sobre el estado de salud del actor y sobre si el accidente afectaría las próximas funciones de la puesta en escena.

Jesús Ochoa aclara su estado de salud tras la caída

Después de que la noticia comenzara a circular, la familia de Jesús Ochoa compartió un comunicado a través de su cuenta de Instagram para aclarar los detalles del accidente.

En el mensaje, señalaron que era incorrecta la versión que hablaba de una caída desde 10 metros de altura. De acuerdo con la explicación, el incidente ocurrió cuando uno de los elevadores del escenario falló durante una función de Perfume de Gardenia.

Durante una función de 'Perfume de Gardenia', uno de los elevadores del escenario falló y Jesús sufrió una caída de aproximadamente tres metros, explicaron.

La familia también indicó que el actor fue revisado por precaución y que, afortunadamente, el accidente no tuvo consecuencias mayores.

Se encuentra bien y estable, precisaron en el comunicado, con lo que buscaron poner fin a las dudas sobre su condición médica.

Además, confirmaron que Jesús Ochoa tiene previsto regresar a los escenarios el próximo fin de semana, como estaba programado. Hasta el momento, el mensaje no señala cambios en sus compromisos relacionados con la obra.

Jesús Ochoa Instagram: Jesús Ochoa

La familia agradece las muestras de cariño

Tras darse a conocer el accidente, las redes sociales se llenaron de comentarios y mensajes de personas interesadas en saber cómo se encontraba el actor.

La familia también publicó una segunda historia en Instagram para agradecer las muestras de apoyo que recibió durante las horas posteriores al percance.

Gracias a todos los que se han preocupado y han mandado mensajes de cariño con respecto al tema de mi papá, compartieron.

De esta manera, los familiares de Jesús Ochoa aclararon que la caída fue de aproximadamente tres metros y no de 10, como se había reportado inicialmente.

Tras darse a conocer el accidente, las redes sociales se llenaron de comentarios y mensajes de personas interesadas en saber cómo se encontraba el actor. Instagram; Jesús Ochoa

Por ahora, la información compartida por sus allegados apunta a que el actor se encuentra estable y que su regreso a Perfume de Gardenia sigue previsto para el próximo fin de semana. Sus seguidores estarán pendientes de su recuperación y de su próxima aparición en el escenario.